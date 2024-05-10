Как масон Гувер полвека руководил ФБР

Полувековой глава ФБР Эдгар Гувер получил свой пост 100 лет назад
Эдгар Гувер руководил ФБР около 50 лет, пересидев почти десяток президентов. Именно он придал ФБР современный облик, сделав упор на лабораторный анализ вещдоков и отпечатков пальцев. Однако всю свою жизнь с преступностью Гувер боролся по остаточному принципу, считая главной угрозой обществу коммунистов и социалистов. Как глава ФБР полвека нехотя боролся с мафией и охотно — с диссидентами, в материале «Газеты.Ru».
Молодой «чекист»
Эдгар Гувер попал в правоохранительные органы, начав свою карьеру сразу как «специалист» по политическим преступлениям. Учась на юриста в Университете Джорджа Вашингтона, он параллельно работал курьером в отделе заказов. Как рассказывал будущий глава ФБР спустя десятилетия, эта работа коренным образом повлияла на его личность и отношение к делу, поскольку дала осознать важность умения сопоставлять разные документы и доказательства.
Сразу после выпуска, в 22 года, Гувер оказался в Министерстве юстиции, где быстро возглавил Бюро по борьбе с иностранными врагами. То был 1917 год, когда страна адаптировалась к только что объявленной войне Германии, и Бюро было создано для слежки за подозрительными иностранцами (немцами) и их ареста при необходимости.
В 1919 году, вскоре после окончания войны, Гувер перешел на работу в Бюро расследований (которое тогда не имело слова «федеральное» в названии), где в 24 года возглавил американский «центр противодействия экстремизму» — «Радикальный отдел». До Холодной войны было еще далеко, и на тот момент США настроены по отношению к РСФСР вполне дружелюбно, но «красная паника» уже началась. Поэтому Гувер и его подчиненные стали проводить рейды против коммунистов и анархистов. В основном под удар попадали эмигранты из Италии и Восточной Европы, которых за участие в левых кружках депортировали.
В итоге 10 мая 1924 года Гувер, не имея никакого опыта работы, кроме борьбы с нелояльными гражданами, возглавил Бюро и стал его пятым директором. К тому моменту он, помимо основной работы, был членом масонской ложи, а именно — «Шотландского устава». Чем именно глава ФБР в ней занимался — неизвестно, но масонство точно не было кратковременным увлечением юности, поскольку ложа удостоила Гувера звания генерального инспектора 33-й степени в 1955 году, спустя четверть века после первоначальной инициации.
Между мафией и коммунистами
На посту главы ведомства Гувер провел почти 50 лет, до своей смерти в 1972 году. За это время успели смениться три эпохи: вначале была борьба с гангстерами и мафией 1930-х, затем Вторая мировая и, наконец, Холодная война, борьба с СССР и мировым коммунистическим движением. Первым программным решением нового главы было увольнение из Бюро всех женщин-агентов и запрет нанимать их в будущем. Сделано это было, вероятно, из-за личных убеждений, поскольку со школьных лет Гувер ненавидел феминизм и в дебатах выступал против предоставления женщинам права голоса.
Успехи в борьбе с мафией и организованной преступностью были неоднозначными. С одной стороны, именно при Гувере начался подъем бандитизма: гангстеры на улицах расстреливали своих врагов из «томмиганов», средь бела дня грабили банки, а лидеры мафии, вроде Аль Капоне, получали власть наравне с конгрессменами и высшими чиновниками.
Однако в этом не было прямой вины Бюро, которое изначально имело мало прав и не могло, например, преследовать грабителей банка (это было прерогативой полиции штата). Кроме того, американская жизнь в 1920-30-х годах была раем для ОПГ. Из-за «сухого закона» люди вынуждены были покупать алкоголь у преступников, обеспечив им стабильный источник денег. Вдобавок, после начала «Великой депрессии» и массового обнищания для многих людей не оставалось выбора, кроме как пойти в банду, а грабители банков воспринимались чуть ли не как «робин гуды» и борцы с угнетателями. Вместе с тем, Гувер до 1950-х годов отрицал существование организованной преступности в США как большой проблемы и куда больше интересовался преследованием коммунистов.
Некоторые считают, что это было связано с наличием у мафиози компромата на главу Бюро, а так же с его личным пристрастием к крышуемым бандитами азартным играм.
С каждым годом стрельбы на улицах становилось все больше, и Гувер понимал, что на кону стоит его карьера. Поэтому он инициировал реорганизацию Бюро, что привело к радикальному расширению его полномочий и возможностей. Перед реорганизацией Бюро в ФБР Гувер несколько раз ездил в лабораторию канадского судмедэксперта Уилфрида Дерома, чтобы учесть его опыт для создания собственной.
Благодаря этому ведомство приобрело современный облик, хорошо знакомый по сериалам и фильмам. Насупленные неразговорчивые люди, осматривающие каждую мелочь на месте преступления и пакующие улики в пакеты для лабораторного анализа, были детищем Гувера. Особенно Бюро интересовалось отпечатками пальцев, коих к концу 1930-х годов собралась гигантская коллекция.
Контрразведка
Недостаточно успешная борьба ФБР с преступностью была основной темой критики Гувера во все годы. Куда лучше ему удавалась контрразведка и борьба с коммунизмом. Одним из самых успешных проектов по борьбе со шпионами стал проект «Венона» — операция по перехвату советских шифрованных сообщений во время Второй мировой войны и по ее окончанию. Именно «Венона» позволила выйти на след агентуры в атомном проекте, несмотря на очень высокий уровень конспирации, используемый НКВД.
После войны Гувер составил список нелояльных американцев, которых следовало арестовать в случае начала войны с СССР. В 1950 году, после начала боевых действий в Корее, глава ФБР настаивал на временной приостановке «Хабеас корпус» (защиты индивидуальных свобод) и аресте 12 тыс. коммунистов. Президент Трумэн план не принял, поскольку начинать последний и решительный бой с коммунизмом не планировал, а войну в Корее надеялся завершить миром.
Жизнь Гувера начала портиться во второй половине 1950-х, когда сразу несколько решений Верховного суда ограничили возможности министерства юстиции преследовать людей за политические взгляды.
Сдаваться глава ФБР не собирался и потому инициировал программу COINTELPRO, которая подразумевала «грязные» операции для подрыва Коммунистической партии США.
Агенты ФБР прослушивали телефонные звонки левых активистов, взламывали жилища, подбрасывали туда сфальсифицированные документы и распространяли ложные слухи. Некоторые исследователи считают, что Бюро так же прибегало к организации убийств наиболее активных коммунистов, но однозначных доказательств этому нет.
Боролся Гувер и с Мартином Лютером Кингом — лидером движения за права чернокожих. Кинг, вопреки его современному облику, был борцом за традиционную мораль, консервативным протестантским пастором и патриотом США, а коммунизм не выносил из-за воинствующего материализма и атеизма. Это не помешало ФБР устроить травлю активиста, распространять слухи о его страсти к (вероятно, гомосексуальным) оргиям и слать ему письма с угрозами и призывами к самоубийству.
Одиозные методы COINTELPRO переполнили чашу терпения общества, и в 1975 году деятельность программы расследовал Специальный комитет сената США. Тогда же стало понятно, что Гувер за 50 лет у власти накопил огромную массу компромата на других чиновников и известных людей.
Также вспомнили, что, начиная с первых дней на посту, многолетний глава ФБР был склонен к нечистоплотным действиям и расправам с коллегами. Например, он уволил Мелвина Первиса, одного из самых успешных агентов в борьбе с уличными бандами, потому что его популярность стала угрожать карьере начальника.
Неизвестно, где бы в итоге оказался Гувер, но, к счастью для себя, до разоблачений он не дожил и умер в 1972 году. При его жизни многие президенты США задумывались об увольнении ненавистного директора ФБР, но не сделали это из-за слишком большой политической цены и боязни скандалов.
Однако главное наследие Гувера — лаборатория ФБР — функционирует до сих пор и считается одной из лучших и самых оснащенных в мире. Биограф Кеннет Акерман подвел такой итог жизни бессменного «федерала»: «Он превратил ФБР в современную государственную организацию, делающую упор на профессионализм и научные методы борьбы с преступностью. Большую часть жизни американцы считали его героем. Он сделал бренд G-Man настолько популярным, что стать агентом ФБР было труднее, чем поступить в колледж Лиги Плюща».