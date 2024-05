«Ромео и Джульетта из преисподней»: что не так с историей любви Сида и Нэнси

Сид Вишес и Нэнси Спанджен — культовая пара в истории панк-рока, образ которой у многих ассоциируется с настоящей, искренней любовью, романтикой и страстью. Однако не многие знакомы с историей их отношений, которая на самом деле полна личных трагедий и довольно мрачных подробностей. 10 мая Сиду, легендарному басисту Sex Pistols, чье имя стало синонимом к слову «панк», могло бы исполниться 67 лет.

В честь этого мы решили вспомнить о его громком романе с очаровательной Нэнси, а также понять, что же все-таки объединило двух лондонских маргиналов.

Сид Вишес

Джон Саймон Ричи, более известный по псевдониму Sid Vicious (в переводе с англ. — ужасный Сид), родился 10 мая 1957 года в Лондоне, в семье охранника Букингемского дворца и беззаботной матери-хиппи, проводившей большую часть своего времени в компании психоактивных веществ, что мы всячески осуждаем и не поддерживаем. Чуть позже после рождения сына отец покинул семью, поэтому становление будущей панк-звезды проходило под опекой мамы.

Сразу после ухода папы остатки семейства Ричи отправились на Ибицу, где провели четыре года, а затем вернулись в родную Британию. К 15 годам Джон, никогда не проявлявший особого интереса к учебе, бросил школу, однако вскоре поступил в художественный колледж, где начал осваивать профессию фотографа.

На протяжении всего этого времени мать будущей звезды панк-рока не пыталась бороться со своей тяжелой зависимостью. Вероятно, именно из-за этого Джон, будучи еще 16-летним подростком, последует ее примеру.

Во время своего обучения фотографии Ричи познакомился с будущим фронтменом и автором песен Sex Pistols Джоном Лайдоном, благодаря которому и получил свое сценическое имя.

По одной из версий, прозвище Вишеса родилось благодаря хомячку Лайдона по кличке Сид. В один из дней питомец укусил владельца за руку, отчего тот выкрикнул «Sid is really vicious!», что и стало основой для псевдонима будущей панк-иконы.

Другая более прозаичная легенда гласит, что этот никнейм — отсылка к Сиду Барретту из Pink Floyd, одному из основателей психоделик-рока. Однако этому верится чуть меньше, учитывая то, что любимым музыкантом Вишеса был Дэвид Боуи.

От него, к слову, юный Вишес перенял любовь к сцене и эксцентричным шоу: вместе с Лайдоном они часто давали импровизированные концерты на улице, где Джон пел и играл на гитаре, а Сид всячески развлекал публику, кривляясь рядом с ним с тамбурином в руках. Кроме тамбурина, впрочем, он ни на чем не играл.

Однако отсутствие предрасположенности к игре на музыкальных инструментах Вишес с лихвой компенсировал амбициями и ярким имиджем, поэтому в юношестве ему удалось организовать сразу несколько музыкальных проектов. Он успел сколотить собственную команду The 4 Johns, затем почти стал вокалистом The Damned и даже организовал сквоттер-бэнд Flowers Of Romance.

Пройдя все вышеперечисленное, к моменту вступления в Sex Pistols Сид Вишес был уже самостоятельным шоуменом: за ним намертво закрепился образ настоящего панка, который постоянно привлекал к себе внимание прессы и общественности. Как музыкант он все-таки не состоялся, поэтому, по сути, был для коллектива своего рода PR-талисманом, гарантирующим группе энную долю славы.

Впрочем, несмотря на столь небольшой вклад в творческую составляющую коллектива, Sex Pistols подарили будущей панк-звезде его самое заветное сокровище: молодую и необратимо зависимую групи Нэнси Спанджен, приехавшую в Лондон для того, чтобы приблизиться к своим кумирам. Это стало началом большой, однако не очень светлой истории одной из самых известных пар в истории рока.

Нэнси Спанджен

Описать Нэнси политкорректно — не просто, учитывая ее многочисленные проблемы с психикой. Особенно выделялись ее трудности с координацией и гиперактивностью, которые впоследствии вылились в необузданные приступы агрессии и бесконтрольные истерики.

С самого детства она была беспокойной, отказывалась спать, и даже сильные седативные препараты, прописанные ее психотерапевтом, не приносили успокоения. Более того, в результате постоянного увеличения дозировок и воздействия психотропных веществ ее характер становился все более склочным.

Уже в раннем возрасте ее поведение можно было назвать непредсказуемым. Любые изменения вызывали у нее стресс, и даже простая смена одежды могла стать испытанием.

Собственно, из-за этих небольших антисоциальных нюансов взросление девочки больше напоминало детскую версию фестиваля «Вудсток»: гиперактивная и периодически падающая в обмороки Нэнси одиноко блуждала по миру под любимые песни The Doors и Дженис Джоплин. Она могла заговорить с кем угодно, однако ее пять минут общения неизменно приводили к тому, что собеседники ее либо боялись, либо ненавидели.

При этом горе девочки было от ума: по итогам IQ-теста степень интеллектуального развития Нэнси опережала ее актуальный возраст аж на три года, что позволило ей успешно телепортироваться из второго класса в четвертый. Однако до Нобелевской премии малышка так и не добралась.

В общем, если не вдаваться в подробности, которые только подкрепляют уже сформировавшийся образ Нэнси как не очень психически устойчивой дамы, к моменту знакомства с Sex Pistols ее психика была искажена почти так же, как и у самого Сида.

И, казалось бы, если предоставить этих двоих друг другу, можно получить идеальную историю о двух влюбленных, чьи чувства победили обилие травм и невзгод, позволив двум аутсайдерам влиться в общество… Ну или хотя бы просто рассказ о том, как они оба жили долго и счастливо в одной из психиатрических лечебниц, но увы.

За их неожиданно вспыхнувшей симпатией следует поучительная повесть о том, как два критически травмированных человека с неукротимой тягой к разрушению продолжили жить, как и жили. Только теперь вдвоем.

«Ромео и Джульетта из преисподней»

Тот факт, что своим первоначальным звездным кавалером Нэнси видела фронтмена группы Джонни Роттена и только после его категорического отказа переключила внимание на Вишеса, а также монолитная уверенность всех окружающих в том, что эта девушка — пропащий человек, Сида не волновали от слова «совсем».

Парень, как и положено настоящему романтику, лишенному способности к рефлексии, был очарован. Следовательно, был абсолютно слеп и ко всем тревожным звоночкам в поведении возлюбленной.

Головокружительное пике культовой пары длилось в общей сумме 19 месяцев. Казалось бы, в мире, где Стинг прожил в браке 40 лет, это сущий пустяк, однако за это время изменилось абсолютно все.

Sex Pistols, следуя стремительному темпу жизни своего басиста, благополучно распались, Сид попробовал себя в роли прилежного семьянина, съездив в Нью-Йорк на знакомство с родителями возлюбленной, а Нэнси даже единожды задумалась о сольном проекте и целых два раза предприняла попытки покончить с зависимостью. Впрочем, столько же раз она ее воскресила.

Однако нельзя сказать, что «семейная» жизнь Нэнси проходила полностью бесконтрольно. Бывшая королева панка управляла Сидом, а это уже многое значило. Например, однажды, приревновав суженого к одной из фанаток, попросившей у него телефон, Нэнси сказала ему столкнуть соперницу с лестницы. Собственно, именно это он и сделал.

Вообще, к концу этой увлекательной эпопеи различного морального и физического насилия, растянувшейся на 19 месяцев, роли между ними распределились окончательно и понятно. Сид превратился в вечную жертву, без конца ноющую о том, насколько он неталантлив и бесполезен. Нэнси же, наоборот, приняла сторону силы, доведя манипуляции с тоскующим бойфрендом до абсолюта.

Вишес таскал свою возлюбленную всюду, беря ее на каждое интервью или любое другое мероприятие, а затем, возвращаясь в снятый ими номер отеля, также оставался в ее компании. Не стоит забывать о том, что оба участника этих отношений были глубоко зависимы, поэтому большую часть времени они проводили под воздействием веществ. Это мы, опять же, глубоко осуждаем и напоминаем, что употребление различного рода психоактивных субстанций — ужасный вред здоровью.

Этот рок-н-ролльный образ жизни привел пару к трагическому, но довольно предсказуемому исходу: одним мрачным днем Сид обнаружил свою ненаглядную хозяйку в луже собственной крови. Нэнси была убита с помощью ножа, который незадолго до этого сама подарила Вишесу. Также из их номера пропали деньги.

Разумеется, изначально Сид подумал, что сам совершил над своей подругой это зверство, однако, по версии следствия, девушку навестил наркодилер, которому она задолжала крупную сумму.

Дальнейшее существование Сида было предрешено: депрессия, затем несколько месяцев тюрьмы и прозаический финал в виде передозировки. Как воспоминания об этих двоих превратились в воплощение любви и страсти, неясно. Зато их опыт показывает, как отличить настоящие светлые чувства от какой-либо извращенной формы зависимости.

Возможно, если вашу пару назвали Сидом и Нэнси, значит, с вами точно что-то не так. Может, кто-то из вас в глубине души очень «cэд» (от англ. sad — «грустный»), а взаимодействие между вами — один большой нонсенс?

