Миф об отравлении Бетховена свинцом окончательно опровергнут

По данным журнала Clinical Chemistry, популярное заблуждение об отравлении Бетховена свинцом ушло в прошлое. Так, в 2000 году эксперты провели анализ пряди волос, которые якобы принадлежали Бетховену. Итоги тестирования выявили многократное превышение свинца в организме композитора. Однако позднее стало ясно, что биологический образец принадлежал женщине.

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Уже в 2023 году ученые после секвенирования генома нашли реальные пряди волос музыканта. Два образца под названием Берман и Хальм-Тайер проанализировали при помощи масс-спектрометрии на наличие токсинов.

Прядь Берман имела превышения свинца в 64 раза выше нормы, а прядь Хальм-Тайер — в 95 раз. То есть концентрация свинца в крови композитора составлял 69-71 микрограмм на децилитр. Однако даже такое превышение нормального уровня токсина не могло привести к смерти гения, уверены токсикологи.

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