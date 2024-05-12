Елена Михненко: что стало в СССР с дочерью батьки Махно

Сам батька, вовремя и удачно эмигрировавший из образовавшейся советской республики, репрессий избежал. Зато его арестованные и этапированные в СССР после Великой Отечественной войны жена и дочь испили эту горькую чашу сполна.

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Скитания в эмиграции

По воспоминаниям дальней родственницы Нестора Махно, Любови Плясовицы, Галина Кузьменко, мать Елены (девочку в семье звали Люси), была учительницей в женской гимназии в Гуляйполе. Причем настоящее ее имя было Агафья, Галиной будущую жену стали называть с подачи мужа. После бегства за границу у Елены с 15 летнего возраста по новым документам была фамилия Михненко. Жила семья Махно в эмиграции в предместье Парижа, где селились бедняки. Было трудно – Нестор Махно пробовал работать на заводе, но по здоровью не смог. Сидел дома, писал мемуары. Галине пришлось устроиться прачкой, семья еле сводила концы с концами. Летом 1934 года Нестор Махно умер (он страдал от туберкулеза).

Когда началась Вторая мировая война, Елена, а за ней и мать выехали в Германию, Елена работала там на заводе «Сименс». Согласно протоколам допросов МВД СССР от 1946 года, дочь Махно в Германии отучилась на чертежницу, подрабатывала и переводчицей (русским Елена до конца жизни владела плохо, зато отлично изъяснялась на французском и немецком языках). Потом, на следствии в СССР, ей это припомнят и поставят в вину как пособничество немцам.

Возвращение на Родину

В 1945 году Елену и ее мать арестовали в Берлине советские власти. В книге Сергея Семанова «Под черным знаменем» приводятся воспоминания Галины Кузьменко, в которых она рассказывает, что произошло с ней и дочерью после ареста. Их отправили в Киев, где поместили в местную тюрьму, в камеру вместе с уголовницами.

После окончания следствия Галине дали 8 лет лагерей и отправили в мордовский Дубровлаг, а Елену – в ссылку в казахстанский Джамбул на 5 лет. На следствии Елене предъявляли обвинения в пособничестве гитлеровцам, но она их отвергала, и доказать причастность к вредительской деятельности чекисты не смогли.

Снова встретились мать и дочь только в мае 1954 года на вокзале в Джамбуле, и, по воспоминаниям Галины Кузьменко, поначалу они даже не узнали друг друга. В ссылке Елена работала сначала в привокзальном ресторане, затем мыла посуду в отделе снабжения железнодорожного ОРСа, трудилась свинаркой в колхозе. Переболела тифом. Возможности найти более престижную работу были, но мешала биография.

И все же Елене Михненко удалось получить высшее образование, отучившись на инженера. Она вышла замуж за отставного летчика гражданской авиации. Детей у Михненко не было (она их и не хотела, говорила, что «нечего плодить нищету»). Они с матерью так и прожили всю жизнь в Джамбуле.

Автор книги «Под черным знаменем» Сергей Семанов встречался и беседовал с 46-летней Михненко, жившей в «тесной и бедноватой мазанке на окраине Джамбула». Доверительной беседы не получилось – общения с представителями прессы и работниками краеведческих музеев, специально приезжавших в Казахстан из Москвы и Ленинграда, Михненко не любила. Галина Кузьменко при этой встрече не проронила ни слова.

Кузьменко умерла в Джамбуле в 1978 году, ей было 86 лет. Своей реабилитации Елена Михненко дождалась только к 67 годам. Умерла дочь Махно на 71 году жизни в январе 1993 года.