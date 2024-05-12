Почему актера Георгия Юматова не посадили в тюрьму за убийство

Знаменитый советский и российский актер театра и кино Георгий Юматов мог крепко выпить и даже сорвать из-за этого съемки. Однако следствие по делу об убийстве им дворника-азербайджанца доказало: в день совершения преступления актер выпил не более 50 граммов водки.

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Последствия похорон дворняжки

В книге писателя Федора Раззакова, который изучал материалы уголовного дела, возбужденного по факту убийства дворника Мадатова Хахид-оглы и беседовал с адвокатом подследственного, говорится, что роковой выстрел из «Зауэра» прогремел 5 марта 1994 года во время застолья, устроенного 67-летним Георгием Юматовым по случаю похорон дворняжки Фроси. У бездетных супругов Юматовых эта собака была единственной отрадой, в семье ее очень любили.

Дворник помогал копать могилу в мерзлой мартовской земле. Юматов пообещал заплатить ему за работу 10 тысяч рублей (в ценах того времени). Когда они пришли в квартиру Юматовых, актер отдал дворнику деньги, поставил на стол бутылку водки. Жена Георгия Муза в застолье не участвовала, ушла в другую комнату.

Пил в основном Мадатов, и с каждой выпитой рюмкой дворник становился все развязнее. Стал говорить гадости про жену Юматова, актер осадил его, но Мадатов не унимался. Дальше дворник начал издеваться над военным прошлым ветерана (Юматов прошел всю Великую Отечественную, служил в ВМФ, был неоднократно ранен и контужен). Актер упрекнул дворника в том, что он укрылся в Москве, когда на его родине в самом разгаре межнациональный конфликт, там стреляют. Дворник в ответ метнул в Юматова кухонный нож, который рассек актеру кожу на голове. В руках Георгия Юматова было ружье, он спустил курок — Мадатов, сраженный выстрелом, упал.

Формальный подход следствия

По воспоминаниям адвоката Георгия Юматова, Бориса Кузнецова (его попросили защищать подследственного коллеги актера, Кузнецов вел дело бесплатно), в этой истории изначально было много странностей – не оформили, как полагается, явку с повинной, не выяснили толком, откуда у Юматова резаная рана на голове (актера доставили в клиническую больницу, наложили два шва, и именно там он давал первые показания). Ни мотивы убийства, ни полную картину произошедшего на начальном этапе следствия не прояснили. Было много нестыковок и в показаниях самого Георгия Юматова – тексты двух протоколов его допросов разнились – в одном актер говорил, что убил дворника, перезарядив ружье, в другом – что выстрел произошел случайно. Адвокат понял: Юматов каждый раз говорил неправду.

По словам Бориса Кузнецова, к расследованию дела подошли формально, многое не сочли нужным прояснить и должным образом зафиксировать. В частности, адвокат выяснил, что Юматов не знал, заряжен был его «Зауэр» или нет, актер в последний раз стрелял из него более 20 лет назад и с тех пор не прикасался к оружию.

Собранные защитником доказательства позволили ходатайствовать об изменении меры пресечения Георгию Юматову, его через 2 месяца после ареста отпустили из следственного изолятора «Матросская тишина» под подписку о невыезде. Борис Кузнецов смог доказать, что Юматов действовал в пределах необходимой обороны, выстрелил спонтанно, неумышленно.

Летом того же года должен был состояться суд, но к тому времени была объявлена амнистия, приуроченная к 50-летию Великой Победы. Георгия Юматова освободили от уголовной ответственности. По воспоминаниям кинодраматурга Виктора Мережко, хорошо знавшего семью Юматовых, эта история сильно подкосила актера, последние годы жизни он серьезно болел и умер на 72 году жизни.