Что любила есть дожившая до 96 лет королева Елизавета

Придворный шеф-повар королевской семьи Великобритании рассказал, что любила есть Елизавета II и какие блюда помогли ей дожить до глубокой старости.

«Елизавета II почти каждый день пила чай с бергамотом, обожала тосты с джемом и была неравнодушна к омлету с пикшей или лососем», – рассказал шеф-повар.

Он отметил, что королева предпочитала простую еду без излишеств и разносолов.

Шеф-повар признался, что королева была предвзята в своих кулинарных предпочтениях, а потому блюда могли не меняться годами, пишет «Московский комсомолец».

Обычно завтракала, обедала и ужинала Елизавета II всегда в одно и то же время. В обед могла немного выпить джина или алкогольного коктейля. На ужин обычно подавали стейк или дичь.

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