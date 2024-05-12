Герой, ставший предателем: что совершил Иван Добробабин после боя панфиловцев у Дубосеково

Бой у разъезда Дубосеково, произошедший 16 ноября 1941 года, навсегда вошел в историю нашей страны. Согласно официальной версии, 28 героев-панфиловцев приняли смертельный бой, не дав прорваться немецким танкам через свой участок. Но позже выяснилось, что один из них не только выжил, но и перешел на сторону врага.

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Довоенная биография

Иван Добробаба родился в Харьковской губернии в 1913 году. Когда Ивана направили на строительство Харьковского тракторного завода, его фамилию изменили на более благозвучную.

В 1934 году он переехал в Киргизию, где работал фотографом в местной газете "Советская Киргизия". В интервью доктору исторических наук Георгию Куманеву Добробабин рассказал, что ему довелось участвовать в боях с японской армией на реке Халхин-Гол в 1939 году, где он был контужен.

Война

Иван Добробабин был призван на фронт сразу после начала Великой отечественной войны. С сентября 1941 года он участвовал в боях в составе 316 стрелковой дивизии под руководством генерал-майора Ивана Панфилова. На тот момент он занимал должность командира отделения 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка.

16 ноября его отделение принимало участие в обороне опорного пункта у разъезда Дубосеково. Тогда, согласно "растиражированной" версии, 28 бойцов во главе с политруком Василием Клочковым ценой своей жизни остановили прорыв немецких войск, уничтожив при этом множество вражеских танков.Именно такая версия событий была опубликована в газете "Красная Звезда" в январе 1942 года.

Но на самом деле сержант Добробабин был ранен. Его засыпало землей во время боя, поэтому его тогда и не обнаружили вражеские солдаты. Он попытался присоединиться к партизанам, которые действовали в Брянской области, но в итоге был задержан немецким патрулем.

Переход на сторону немцев и обратно

В июне 1942 года Добробабин вступил в полицию в родном селе Перекоп, затем он стал начальником караульной смены. По роду службы он отвечал за охрану железных дорог. При этом он предупреждал своих близких и знакомых о предстоящей отправке на принудительные работы в Германию.

Как сказано на сайте «Герои страны», на фронте он командовал отделением стрелковой роты, участвовал в Ясско-Кишиневской операции, взятии Будапешта и Вены. Был награжден несколькими медалями, а также получил Золотую Звезду и орден Ленина.

В статусе героя войны он вернулся в Киргизию. Однако в 1947 году власти выяснили о службе Добробабина в полиции.

Вскоре после этого начали исследовать события, произошедшие в районе Дубосеково во время битвы за Москву. Выяснилось, что в бою тогда участвовал весь полк, который понес тяжелые потери. А изначальную версию событий Главная военная прокуратура СССР признала литературным вымыслом.

Иван был приговорен к 15 годам лишения свободы за измену Родине. Кроме того, его лишили всех наград, включая звание Героя Советского Союза. Такой приговор также подчеркивает, что он не совершал военных преступлений, будучи полицаем, так как в том случае его участь могла быть совсем другой.

Попытка реабилитации

В 1955 году, в связи с 10-летием Победы, Ивана Добробабина амнистировали, после чего он переехал к своему брату в Ростовскую область, где заведовал фотоателье.

С началом перестройки "панфиловец" пытался добиться возвращения наград и званий. Он подчеркивал, что во время службы у гитлеровцев не совершал военных преступлений. Конечно, многие Герои Советского Союза, лишенные "Золотой Звезды" за реальные проступки, были впоследствии восстановлены в звании. Но на изменников Родины это не распространялось. Поэтому Главная военная прокуратура СССР отказала Добробабину.

Новая надежда на возвращение доброго имени появилась у него после развала Советского Союза, когда его реабилитировал Верховный суд Украины. Но решающее слово в этом вопросе было за российскими правоохранителями, так как именно Россия была правопреемницей СССР. Их решение в свою очередь осталось неизменным. В итоге Иван Добробабин умер в 1996 году, так и не добившись возвращения наград.