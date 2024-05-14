Почему Андропов считал свою биографию проклятой

Проклятой собственную биографию Юрий Андропов назвал в официальном документе, который с него в качестве объяснения потребовало начальство. Дело в том, что происхождение Андропова смущало партийцев. Да и сам будущий генсек все время путал даты, события и даже имена. Все это могло сыграть в судьбе Андропова роковую роль.

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Вверх по карьерной лестнице

Первой ступенькой карьерной лестницы, по которой впоследствии поднялся Юрий Владимирович Андропов, можно назвать должность секретаря комитета комсомола техникума водного транспорта в Рыбинске. Андропов сам являлся выпускником этого учебного заведения. Позже он стал комсомольским вожаком Рыбинской судоверфи имени Володарского. Так что, как справедливо отмечает автор издания «Председатель КГБ Юрий Андропов» Сергей Семанов, будущий генсек, любивший называть себя матросом, на самом деле никогда не водил судов, впрочем, как не занимался и иным трудом. Даже вражеских агентов Андропов не ловил. С молодости он лишь руководил.

Как считает Леонид Млечин, автор книги «Вожди комсомола. 100 лет ВЛКСМ в биографиях лидеров», Юрию Владимировичу повезло, потому как стремительный взлет его партийной деятельности пришелся на годы репрессий, когда теплые места освобождались одно за другим. В 1937 году был снят первый секретарь Ярославского обкома комсомола Александр Брусникин, чуть позже его расстреляли. Александра Брусникина сменил Потап Попков, который, впрочем, в этом кресле продержался чуть больше года. Попкова в свою очередь потеснил Юрий Андропов. По словам Млечина, Попков был очень обижен, а потому поспешил сигнализировать наверх о «неправильном» происхождении Андропова.

Расследование Капустиной

Понятно, что в период массовых репрессий всех проверяли вдоль и поперек, а тут «отец служил в белой армии, а мать из купеческой семьи». Поэтому за Юрия Андропова взялись всерьез. В роли следователя выступила бдительная инструктор ЦК комсомола по фамилии Капустина. Юрий Васильев, автор книги «Юрий Андропов. На пути к власти», утверждает, что Капустина и в самом деле обнаружила множество неточностей в биографии Андропова. Впрочем, это неудивительно: Юрий Владимирович сам путался в датах, событиях, именах. Он то писал, что его мать умерла в 1929 году, то 1930-м, то в 1931-м. В одной анкете Андропов указывал, что мать происходила из семьи ремесленника, в другой, что она из мещан.

В результате проведенного расследования, как упоминает в своей книге «Сталинская гвардия: наследники вождя» Арсений Замостьянов, Капустина доложила начальству о том, что Юрий Андропов «дал неправильные сведения о социальном происхождении своей матери», так как та была подкинута еще младенцем в семью Флекенштейна, «финлядского гражданина, временного купца 2-й гильдии». Капустина считала необходимым потребовать с Андропова объяснения, касательно причин, побудивших его дать эти неверные сведения. По мнению Леонида Млечина, по тем временам подобные обвинения были убийственными.

«Мешает работать...»

По требованию руководства Юрию Андропову пришлось снова писать автобиографию. Он утверждал, что о том, что Флекенштейн являлся купцом 2-й гильдии, якобы вообще не знал. Андропов просил как можно быстрее решать о нем вопрос. Он прямо-таки давил:

«Я чувствую ответственность за организацию и вижу гору дел. Решаю эти дела. Но эта проклятая биография прямо мешает мне работать».

Для верности Андропов даже запросил справку о том, что вдова Флекенштейна, которая была еще жива, избирательных прав, как все представители класса эксплуататоров, не лишалась. Впрочем, Юрию Владимировичу оказали поддержку и покровители, первый секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Шахурин и сменивший его Патоличев, распорядившийся принять Андропова в партию.

Хотя, судя по тому, что Юрий Андропов в официальном документе назвал свою биографию проклятой, он действительно в тот момент считал, что его происхождение не имело никакого значения. Однако в отношении других людей Андропов об этом почему-то частенько забывал. Если верить Сергею Честопруду, автору книги «Юрий Андропов: тайны председателя КГБ», на одной из областных конференций он заявил:

«Очистив свои ряды от врагов народа и их приспешников, комсомольская организация области идейно закалилась и окрепла».

Мало того, в 1967 году Юрий Владимирович стал руководителем Комитета государственной безопасности, который «врагов народа» вычислял тысячами. Он занимал этот пост 15 лет.