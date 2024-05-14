«Лаврентий Второй»: судьба министра госбезопасности Белоруссии Цанавы

Лаврентий Цанава был одним из самых близких друзей Берии. Однако именно Берия его и арестовал. Одной из причин ареста послужило участие Цанавы в убийстве, совершенном по приказу Сталина. Бывший министр госбезопасности Белорусской ССР в надежде избежать расстрела заговорил с Ворошиловым о нефти.

Похититель невест

На самом деле Лаврентий Фомич Цанава носил фамилию Джанджгава. Он родился в 1900 году в селе Нахунаво Сенакского уезда Кутаисской губернии в бедной крестьянской семье. Как пишет Сергей Рац в издании «Военная контрразведка отечественных спецслужб», в 1912 году Джанджгава окончил сельское начальное училище, а потом учился в Тифлисской гимназии, которую бросил, так и не пройдя полный курс. Впоследствии Лаврентий прослушал вечерние общеобразовательные курсы. В 1937 году он получил диплом Одесского педагогического института, однако в анкете почему-то указывал, что имеет лишь среднее образование. И вопрос об образовании Джанджгавы – не самый загадочный в его биографии.

Известно, что в начале 1920-х годов Лаврентий Джанджгава вступил в партию и начал работать в органах ВЧК. Тогда же, если верить Леониду Млечину, автору книги «До и после смерти Сталина», Джанджгава, служивший вместе с Лаврентием Берией, был исключен из РКП(б). Дело в том, что он был обвинен в похищении девушки (умыкании невесты) с применением оружия. Мало того, за упомянутое преступление тезку Берии приговорили к 5 годам заключения со строгой изоляцией. Однако молодому чекисту удалось скрыться, вследствие чего его объявили в розыск. Но в ситуацию вмешался Берия. Благодаря ему, Джанджгава не только избежал наказания, но и был восстановлен в партии и продолжил свое восхождение по карьерной лестнице.

«Подвиги» министра госбезопасности

В конце концов, сменив множество должностей и постов, в 1938 году Лаврентий Джанджгава, как указано в сборнике документов «Дело Лаврентия Берии» под редакцией Олега Мозохина, был назначен наркомом внутренних дел Белорусской ССР. Именно тогда Лаврентий Берия и посоветовал своему другу сменить фамилию на Цанава. Занимая упомянутый пост, Цанава стал один из организаторов массового расстрела заключенных в Западной Белоруссии, результате которого были уничтожены, по разным данным, от 3 870 до 4 465 человек. В годы Великой Отечественной войны Лаврентий Фомич продолжил свою службу в НКВД, а после победы стал министром государственной безопасности все той же Белорусской ССР.

Находясь на министерском посту, Цанава принял участие в убийстве известного артиста и председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса. Преступление было совершено прямо на даче Лаврентия Фомича и замаскировано под дорожно-транспортное происшествие. Как признавался сам Цанава, слова которого приведены в издании «Лаврентий Берия, 1953: стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы» Владимира Наумова, зимой 1948 года ему позвонил Абакумов и спросил, имеются ли «возможности для выполнения одного важного задания Сталина». Этим заданием и была расправа над Михоэлсом. Для проведения операции по устранению актера Лаврентий Цанава любезно предоставил свой дом в Степянке.

Торг уместен?

В 1953 году Лаврентий Цанава был арестован по указанию своего, судя по всему, уже бывшего друга Берии. Лаврентий Берия в записке от 2 апреля 1953 года, адресованной Георгию Маленкову, назвал расправу над Михоэлсом «вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР», в связи с чем предлагал взять экс-министра госбезопасности Белорусской ССР (Цанава к тому моменту уже был отправлен на пенсию) под стражу и привлечь его к уголовной ответственности. После ареста Лаврентий Фомич не единожды обращался за помощью к Берии, но все его усилия оказались тщетны. В первую очередь потому, что Лаврентий Павлович сам вскоре очутился за решеткой и был расстрелян.

Понятно, что Цанава отлично понимал, что его ожидает аналогичная участь, поэтому пользовался всеми способами для того, чтобы выторговать себе жизнь. Как утверждает историк Николай Зенькович на страницах своей книги «Чья Белоруссия?», Джанджгава отправил письмо Клименту Ворошилову, в котором обещал раскрыть тайну расположения месторождений нефти и каменного угля. Якобы Цанава в детстве снабжал оттуда нефтью и углем свою семью. «Это очень большое дело, поэтому прошу Вас дать мне возможность показать это место специалистам под любое условие. Если для Родины я буду полезен, прошу тогда решить вопрос обо мне» — умолял Лаврентий Фомич. И расстрела ему действительно удалось избежать. Цанава умер в тюрьме своей смертью. Впрочем, есть версия о том, что он сошел с ума и покончил с собой.