Акцент и русская жена: почему маршала Тито называли агентом Кремля

16 мая 1974 года в Югославии диктатор-коммунист Иосип Броз Тито стал пожизненным президентом. Его полномочия обеспечивала новая Конституция СФРЮ – Социалистической федеративной республики Югославии. Правил страной Тито с 1946 по 1980 год, его версия социализма казалась более сытой и свободной. Почему говорили, что Тито – «бандит», как он женился на 14-летней русской и чему учился в Москве в «партизанской школе» Коминтерна – в материале «Газеты.Ru».
Загадочный человек из Кумровца
День рождения маршала Тито в Сербии многими людьми считается праздником и отмечается 25 мая. Сотни ностальгирующих по временам социализма бывших жителей Югославии собираются в мемориальном комплексе Иосипа Броза, правившего страной после Второй Мировой войны и вплоть до своей смерти в 1980 году. При Тито Югославия считалась в мире успешной социалистической страной, «промежуточным вариантом» между капиталистическим Западом и советским Востоком. Его день рождения официально праздновался 25 мая и был назван Днем молодежи. Праздник сопровождался ежегодной эстафетой – в музее Тито «25 мая» лежат 20 тыс. эстафетных палок, накопленных за годы социализма.
Вот только родился Тито в другой день – 7 мая, а дата 25 мая якобы была взята из фальшивых документов, которыми будущий лидер Югославии пользовался в годы войны с немцами. Загадочности придавало и то обстоятельство, что Тито сменил в бумагах год своего рождения – с 1892 года на 1893-й.
Место рождения Тито известно – согласно церковным метрикам, он был рожден в местечке Кумровец неподалеку от Словении. Согласно официальной легенде, отец будущего маршала был хорватом, а мать – словенкой. Сам себя коммунист Иосип Броз называл югославом. Еще ходили слухи, что на самом деле Тито был македонцем.
Говорил по-сербохорватски глава социалистической Югославии и югославских коммунистов со странным акцентом, отмечали многие очевидцы. Как сообщал в 2013 году ТАСС, ссылаясь на рассекреченные документы американского Агентства национальной безопасности (АНБ) и сербские СМИ, Иосип Броз Тито мог быть «не тем человеком, за которого себя выдавал».
В АНБ предполагали, что тот, кто мог выдавать себя за Тито, мог «вовсе не быть рожденным на Балканах и был младше».
Публикация гласит, что акцент Тито был «иностранным» – якобы «в сербохорватском языке идущая перед гласным «и» согласная «н» всегда произносится твердо, в то время как выдававший себя за Тито человек в своей речи всегда ее смягчал».
Аналитики АНБ 1970-х годов также добавляли, что Иосип Броз Тито был «русским или поляком».
Советская газета «Правда» в годы охлаждения отношений между СССР и СФРЮ писала, что «фашист и троцкист Тито» был евреем-самозванцем, который пользовался поддельными документами. Ходили слухи, что Тито – украинский еврей.
Схожую версию пересказывала сербская газета Vestinet в 2016-м – якобы в рассекреченных документах ФБР от 1955 года говорится, что настоящий Тито «умер в России в 1937 году». Некто Мариян Джон Маркул из Литвы пришел в офис ФБР в Лос-Анджелесе и рассказал, что он «в 1953 году дважды встречался с Тито и видел, что у него по пять пальцев на каждой руке – а у Тито в 1930-х уже не было среднего и указательного пальцев на левой руке». К тому же, настоящий Тито был малообразованным человеком, отметил Маркул, а его «двойник» умел играть на пианино и был широко эрудирован.
К тому же, рост «настоящего» Тито от роста «двойника», по словам источника ФБР, отличался – «старый» Броз был 180 см, а «новый» – около 160 см. Примечательно, что Маркул также заявил о русском акценте маршала и пересказывал историю, что на самом деле югославский лидер – русский генерал Николай Лебедев и «марионетка Советского Союза».
Как Тито был связан с Россией
Кем же был Тито на самом деле? И как он связан с Россией? Историк Йоже Пирьевец в своей монографии «Тито и товарищи» утверждает, что югославский маршал появился на свет действительно в семье крестьян, а точнее – деревенского пьяницы. У Тито было 14 братьев и сестер. Работать он поначалу пошел в поле, потом – официантом, потому что у них была «красивая одежда», после же выучился на слесаря. С рождения он носил имя и фамилию Иосип Броз, а «Тито» – это партийная кличка, ставшая впоследствии псевдонимом.
В годы Первой Мировой войны Броз был призван в австро-венгерскую армию, был представлен к медали «За отвагу». По разным версиям, которые высказывал сам Тито в течение жизни, австрийцы также посадили его в тюрьму – то ли за призывы сдаться русским, то ли по ошибке, то ли за «пораженческие настроения». Весной 1915 года старший унтер-офицер Броз был ранен пикой черкесского всадника русской армии и попал в плен. Сначала он сидел в лагере в Свияжске, лечился долгое время от туберкулеза. Русский язык ему помогли выучить две гимназистки, приходившие в госпиталь.
После выздоровления Броз работал механиком на паровой мельнице и переводчиком на строительстве железной дороги, а к 1917 году стал надзирателем. Побывал будущий маршал Тито также в городе Ардатове в Мордовии, селах Тургенево и Каласево. В последнем селе он встретил свою первую любовь – Агафью Бирюкову, с которой вынужден был разорвать отношения из-за перевода на другое место. К слову, по легенде, в Ардатове Иосип Броз организовал первый в истории города футбольный матч – ардатовские спортсмены играли против пленных австро-венгерских солдат.
Во время Февральской революции, по ряду версий, он бежал из русского плена и добрался до Петрограда. Там он хотел устроиться на Путиловский завод. По данным историков Джоффри Свэйна и Джаспера Ридли,
в столице России Броз принял участие в «июльских днях» – вооруженной попытке захвата власти, совершенной большевиками и анархистами в разгар конфликта с Временным правительством. Правда, сам маршал впоследствии вспоминал, что в 1917 году большевиком не был – пошел на демонстрацию «вместе со всеми». Когда путч был подавлен, Броз пытался бежать в Финляндию, но был арестован.
Милиция Временного правительства даже приняла его за русского, потому что он не только хорошо владел литературным русским, но и «вятским диалектом». Его заключили в Петропавловскую крепость на три недели, пока не была установлена личность Броза. Он был отправлен в Кунгур, в лагерь, откуда сбежал ранее – но снова умудрился бежать, уже осознанно выдав себя за русского.
В Омске, вспоминал сам Тито, местные красногвардейцы предложили ему вместе бороться за революцию. Зимой 1917 года Броз стал кандидатом в ВКП(б). В 1918 году его отряд разбила Русская добровольческая армия, и Иосип прятался в селе Александровское, работая механиком. В том же году он женился на 14-летней Пелагее Белоусовой из соседнего села Михайловка. Когда белых выбили из села большевики, Броз «вышел из подполья», и они с Пелагеей официально зарегистрировали брак под фамилией «Брозович» – и уехали в Югославию.
После долгих партийных мытарств и бродяжничества Тито попадает сначала в руководство партийной организации коммунистов в Загребе, а потом – на каторгу на пять лет.
«Королевская же полиция хотя и была бесцеремонной и жестокой, никому ничего не подкладывала; королевство Югославия было плохим, недемократическим государством, но в этом государстве законов придерживались больше, а суд был самостоятельней, чем в нынешнем. Пять лет каторги Тито выдержал с достоинством – он мне, например, рассказывал, как он отказался выполнить приказ тюремщика, который хотел заставить его собирать окурки» Милован Джилас, писатель, политик, автор книги «Тито: мой друг и мой враг»
Оттуда же, уже в 1930-х, он снова попадает в Москву, говорится в книге черногорского политика и личного знакомого Тито – Милована Джиласа.
Тито — агент Коминтерна
Кандидат исторических наук Никита Бондарев, автор монографии «Русские тайны Иосипа Броза», утверждает – в середине 1930-х в Москве по линии Коминтерна Тито проходит обучение в специальной «Партизанской академии».
«Военная школа готовила специалистов для будущих революционных армий капиталистических стран и военные кадры для национальных компартий, командиров партизанских соединений, командующих армиями вплоть до руководителей партизанских сил в масштабе отдельных стран. <...> Курсантов обучали военному делу, тактике партизанской борьбы и уличных боев. Они должны были досконально знать вооружение, применяемое в армиях своих стран, уметь пользоваться и изготавливать взрывчатые вещества из легкодоступных материалов», – говорится в публикации Бондарева.
Сам Тито утверждал, что в Москве «набросился на военную литературу, штудировал из русских писателей Фрунзе, много читал немецких классиков, Клаузевица».
Тито прожил в Москве, работая в Коминтерне и Издательстве иностранных рабочих, до 1940 года – с перерывами. В 1937-м он стал главой югославской компартии вместо генсека Милана Горкича – того расстреляли в СССР.
Во время Второй Мировой войны Тито уже был главой партизанского антифашистского движения в Югославии. Объединив благодаря личной харизме и политическим играм разные народы королевства, коммунист Тито смог несколько лет оказывать вооруженное сопротивление немцам и итальянцам. Осенью 1944 года совместно с подошедшими частями Красной Армии коммунисты Тито выбили немцев из Белграда и вскоре взяли страну под свой контроль. Была учреждена Федеративная Народная Республика Югославия, ставшая впоследствии Социалистической Федеративной Республикой Югославией. Сам Тито был даже награжден редким орденом «Победа».
Многочисленные слухи о происхождении Тито (кличку Броза даже расшифровывали как «Тайная интернациональная террористическая организация» Коминтерна) подкреплялись долгое время малоизвестностью югославского лидера – его многие соотечественники не знали в лицо. Ходила версия, что Тито на самом деле был дворянином – поскольку он говорил на 10 языках, фехтовал и играл в шахматы. Кстати, странный акцент впоследствии объясняли уникальным говором, характерным для места рождения маршала.
Впрочем, по мнению Милована Джиласа, «роскошь Тито, его погоня за модой, чрезвычайно характерны для выскочки, его монарший образ жизни и самодержавный метод правления старомодны и оскорбительны… Когда американский «Лайф» опубликовал в конце 1949 года его фотографии – с дачами, конями, салонами, собаками, – мы заметили, что Тито изображен чем-то вроде латиноамериканского диктатора».
До 1948 года Тито и Югославия считались личными друзьями Сталина. Но после, из-за конфликта в связи с возможным созданием Балканской федерации, второй социалистической супердержавы, они поссорились, и в советской прессе югославского лидера стали называть «бандитом»: «У бандита Тито навеки карта бита!»
Первое время после Победы Югославия считалась ключевым союзником СССР — но все изменилось из-за недовольства Сталина вольнолюбивой политикой Тито, который не просто хотел расширить свою страну за счет земель соседних стран (что могло нарушить договоры с США и Британией), но также интересовался созданием большого аналога СССР в Восточной Европе — не только из Югославии, но и Болгарии, Румынии, Венгрии и даже Польши. Сталин и Тито обменялись резкими письмами с обвинениями с отходе от ленинских идеалов.
Компартию Югославии исключают из Коминтерна, штаб-квартиру организации переводят из Белграда в Бухарест. Тито клеймят наймитом капиталистов с Запада. Сам он проводит чистки и отправляет 12 тыс. неблагонадежных «агентов влияния Москвы» в концлагерь. Советские власти репрессировали и расстреливали «титоистов».
Кроме того, из-за охлаждения отношений с СССР Тито действительно обращает внимание на НАТО – американцы даже поставляют югославам военную технику и оружие. При Никите Хрущеве отношения с Югославией улучшатся, Тито перестанет быть «бандитом», но СФРЮ отдалится от Советского Союза, создаст свою сильную армию и будет строить свой собственный социализм.