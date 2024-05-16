Почему римского императора Юлиана до сих пор проклинает церковь

Этот римский император правил всего полтора года, но навсегда вошел в историю. Кто-то вспоминает о нем с ненавистью, некоторые боготворят, но все отмечают необычайные личные качества. Речь идет о Юлиане Отступнике, который доблестно погиб 26 июня 363 года.

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Отступником императора Юлиана II, чье полное имя Флавий Клавдий Юлиан, прозвали христиане за то, что он попытался возродить язычество. И это при том, что его родной дядя император Константин Великий признан святым и равноапостольным. Именно он прекратил гонения на христианство и даже сделал ее государственной религией в ущерб всем остальным.

Константин скончался в 337 году и разделил всю империю между тремя сыновьями и одним племянником. Но между ними тут же началась свара, поскольку каждый хотел властвовать надо всей империей. В результате победил средний сын Константина, который взошел на престол под именем Констанция II.

Вот уж кто был действительно жестокий правитель! Во всяком случае, в отношении своих родственников. Обоснованно предполагается, что по его приказу практически все они были умерщвлены, включая родных братьев. В результате из всего семейства уцелели лишь два двоюродных брата – 12-летний Галл и 6-летний Юлиан.

Первого не тронули, потому что он в тот момент был сильно болен и были уверены – не жилец. А Юлиана не стали убивать по малолетству. Дети оказались сиротами – отец Юлий Констанций погиб во время военного бунта и той резни 337 года, а мать умерла, когда Юлиану был всего год. Констанций смилостивился и стал опекуном сирот и единственных живых родственников. Но приставил к ним соглядатая епископа Евсевия под видом учителя.

Эти моменты важно знать, чтобы понять побудительные мотивы действий будущего императора. Евсевий не столько занимался обучением мальчиков, сколько строчил доносы. Но около них был ученый раб евнух Мардоний, который познакомил с трудами Платона, Сократа, Аристотеля и других античных авторов. Юлиан буквально глотал именно эти знания. Впрочем, христианское богословие он тоже нормально воспринимал и даже был чтецом в храме.

Дети жили в глуши, вдали от столицы Константинополя. Но когда они подросли стало понятно, что Констанций и его жена Евсевия остались бездетными. Император вызывает в столицу Галла, который достиг 21 года, и дарует ему титул цезаря – наследника престола. Тут надо сказать, что в свое время император Диоклетиан ввел градацию – император имел титул августа, а наследный принц становился соправителем и получал титул цезаря.

Но в отличие от младшего брата Галл оказался очень жестоким человеком и куда бы его ни направляли, везде его правление вызывало волнения и восстания. Закончилось все это тем, что Констанций казнил кузена, когда тот в его отсутствие сумел восстановить против себя весь Константинополь. Возможно, его убрали с помощью доноса о намерении захватить трон.

Констанций находился в это время в Милане и вызвал туда Юлиана. Возможно тоже с намерением убрать потенциального соперника. Но встретил очень образованного, умного и кроткого юношу, который произвел крайне благоприятное впечатление. Юлиана объявляют цезарем и отправляют в Афины завершать образование.

Там он становится «одноклассником» двух величайших впоследствии христианских богословов, которые объявлены святыми – Василия Великого и Григория Богослова. И, вероятно, между ними возникло нечто вроде дружбы. Во всяком случае те впоследствии, осуждая деяния Юлиана II, отзывались о нем с теплотой.

Но при этом указывали на нелюдимость Юлиана – оно и понятно, когда всю семью вырезали и даже единственного родного брата, то лучше помалкивать и не давать поводов к раздражению державного родственника. Это обстоятельство стало причиной еще одного его увлечения — в Афинах будущий император пристрастился к оккультизму и всякого рода гаданиям.

Но характер Констанция давно уже устоялся и подозрительность стала основной чертой. Что и понятно – каждый судит о других по себе, а он всегда легко шел на убийства ради власти. Поэтому вскоре Юлиана отправляют цезарем-правителем в Галлию, в Лютецию (Париж).

Там было неспокойно – германские племена постоянно устраивали набеги. Легионеры ждали хорошего полководца, а тут им прислали философа. Они называли цезаря «декоративным» и откровенно издевались над ним.

Но тут Юлиан проявил мудрость. Он вызвал к себе самых авторитетных военных, откровенно признался, что ничего не смыслит в военном деле, а потому попросил обучить его. Это мгновенно вызвало к Юлиану уважение — никакого пафоса, к старым воинам отнесся со всем возможным почтением.

К тому же быстро выяснилось, что у него талант стратега. Под руководством наследника с опорой на опытных воинов римляне начали бить и теснить германцев, чего давно не было. Была снята осада с сорока крепостей. Авторитет Юлиана среди легионеров стал неоспоримым. Если учесть, что проведенные им в Галлии реформы, снижение налогов, сильно оживили экономику и повысили благосостояние, то он стал и вовсе популярным правителем.

Все это не могло не вызвать беспокойство Констанция. К тому же ему постоянно нашептывали бездарные военачальники, которых Юлиан отстранил от командования. Император решил отозвать легионы из Галлии под предлогом войны с Персией и тем самым ослабить наследника.

Легионеры взбунтовались и провозгласили полюбившегося уже им цезаря императором и двинулись на Константинополь. Намечалась очередная гражданская война. Но в начале ноября 361 года Констанций внезапно умирает. Наследник к этому не имел никакого отношения — того сразила очевидная для всех лихорадка. Юлиан становится законным императором.

Первое что он делает – объявляет веротерпимость в империи. Из ссылок возвращаются все, включая и христианских еретиков, возобновляются религиозные споры и христианам не до императора. Но сам начинает открыто исповедовать язычество, а поскольку все античные храмы в столице оказались разрушены, то провел жертвоприношение в церкви. Чем вызвал гнев.

Многие полагают, что Юлиан возрождал античные верования, но это было лишь внешне. По факту он устраивал новую иерархическую церковь, где верховным божеством провозгласил бога солнца Гелиоса. Но никакого террора не было, о чем говорили позже его бывшие друзья Василий Великий и Григорий Богослов.

Ровно то же подчеркивали и остальные. Святой Иероним писал, что все гонения были «преследованием ласковым, которое скорее манило, чем принуждало к жертвоприношению».

Юлиан начал стремительно терять популярность. Христианская часть империи его возненавидела по понятным причинам. К тому же у них отобрали приюты и богадельни и отдали в попечение язычникам для укрепления авторитета. Христианство стали называть «галилейской церковью». Но и языческая часть тоже невзлюбила, особенно жрецы – иерархическая система лишала их всякой вольницы, им даже таверны запретили посещать.

Поэтому император задумал решить проблему маленькой победоносной войной. В качестве жертвы выбрал Персию, поскольку подготовку к ней осуществил еще Констанций. Весной 363 года война началась.

© Смерть Юлиана

Очень быстро 83 тысячи римлян достигли столицы Персии Ктесифона, но взять ее не смогли. Тогда решили зайти в тыл основной армии во главе с шахиншахом Шапуром II. Подкупили проводника, но он завел их в пустынную степь без воды, и погибла большая часть армии.

Но поход продолжился и 26 июня 363 года у местечка Маранга состоялась битва. Она была настолько ожесточенной, что по ее окончании с обеих сторон в живых осталось лишь около двух тысяч человек. Ранение копьем в печень получил и Юлиан, который сражался в первых рядах легионеров. Есть сведения, что удар был нанесен сзади – если это так, то его убил кто-то из своих. Были и другие ранения.

Император умер. По рассказам очевидцев, его последними словами стали «Ты удовлетворен? Я иду к тебе». По христианской версии: «Ты победил, галилеянин!». Вновь избранный император Иовиан отменил все реформы Юлиана, который в истории получит прозвание Отступника.