«Уберите свинью!»: экзотические фобии Деппа, Блума и других звезд

В мире немало людей, которые боятся, например, замкнутых пространств (клаустрофобия) или пауков (арахнофобия). Знаменитости тоже подвержены фобиям, причем порой весьма экзотическим!

Джонни Депп — коулрофобия

Глядя на актера, сложно представить, что он чего-то боится! А Депп очень опасается… клоунов. Он считает, что за нарисованными лицами и искусственными улыбками прячется дьявол.

Кендалл Дженнер — трипофобия

Модель давно рассказала о своей боязни скопления маленьких отверстий: «Все мои знакомые в курсе, что я страдаю трипофобией. Не могу спокойно смотреть на блины, соты, семена лотоса. Кто знает, что может скрываться в маленьких отверстиях?! Меня вдруг охватывает страшное беспокойство».

Юлия Ковальчук — гидрофобия

Певица призналась, что после шоу «Последний герой» стала бояться погружения под воду. Учитывая, что ей пришлось проделать это в «Форте Боярд» и даже снять клип на собственную песню с подводными сценами, Юлии можно и посочувствовать, и восхититься одновременно!

Дженнифер Энистон — гидрофобия

Американская актриса поддерживает Юлию в боязни воды. В детстве Энистон едва не утонула в бассейне.

Евгения Медведева — лепидоптерофобия

В прошлом году знаменитая фигуристка рас Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru сказала, что очень боится бабочек и, увидев их, начинает сразу и плакать и смеяться. Евгения добавила, что встретила только одного человека с такой же редкой фобией.

Николь Кидман — лепидоптерофобия

Удивительно, но у Жени есть коллега по фобии! Австралийская актриса в ужасе отпрыгивает от бабочек и мотыльков и требует, чтобы во время съемок на улице их не было в поле зрения.

Памела Андерсон — эйсоптрофобия

Актриса старается как можно реже смотреться в зеркало, потому что испытывает неконтролируемые неприятные эмоции.

Орландо Блум — поркуфобия

Известный актер боится свиней. В принципе городские жители могут увидеть их разве что в зоопарке, но Блум оказался лицом к лицу с кабанчиком, выбежавшим из загона во время съемок фильма «Царствие небесное».

Леди Гага — фазмофобия

Певица очень боится привидений и паранормальных явлений. Прежде чем заселиться в номер в гостинице, она просит помощников просканировать помещение. Сообщается, что она потратила 30 тысяч долларов на проект по производству детектора электромагнитных полей.

Скарлетт Йоханссон — орнитофобия

Актриса боится птиц, испытывая ужас перед их крыльями и клювом. Впрочем, она может вытерпеть небольшую птичку, сидящую на плече.