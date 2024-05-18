Двойник Берии. Что на самом деле о нем известно

Лаврентий Берия был арестован в июне 1953 года. После следствия и суда министра расстреляли. Однако сын Берии, Серго, был уверен в том, что отца убили в день ареста, а его роль в бункере штаба МВО и в зале суда исполнял другой человек.

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Прижизненные двойники

Многие историки уверены в том, что у представителей советской партийной элиты не было двойников. Некоторые убеждены в том, что услугами дублеров не пользовался даже Иосиф Сталин. Но, если насчет приближенных вождя исследователи сходятся во мнении, то касательно Сталина их точки зрения разнятся. Так, самый известный двойник Иосифа Виссарионовича, Евсей Лубницкий, в какой-то момент открыл общественности свой секрет и даже давал интервью. Как утверждают М.А. Панкова и другие авторы издания «100 знаменитых загадок истории», однажды в беседе с журналистом монреальской «Газетт» Лубницкий признался в том, что Молотов, Каганович и другие смотрели на него с ненавистью, потому что ни один из них не мог позволить себе дублера.

Однако слова Лубницкого лишь подтверждают тот факт, что Лаврентий Берия, как и все остальные, не имел двойника. По крайней мере, при жизни. Рудольф Пихоя в своей книге «Москва, Кремль, власть» приводит основную версию ареста Берии, которого якобы взяли под стражу 26 июня 1953 года на заседании Президиума ЦК КПСС. Однако дальнейшие события вызывают сомнения в том, что все произошло именно так. Сын Лаврентия Павловича, Серго, по утверждению Андрея Гусарова, автора издания «Маршал Берия. Штрихи к биографии», был уверен, что в тот июньский день его отец был убит прямо в собственном доме. Серго удалось найти свидетелей, которые видели, как из особняка выносили носилки, накрытые брезентом.

Первый дублер с полотенцем на лице

Если придерживаться версии Серго Берии, то получается, что Лаврентий Павлович был убит без суда и следствия. Однако общественность наверняка подобного бы не потерпела. Именно поэтому и арест, и расследование, и судебный процесс необходимо было инсценировать. Для этого заговорщикам и понадобился двойник. Екатерина Мишаненкова, автор книги «Берия. История легенды», не верит в подобные легенды, заявляя, что за такой короткий срок найти похожего человека и «натаскать» его ни Хрущев, ни Маленков не сумели бы. А вот Елена Прудникова, автор издания «Берия», не видит в наличии двойника Берии ничего сверхъестественного и называет использование дублеров распространенной практикой.

В размышлениях Прудниковой есть доля истины хотя бы потому, что двойника Лаврентия Павловича никто особо не тренировал. Да и похожего на него человека подобрали лишь к рассмотрению дела в суде. Так предполагает Сигизмунд Миронин на страницах своей книги «Последнее дело Лаврентия Берии», основанной на документальных свидетельствах. Дело в том, что, по утверждению Алекса Громова, автора издания «Нарком Берия», нет ни одного достоверного свидетельства о том, что после 26 июня 1953 года министр оставался среди живых. Зато в здании штаба МВО, где содержался арестованный, окна тут же закрасили белой краской. Мало того, Берию водили на допросы с полотенцем на лице и в черной шляпе.

Второй – похож, но не абсолютно

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что первый двойник Лаврентия Берии был не слишком на него похож, а, может быть, и не похож вовсе. Недаром его лицо все время прятали. Поэтому такую роль мог сыграть кто угодно. Правда, имя этого «актера» так и осталось тайной. А вот тот, кто появился на суде, который, кстати, проходил в закрытом режиме, имел некоторое сходство с Берией. Так, например, считает Борис Соколов, автор издания «Двуликий Берия». Но, по мнению Соколова, сходство не было абсолютным. Для того, чтобы отличия не бросались в глаза, двойника нарядили в серый костюм, который носил Берия. Кроме того фальшивого наркома лишили пенсне, решив, что несоответствие внешности судьи отнесут на счет отсутствия данного аксессуара.

Одним из доказательств того, что дублер был не очень похож на Лаврентия Павловича, является также и тот факт, что, как пишет Арсен Мартиросян в своей книге «100 мифов о Берии», в деле нет даже намека на применение судебной фотографии. Другие фигуранты сфотографированы по всем правилам (анфас и в профиль), а снимок (причем явно молодого) Берии в 3/4, по всей видимости, был изъят из домашнего архива. Мало того, Андрей Сухомлинов, работавший с архивными документами по делу Берии, обнаружил, что у арестованного министра не сняли даже отпечатки пальцев. Так что версия с двойниками вполне имеет право на существование. Вот только кроме внешних данных людей, которые заменяли Берию в заключении и на суде, о дублерах Лаврентия Павловича фактически ничего не известно до сих пор.