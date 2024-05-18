Бывает, одна роль меняет всю жизнь. Но случается и так, что слава уходит так же быстро, как и приходит. Именно эта участь постигла Вячеслава Воскресенского. Актер прославился благодаря главной роли в фильме «Финист — Ясный сокол», но затем трудности преследовали его бесконечно. Из кинозвезды превратился в сотрудника похоронного бюро. Брат отнял квартиру. Одна жена бросила, а другая избила. Три инфаркта, инсульт и рак, но Воскресенский не сдался. 72.RU рассказывает о тяжелой, но интересной судьбе 75-летнего актера.

Сын милиционера

Вячеслав Воскресенский родился в Тюмени 22 октября 1948 года. В семье было четверо детей, он старший. Отец работал милиционером, мать — агрономом. Слава рос артистичным ребенком. Особенно любил голосить частушки.

— Когда по праздникам собиралась наша многочисленная родня, меня всегда ставили на табуретку и просили: «Славик, дай жару!» И я приступал. Сначала частушки были безобидными, но я быстро освоил куплеты «с перчиком». Слушая детский голосок, выводящий нецензурщину, взрослые хохотали и краснели одновременно, — рассказывал актер журналу «Караван историй».

Однажды бабушка отвела Славу в театр — и жизнь перестала быть прежней. Мальчик просился на каждый спектакль. Если поход отменялся, это было худшим наказанием. Уже в девять лет Слава впервые вышел на сцену Тюменского театра и сыграл в спектакле «Кремлевские куранты». Потом подрабатывал на местном телевидении, играл в КВН.

Финист — Ясный сокол

© Кадр из фильма "Финист: Ясный сокол"

Таким Воскресенского запомнили зрители.

После школы Вячеслав поступил в Свердловское театральное училище. Окончил его и устроился в Челябинский областной драмтеатр. Служил там пару лет. А затем четыре года выходил на сцены Златоуста, Тюмени, Тамбова, Рязани и Екатеринбурга.

В 1975 году дебютировал в кино. И сразу в судьбоносном фильме «Финист — Ясный сокол». И в главной роли. Сыграл богатыря Финиста. Нашли Вячеслава неожиданно. Он служил в Рязанском театре и мотался в Москву за продуктами. В очереди за колбасой его и заметила ассистент режиссера. Она как раз искала актера на роль Финиста! Увидев высокого и подтянутого Воскресенского, буквально схватила его за руку, усадила в свою машину и отвезла на студию. Поначалу Вячеслава не принимали всерьез, но вскоре поняли, что перед ними идеальный русский богатырь.

В первый же день съемок Воскресенский едва не упал с лошади и серьезно повредил спину. Однако из-за нехватки времени не обратился к врачу и продолжил, превозмогая боль, работать. Только после съемок узнал, что был перелом позвоночника и неправильно сросся... Роль сказочного богатыря принесла Воскресенскому известность. Узнавали на улицах. Поклонницы заваливали письмами, отправляли открытки и просили о встрече. Журналисты звали на интервью.

© Кадр из фильма "Финист: Ясный сокол"

Вячеслав был настоящим красавцем: высокий кудрявый блондин. Он прекрасно смотрелся вместе со своей Аленушкой — актрисой Светланой Орловой.

Работник похоронного бюро

Успех продлился недолго. Воскресенский вернулся в Свердловский драмтеатр. Играл в основном героев-любовников, но его жестко критиковали, обвиняли в профнепригодности и в итоге уволили. Тогда он окончил курсы организаторов кинопроизводства при ВГИКе и устроился на Свердловскую киностудию. Стал директором по художественным фильмам. Но и там карьера не заладилась.

В 1979 году, когда Воскресенскому был 31, он ушел из творческой среды и устроился в городское похоронное бюро. И целых восемь лет возглавлял отдел обслуживания. В 1987 году вернулся на Свердловскую киностудию в качестве начальника актерского цеха.

© Кадр из фильма "Финист: Ясный сокол"

Вячеслав еще несколько раз снимался, но фильмы не стали популярными. Это кадр из «Таежного моряка», где у актера была роль второго плана.

Предательство брата

В начале 90-х умер папа, а вскоре тяжело заболела мама. Воскресенскому пришлось продать квартиру в Екатеринбурге и вернуться в родную Тюмень. Мамы не стало, но беды актера не закончились. Он узнал, что родной брат приватизировал и оформил всё имущество родителей на себя. Вячеслав пытался судиться, но ничего не вышло. Так актер остался без жилья и брата. Трагические события сказались на здоровье Воскресенского — его разбили два инфаркта.

После того как выписался из больницы, актер стал выпивать, но смог побороть зависимость и устроился начальником отдела в транспортной экспедиции. Долго проработать не получилось — случился третий инфаркт. После этого понадобилась более серьезная реабилитация. Воскресенский попал в госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге, и там ему предложили стать организатором культурных мероприятий. Актер с радостью стал устраивать всевозможные праздники для пациентов.

Четырежды муж

Воскресенский был женат четыре раза! С первой супругой, актрисой Людмилой Денисенковой, познакомился в Челябинском театре. Она была замужем, но ушла из семьи ради Вячеслава. Родила дочь Юлию, гастролировала с любимым мужем по стране. Но в конце 70-х, когда у Воскресенского карьера пошла под откос, Людмила ушла от него к другому.

Со второй женой, инженером Натальей Купцовой, Вячеслав познакомился в Екатеринбурге. Сначала подружились, потом возникли чувства, и актер сделал предложение. В браке родилась дочь Нина. Но отношения разладились и супруги стали жить отдельно, потом развелись, но Воскресенский помогал жене и дочери. И, так случилось, что Наталья, как и первая жена Людмила, тоже умерла.

В третий раз Вячеслав женился, устав от одиночества. В 57 лет познакомился с башкиркой Факией Фазыловной, которая работала на хлебозаводе. Поженились. Любви не было, но заботились друг о друге. Для того чтобы быть ближе к природе, переехали в деревню. И всё бы ничего, но однажды поссорились так, что чуть не произошла трагедия. Факия ударила мужа оглоблей и сломала ему ребра. Она получила условный срок. Супруги развелись.

После того как распался третий брак, Воскресенский впал в депрессию. Вскоре у него обнаружили рак гортани. Актер снова надолго попал в больницу, но смог побороть болезнь. Прошел реабилитацию, и жизнь, кажется, начала налаживаться. Воскресенский познакомился с будущей, уже четвертой, супругой. Ольга младше на 20 лет, всю жизнь передвигается в инвалидной коляске. Она покорила актера сильным характером и оптимизмом. Воскресенский переехал к возлюбленной в Краснотурьинск — небольшой город в Свердловской области.

В жизни актера вновь началась белая полоса. Рядом была любимая супруга, он занимался общественной деятельностью, вел занятия по актерскому мастерству. В 2014 году съездил в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Пообщался со студентами, местными жителями.

© Кадр из фильма "Жизнь не сказка"

Сражается за жизнь

В 2022 году Воскресенского ждало новое испытание. Во время плановой операции у него случился инсульт. Родные столкнулись с безразличием врачей. Медики отказывались перевозить актера в другую больницу, где он мог бы пройти реабилитацию.

— Слава парализован, нуждается в процедурах. Его откачали, но реабилитация нужна в другом месте. Перевозить отказываются. По закону, если человек не самостоятельный, ему должны предоставить автомобиль. Не дай бог, умрет в машине! — сообщал нашим коллегам из E1.RU друг Вячеслава.

В данный момент 75-летний актер всё еще болеет. Он не появляется на публике, о нем заботятся жена Ольга и дочь Юлия.

— Я не собираюсь покидать этот мир раньше 95 лет, — говорил в 2018 году в интервью журналу «Караван историй» Вячеслав.

И пусть желание исполнится. Пожелаем актеру здоровья и сил.