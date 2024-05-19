Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка

Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж в порыве ревности отрубил обе руки, родила четвертого ребенка. Об этом она сообщила в своем микроблоге в своих социальных сетях.

© runews24.ru

Известно, что после нападения мужа, женщина написала книгу «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства» и смогла во второй раз выйти замуж. В 2021 году в браке с Максимом Андрющенко у нее родился сын, а в январе стало известно, что семья снова ждет пополнение.

Маргарита Грачева сообщила, что родила девочку 18 мая в 02:55 мск. Вес ребенка 3660 гр, а рост – 52 см. Отмечается, что мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Напомним, в 2017 году бывший супруг Грачевой вывез ее в лес и отрубил обе руки. В настоящее время он отбывает тюремный срок.