Два развода, смерть мужей и попытка суицида. Что известно о бывшей жене Высоцкого

В России имя французской актрисы Марины Влади прежде всего ассоциируется с Владимиром Высоцким. Она была его музой и на протяжении целых 12 лет — женой. Однако на родине русской француженки, как она часто себя называет, об этом факте мало кто помнит. В ее жизни, помимо романа с легендарным советским поэтом и актером, было немало других трагичных и ярких историй. Влади пережила два развода, безвременную кончину двух мужей и едва не потеряла в страшной аварии старшего сына. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает о феноменальной способности звезды французского кино справляться с жизненными трудностями и, несмотря ни на что, верить в любовь.

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Четыреста тысяч евро за память

В ноябре 2015 года Марина Влади неожиданно устроила аукцион, на котором выставила на продажу множество памятных ее сердцу вещей. В каталоге значилось 197 позиций, включая картины, книги, фотографии, семейные иконы, скульптуры, драгоценности. Самыми ценными лотами в коллекции актрисы стали последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное им собственноручно на открытке за несколько недель до смерти, и его посмертная маска из сплава серебра с бронзой.

252 тысячи евро заплатил покупатель за рукопись последнего стихотворения Высоцкого «И снизу лед, и сверху. Маюсь между…». Начальная ставка составляла 20 тысяч евро

В общей сложности на аукционе Влади выручила четыреста тысяч евро. Однако ее поступок вызвал бурю негодования у российских поклонников творчества Высоцкого, обвинивших Влади в цинизме, меркантильности и даже предательстве. Актриса все обвинения яростно отрицала и объясняла, что хочет перевернуть страницу, потому что очень тяжело вспоминать прошлое.

Избавиться от памятных вещей Влади городе Мезон-Лаффит. Его артистка купила в 1953 году на первые гонорары за съемки в кино. В этом поместье она проводила время с Высоцким, когда тот приезжал во Францию, но в последние годы жила в нем совершенно одна.

"Дело не только в деньгах. Умерли дорогие мне люди — моя мама, сестры, мой самый близкий друг, режиссер-документалист Крис Маркер, издатель Клод Дюран, мой биограф... Постепенно вокруг образовалась маленькая пустыня. Поэтому я решила все круто изменить — перестать жить прошлым и нырнуть в будущее". Марина Влади

Влади подчеркнула, что продажа имущества подарила ей свободу и дала средства, которые ей были нужны, чтобы помочь сыновьям. Один из них в то время проходил реабилитацию после серьезной автоаварии.

«Я — русская, только с французским паспортом»

Биография французской актрисы завораживает — и в личном плане, и в карьере — и до романа с Высоцким, и после. Влади не зря называет себя русской француженкой. Ее отец, оперный певец Владимир Поляков-Байдаров, эмигрировал из России во Францию перед Первой мировой войной и после ее окончания стал артистом: выступал в Парижской опере и опере Монте-Карло. Мать Милица Энвальд была балериной.

"Я — русская, только с французским паспортом. У нас дома царил русский дух. Говорили по-русски. Готовили русские блюда. На столе пыхтел самовар. Бабушка водила нас в православную церковь. Жили бедно, но весело, в творческой атмосфере". Марина Влади

Естественно, что в такой творческой семье дети (у Влади были три старшие сестры) с детства были увлечены искусством и регулярно устраивали домашние представления. Сама Марина серьезно занималась танцами и мечтала стать балериной, как мать, но в десятилетнем возрасте согласилась сыграть небольшую роль в мелодраме «Летняя гроза». С ней она справилась превосходно, поэтому стала получать множество предложений о работе.

После кинодебюта у юной актрисы сразу же появились поклонники. Но ее мужское внимание не сильно волновало, так как почти все время Влади тратила на работу. Когда умер отец, ей едва исполнилось 12 лет. После этого Влади стала фактически обеспечивать семью. «В столь ранние годы я стала главой семьи. Какое тут детство? Почему именно я? Да потому что только у меня карьера рванула вверх. Мне сразу стали платить очень большие гонорары», — вспоминала впоследствии Влади.

Впервые о Влади как о серьезной артистке заговорили, когда ей исполнилось 15 лет. В 1953 году она сыграла сразу в двух фильмах — «Первосортная девушка» и «Первая любовь». Критики благосклонно оценили ее работу и единодушно назначили новым лицом французского кинематографа.

Однако судьбоносной для Влади оказалась роль хрупкой и честной Инги в фильме «Колдунья» — французской экранизации повести Куприна «Олеся». Эта работа принесла молодой артистке оглушительный успех и невероятную популярность, причем не только в Европе, но и в СССР. Для советских зрителей Марина была не очередной заморской красавицей, а близкой им актрисой с русской душой.

Говорят, что именно в этой картине юную Влади впервые приметил Владимир Высоцкий — и тут же заявил: «Не знаю, как и когда, но эта девушка обязательно будет моей женой»

Слушающая свое сердце

Конечно, в середине 1950-х годов Влади ни о каком Высоцком еще не слышала. В Европе она, несмотря на юный возраст, была большой звездой и не испытывала недостатка в поклонниках. За ней ухаживали именитые актеры Марчелло Мастроянни и Марлон Брандо, режиссеры Орсон Уэлл и Марко Феррери, а Жан-Люк Годар и вовсе предлагал ей руку и сердце. Влади ответила взаимностью лишь актеру русского происхождения Роберу Оссейну, известному по роли Жоффрея де Пейрака в трилогии «Анжелика».

Он был старше Влади на 11 лет и влюбился так, что сначала скупал все журналы с ее фотографиями, раздумывая, как покорить ее сердце, а затем пригласил на главную роль в свой режиссерский дебют «Негодяи попадут в ад». Актриса поначалу отвергала ухаживания Оссейна, повторяя, что он не в ее вкусе. Но актер не отступал и все-таки сумел добиться ее расположения. Спустя два года они поженились.

!Плотскую любовь я действительно познала юной. В 16 лет у меня вспыхнул роман с Робером Оссейном, ему тогда было 27. А через год мы поженились". Марина Влади

Они казались идеальной парой: вместе работали, вместе воспитывали двоих сыновей — Игоря и Петра, однако брак вскоре распался. По словам Оссейна, их отношения разбились о «русский быт». Дело в том, что Влади не хотела оставлять мать и сестер, а Оссейн не смог настоять на жизни отдельно от них. Из-за невозможности остаться наедине с женой он начал ревновать ее к семье. Из-за этого супруги бесконечно ругались, а в 1959 году после очередной затяжной ссоры разошлись. «Марине не хотелось расставаться с сестрами, родителями, с этим привычным укладом. А я больше не мог жить в колхозе! Мне порой казалось, что я женат сразу на всех четырех сестрах», — рассказывал впоследствии Оссейн.

Разводились актеры мучительно и скандально. В прессе то и дело появлялась информация об изменах Влади, что лишь добавляло масла в огонь. После официального расторжения брака Влади и Оссейн долгое время не общались. Она даже уступила роль Анжелики Мишель Мерсье, лишь бы не пересекаться с бывшим мужем на съемочной площадке и не играть с ним в кадре любовь.

Актриса не сильно переживала из-за этого развода, так как твердо верила, что еще встретит настоящую любовь. И действительно одна она оставалась недолго и в 1963 году вновь пошла под венец. Избранником Влади на сей раз стал пилот, владелец двух международных авиакомпаний и миллионер Жан-Клод Бруйе.

Она называла этот роман «бесконечно красивым, как весеннее небо». В этом браке она родила сына Владимира. Но и вторая попытка Марины построить семью обернулась неудачей. Слишком уж разными были представления супругов о жизни. Бруйе ревновал жену к ее все возрастающей славе, его раздражало, что журналисты называют его не иначе как «мужем мадам Влади», а она не собиралась бросать работу и становиться домохозяйкой. Из-за этих непримиримых противоречий спустя три года после заключения брака они подали заявление на развод.

"Мой второй муж — известный летчик Жан-Клод Бруйе — возглавлял авиакомпанию в Африке. Настоящий мужчина, который все взял в свои руки. С ним, в отличие от Робера, не возникало проблем актерской ревности. Но, к сожалению, Жан-Клод хотел, чтобы я перестала работать. Но разве я могла на это согласиться?" Марина Влади

«Теперь я буду петь для тебя одной»

После второго развода Влади поклялась себе больше никогда не выходить замуж и с головой окунулась в работу. Ее карьера набирала обороты от года к году. В 1963-м она получила Серебряную пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля как лучшая актриса в фильме «Королева пчел» и за эту же работу была номинирована на «Золотой глобус». А в 1967 году приехала в Москву на V Международный кинофестиваль, где и познакомилась с Владимиром Высоцким.

Их встреча состоялась в Театре на Таганке, куда Влади и других звезд французского кино пригласили на знаменитый спектакль «Пугачев». Впечатленная постановкой, харизмой и необыкновенным голосом исполнителя главной роли, актриса осталась на банкет, где ей представили Высоцкого.

"Мы познакомились в ресторане ВТО, где обычно собирались актеры. Мы с друзьями пришли туда после его спектакля «Пугачев» в Театре на Таганке. Все были в восторге. Володя сразу подошел ко мне и сказал: «Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!»" Марина Влади

Увидев Высоцкого вблизи, Влади была разочарована, но согласилась на его приглашение поехать в гости к его друзьям. Там артист взял в руки гитару и весь вечер пел только для нее, а провожая домой, предложил ей руку и сердце. Когда же Влади заметила, что у нее за плечами уже два неудачных брака, да и он несвободен, Высоцкий ответил, что все это знает, но эти обстоятельства не должны помешать им пожениться. Актриса не восприняла его слова всерьез. Ей было приятно проводить с ним время, слушать его стихи и песни, но любви с первого взгляда не случилось. Она поначалу была очарована Высоцким лишь как талантливым исполнителем, а не как мужчиной, он же, напротив, сразу увидел в ней женщину мечты.

Однако по возвращении в Париж Влади неожиданно для себя стала тосковать по Высоцкому и с нетерпением ждала его звонка. И он позвонил. Они разговаривали по телефону при каждом удобном случае — им было ужасно интересно друг с другом, но за рамки дружбы Влади не выходила еще около года.

В следующий раз артисты встретились только через год, когда Влади приехала в Советский Союз на съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа». Так как работа над картиной должна была продлиться больше десяти месяцев, она временно перебралась в Россию с детьми. Высоцкий приезжал к Влади на съемочную площадку, в перерывах между сменами они ходили на вечеринки или отдыхали у реки. Он читал ей свои стихи, пел песни. В конце концов они стали жить вместе. Но съемки закончились, и актриса вернулась во Францию.

"Я была потрясена его талантом, его голосом, его песнями, которые он пел мне целые ночи напролет. Он вихрем ворвался в мою жизнь. И чем больше мы с ним встречались, тем мне становилось яснее, что мы созданы друг для друга". Марина Влади

И снова начались долгие междугородние звонки, жизнь Влади на две страны. Она понимала, что эти отношения невозможны, но закончить их не могла. Высоцкий же убеждал ее, что ничто не помешает им быть вместе, и в январе 1970 года они отправились в Грибоедовский ЗАГС. Церемония росписи была скромной, но это не умаляло силы их чувств друг к другу. «Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он», — признается позднее Влади в книге воспоминаний.

Высоцкий боготворил жену, осыпал подарками, посвящал ей десятки стихов, но их отношения не были простыми. Самым сложным оказалось то, что Высоцкий был невыездным. Актриса очень хотела показать мужу другие страны, да и сам он мечтал увидеть мир без запретов и цензуры. Но их надежды на то, что после свадьбы артисту позволят покинуть СССР, разбились о реальность, и это делало несчастными обоих.

"Его приводило в ярость, что он был любим всей страной, а его лишали возможности вместе с женой поехать в Париж. Целых шесть лет мы ждали разрешения на выезд. Все это время я ходила в ОВИР, обивала пороги разных министров. В конце концов Володя получил разрешение только потому, что ситуация стала действительно скандальной". Марина Влади

Когда Высоцкому все-таки дали разрешение на выезд из СССР, они с Влади объехали всю Европу и Америку. Артист давал концерты, ему рукоплескали во Франции и в Голливуде.

В жизни с Высоцким были и другие трудности. Всем было известно о непростом характере поэта, его срывах и запоях. В какой-то момент его алкогольная и наркотическая зависимости стали серьезной проблемой. На протяжении многих лет брака Влади пыталась спасти любимого человека, вытаскивала его из алкогольно-наркотической ямы, из сомнительных компаний, умоляла взять себя в руки. Иногда ей это удавалось, но периоды ремиссии всякий раз сменялись срывами.

Остановить Высоцкого на пути саморазрушения не помогали ни ссоры, ни слезы, ни проклятия. В конце 1970-х его здоровье резко ухудшилось, он перенес тяжелый сердечный приступ, а 25 июля 1980 года его не стало. Позднее Влади вспоминала свой брак с поэтом как «самый тяжелый период в жизни и одновременно самый счастливый».

Жизнь после

Неожиданная кончина любимого мужа надломила Влади, но она нашла в себе силы уладить все организационные и финансовые вопросы. Чтобы выплатить все его долги и оплатить погребение и поминки, она продала две машины Высоцкого.

После похорон Марина вернулась во Францию полностью опустошенная. У нее началась тяжелейшая депрессия. Она пыталась что-то делать: написала книгу о последних годах жизни с поэтом «Владимир, или Прерванный полет», выпустила пластинку песен на стихи Высоцкого, включая «Я несла свою беду», «Марьюшка», «Так дымно…», «Так случилось, мужчины ушли». Но ничто не помогало. Влади была в таком отчаянии, что даже пыталась покончить с собой.

"Этот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым. Я не могу. Я каждый раз заново погружаюсь в пучину боли". Марина Влади

Помогли актрисе вернуть вкус к жизни новые отношения. В 1981 году она познакомилась с врачом-онкологом, профессором Леоном Шварценбергом, лечившим от рака ее сестру и мать. Леон влюбился во Влади и предложил ей выйти за него замуж. Все мысли и сердце Влади были заняты Высоцким, но она согласилась. «Когда не стало Володи, мне было 42 года. Жизнь продолжалась, я не умерла. Через год я встретила человека, который совершенно другой, старше меня на 15 лет. Он полюбил меня и смог мне помочь в этой ужасной трагедии, которую я пережила, потеряв Володю», — объяснила она свое решение.

Шварценберг дал Влади возможность жить, работать и чувствовать себя полноценной женщиной. Супругов связывали глубокие чувства, на протяжении 23 лет они рука об руку справлялись со всеми выпадавшими на их долю испытаниями. Муж поддерживал Влади и не дал ей скатиться в пучину отчаяния, когда в страшной автокатастрофе погибли ее внучки и получил страшные травмы старший сын Игорь. Она не дала мужу сдаться, когда у него начались серьезные проблемы на работе.

Их семейное счастье продолжалось 23 года и закончилось в октябре 2003 года, когда Шварценберг скончался от рака печени. Влади оставалась рядом с мужем до его последнего вздоха. Вновь став вдовой, она практически лишилась воли к жизни, чувствовала себя бесконечно одинокой и вновь погрузилась в депрессию. В попытках заглушить боль потери актриса начала злоупотреблять алкоголем и вновь задумалась о суициде.

В течение трех лет Влади почти ни с кем не разговаривала и лишь изредка общалась по телефону с детьми да с первым мужем Робером Оссейном, который со временем стал ее близким другом. В своих мемуарах «На пляже. Человек в черном» она написала, что в тот период у нее не было ни сил, ни желаний.

«Я опускалась все ниже и ниже. Сидела и смотрела в пустоту, — писала артистка в мемуарах, — и передо мной мелькала череда воспоминаний... Я чувствовала себя чужой в мире живых людей».

Удерживали ее на краю пропасти только любимые собаки и работа. Влади мало снималась и играла в театре, но активно занималась литературным творчеством. С 2006 года она написала романы «Мой вишневый сад», «Бабушка», «Рассказы для Милицы», откровенные мемуары «На пляже. Человек в черном». Затем она выпустила еще одну книгу о Высоцком «24 кадра в секунду», написала сценарий к мемуарам «Владимир, или Прерванный полет», по которому сняла документальный фильм и поставила спектакль.

В 2015 году, распродав памятные вещи и избавившись от загородного дома, актриса переехала в трехкомнатную квартиру в центре Парижа. Ее сыновья выросли, обзавелись своими семьями и разъехались по разным странам, поэтому сейчас она ведет уединенный образ жизни и в силу почтенного возраста больше не снимается в кино. Последняя на сегодняшний день картина с участием французской кинозвезды — «Ты будешь жить, моя дочь» — вышла на экраны в 2018 году.

С некоторых пор Влади, по ее собственному признанию, перестала бояться смерти. Она с благодарностью вспоминает тех, кто дарил ей любовь, но, похоронив многих близких людей, она поняла, что самое большое счастье на свете — просто жить.