Илона Маска удивили полки в российских магазинах

На Западе принято верить, что после введения санкций в России начались большие экономические проблемы и даже в обычных магазинах нельзя найти зарубежных продуктов питания или одежды. Однако недавно пользователь соцсети Х выложил «любопытное» видео, на которое отреагировал американский миллиардер Илон Маск.

В ролике демонстрируются заполненные товарами полки российских магазинов. На видео отреагировал Маск, который подметил, что в России представлено множество зарубежных брендов, пишет radiosputnik.ru.

Миллиардер удивился, что некоторые товары до сих пор доступны для россиян, несмотря на западные санкции. На витринах можно увидеть одежду зарубежных брендов, игрушки, электронику, ювелирные изделия, что несопоставимо с понятием «эффективности санкций».

Ранее Маск заявил, что действия США могут подтолкнуть Россию создать союз с рядом стран. Американский бизнесмен отметил, что РФ может организовать альянс с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Так предприниматель отреагировал на пост в соцсети Х, где говорилось о визите российского президента Владимира Путина в КНР.