«Временная китайская жена» предателя Власова: что о ней известно

Генерал-предатель Андрей Власов мог похвастать многочисленными «победами на женском фронте». Биографы упоминают двух его жён – русскую Анну Воронину и немку Адельгейду Биленберг, а также трёх сожительниц – Агнессу Подмазенко, Ульяну Осадчую и Марию Воронову. Однако в жизни Власова была ещё одна женщина, о которой мало кто вспоминает. Речь идёт о совсем юной китаянке, которую её семья «продала» Власову в качестве наложницы.

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Власов в Китае

Осенью 1938 года Андрея Власова, начальника штаба Киевского военного округа, неожиданно направили в Китай. Советский Союз оказывал помощь режиму Чан Кайши, который с 1937 года сопротивлялся агрессии Японии.

По данным исследователя Екатерины Андреевой, Андрей Власов «был назначен начальником штаба советского военного советника генерала Черепанова». Китайские офицеры, которым Власов читал лекции по искусству тактики в военном училище в Чунцине, знали его по псевдониму «Волков».

В феврале-мае 1939 года Власов числился военным советником при губернаторе провинции Шаньси генерале Янь Сишане (официально как «военный советник 2-го района Васильев»). Фактически же он был агентом влияния, убеждая Янь Сишаня не саботировать боевые действия гоминьдановского правительства против японцев. А когда осенью 1939 года Александра Черепанова отозвали в Москву, Власов ненадолго сменил его в качестве и.о. главного военного советника при генералиссимусе Китайской республики Чан Кайши.

16-летний «подарок»

Годичное пребывание Власова в Китае было сопряжено с трудностями. И если служебные вопросы блестяще разрешал его личный переводчик Сунь Кюйчи, то в бытовом и личном плане Власов не смог обойтись без женщины.

По одним данным, 16-летнюю девушку-китаянку военному советнику «подарили» его китайские друзья. По другим сведениям, Власов сам «купил» её, заключив контракт на три месяца. Писатель Владимир Богомолов, работавший над романом о Власове, рассказывал, что девушку будущий предатель Родины приобрёл для «служебного пользования» за 150 долларов. За эту сумму она должна была выполнять обязанности жены не только в постели – ей поручались работы по дому, стирка и приготовление пищи.

В Китае институт постоянных любовниц существовал с древности, и военачальники Эры милитаристов не отставали по количеству наложниц от маньчжурских императоров. О «генеральских гаремах» писала, например, китаист Вера Вишнякова-Акимова, работавшая при штабе советских военных советников в Поднебесной.

Не отказывались от китайских наложниц и иностранцы. Юная любовница Власова по статусу была чем-то вроде японских «временных жён», называвшихся «мусуме». В XIX – начале XX века с ними повально сожительствовали русские моряки, заходившие в порт Нагасаки.

В публицистике можно также найти мнение о якобы имевшей место близкой связи Власова с женой Чан Кайши – Сун Мэйлин. Но никаких доказательств этому нет, кроме того, что жена китайского лидера от себя лично подарила военному советнику золотые часы (тут же конфискованные у Власова по прибытии на родину).

Отъезд из Китая

Нельзя сказать, что моральная распущенность Власова всегда сходила ему с рук. Как пишет биограф генерала Олег Смыслов, «за нарушение норм поведения советского коммуниста за рубежом» Власов был на некоторое время «сослан» в отдалённый район на границе с Монголией.

Однако командировка Андрея Власова продлилась до ноября 1939 года. Согласно мемуарам другого военного советника, генерал-лейтенанта Александра Калягина, будущий предатель был отозван из Китая «за саморекламу, честолюбие и неспособность наладить работу». Однако на самом деле советское командование, по-видимому, вполне устраивали результаты работы Власова. Об этом говорит и присуждение ему звания полковника в период службы в Китае, и последующее назначение командиром 99-й дивизии.

Поддерживал ли Андрей Власов какую-то связь со своей китайской «женой», и как сложилась дальнейшая судьба этой девушки, неизвестно.