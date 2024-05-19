Суд с Макфой, предательство Борисова, сын: как живет Андрей Малахов

В мае шоу Андрея Малахова оказалось в центре «макаронного» скандала. Как живет любимый зрителями ведущий, что известно о его личной жизни?

Почему на шоу Малахова подали в суд

Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области, действующего предпринимателя Михаила Юревича подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 млн рублей к авторам шоу «Малахов». Как сообщал 74.ru со ссылкой на защитника экс-главы региона Игоря Трунова, дело рассмотрит Пресненский суд Москвы.

«Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генпрокуратурой РФ исковых требований об изъятии 100% акций АО „Макфа“ и других активов», — следует из текста иска.

Ответчиками по делу значатся телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «ВГТРК», Малахов и участник ток-шоу челябинский журналист Андрей Корецкий. Адвокаты Юревича также просят признать сведения, показанные в шоу, лживыми и опровергнуть порочащую честь информацию. В частности, в программе утверждалось, что Юревич находится в Лондоне.

Речь идет о выпуске передачи «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика», который вышел в эфир 15 апреля. Поводом для «международного расследования», которое, как утверждается, провела программа «Малахов», послужил иск Генпрокуратуры от 29 марта к Юревичу и его другу и бизнес-партнеру Вадиму Белоусову. Надзорное ведомство потребовало взыскать имущество «Макфы» и аффилированных с ней компаний в интересах России.

Основатель компании АО «Макфа», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич Юревич, как сообщали в прокуратуре, владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Все они ранее были госпредприятиями, основе которых были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

По оценкам надзорных органов, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд рублей, а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд рублей. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд рублей. «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру сообщал, что свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот в свою очередь вовлекал в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами свою супругу, дочь с ее мужем и тещу».

1 апреля судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры. По сообщениям журналистов, сумма этих активов составила 100 трлн рублей.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил группы компаний «Макфа» в доход государства.

Что известно о личной жизни Андрея Малахова

Малахов долгое время был в статусе холостяка и ему приписывали романы с разными девушками. Видя интерес к своей личной жизни и романам, Малахов даже выпустил книгу «Мои любимые блондинки».

Журналист женат на издателе журнала ELLE Наталье Шкулевой. В 2011 году пара сыграла свадьбу в Париже. В 2017-м Малахов впервые стал отцом, супруга подарила ему сына Александра. Подробности о жизни и воспитании наследника пара раскрывает редко.

«Я просыпаюсь около семи утра, и где-то до десяти есть время, чтобы общаться с сыном. У нас уже появились свои утренние ритуалы», — рассказывал ведущий, когда наследник был совсем маленьким.

Как Борисов и Малахов поругались

После ухода Малахова с Первого канала шоу «Пусть говорят» начал вести Дмитрий Борисов, знакомый зрителям по выпускам новостей. Ведущий признавался, что сам рекомендовал руководству молодого коллегу. Кроме того, журналистов связывала дружба.

«Когда я переходил на другой канал, то заранее всех предупредил и сказал: „Если вам вдруг нужен будет ведущий, возьмите Диму Борисова. Мне кажется, он может справиться“. <...> Когда мне сообщили, что Борисов уже записывает «Пусть говорят», а он мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно», — рассказал Малахов в интервью Софико Шеварнадзе, проигнорировав слова журналистки, что это было предательство.

Ведущий рассказал, что после услышанного решил уточнить у коллеги, правда ли это, на что тот ему утвердительно ответил, добавив, что «всё в этом мире как крыло бабочки». После этого Малахов даже сменил фитнес-зал, чтобы больше не пересекаться с Борисовым

Телеведущий отметил, что его коллеге нелегко. По словам Малахова, Борисов — приходящая звезда, которая «не живет с редакторами, не знает, что происходит с героями». Журналист уверен, что этот подход считывается зрителями 25-м кадром.