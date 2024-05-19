Умер звезда мюзикла «Последнее испытание» Зимин: что он сделал для театра

Умер актер из мюзикла «Последнее испытание» Олег Зимин. От чего скончался артист, что он сделал для кино, чем запомнился зрителям?

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От чего умер Олег Зимин

Артист ушел из жизни за 10 дней до своего дня рождения, 17 мая. Зимину, служившему Московскому Детскому Музыкально-Драматическому театру «Поколение» с 2006 года, 28 мая могло исполниться 65 лет. Актер скончался в столице.

«Олег Михайлович пришёл в наш Театр в 2006 году и стал его неотъемлемой частью не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров, эрудированный и интересный рассказчик, опытный конферансье. <...> Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе!» — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не уточняется. Церемония прощания с Зиминым состоится 20 мая в Николо-Архангельском крематории.

Коллега Зимина, актер Юрий Красов признался во «ВКонтакте», что у него не укладывается в голове смерть звезды мюзикла «Последнее испытание». По словам артиста, ему тяжело осознавать, что еще недавно вместе с Зиминым они сидели в одной гримерке и готовились к спектаклю.

«Очень тяжело осознавать, что буквально на прошлой неделе играли с Олегом Михайловичем в одном спектакле, после общались в гримерке — ему всегда было о чём рассказать, и делал он это великолепно... а теперь его нет. Просто как-то не укладывается это. Но увы... Всегда буду вспоминать о вас, Олег Михайлович, покойтесь с миром», — написал коллега Зимина.

Актриса Тамила Делавер также выразила соболезнования близким. Она поблагодарила коллегу за поддержку и ценные замечания.

«Спасибо Вам за поддержку, за ценные замечания, за Ваше неповторимое чувство юмора, байки и анекдоты: так, как Вы, не расскажет никто другой… Я буду помнить наш последний разговор во время „Недоросли“. Спасибо за все. Покойтесь с миром», — написала артистка.

Зрители также выразили поддержку семье и близким Зимина. Поклонники отметили, что уход актера — это «большой удар по сердцу», и выразили надежду на то, что родственники справятся с этой болью.

«Знаю, мы больше не встретимся. Спасибо за добрые слова и напутствия, когда я работал с Вами. Спасибо», — добавил артист Рубэн Навасардян.

В группе, посвященной мюзиклу «Последнее испытание», в котором играл Зимин, подчеркивается, что артист был настоящей звездой шоу.

«Не стало актера, игравшего в мюзикле „Последнее испытание“ белого мага Пар-Салиана. Исполнение Олега Михайловича стало одним из самых лучших, и для многих именно его образ белого мага стал каноничным и любимым», — подчеркивают поклонники постановки.

Чем запомнился Олег Зимин

Зимин родился в 1959 году. После окончания школы он поступил в академию музыки имени Гнесиных, которую успешно окончил. Актер также с отличием окончил Российскую академию театрального искусства.

Зимин начинал свой творческий путь в Ростовском государственном музыкальном театре. 18 лет назад артист присоединился к труппе Московского Детского Музыкально-Драматического театра «Поколение».

За время работы в нем актер запомнился зрителям разных возрасто игрой в спектаклях «Гусарская баллада» (Кутузов), «Недоросль» (Правдин), «Красная Шапочка» (Медведь), «Садко и Царевна Морская» (Волхв), «Женитьба Бальзаминова» (Чебаков), «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог» (Думный дьяк), «Гусар. История любви» (Лерман) и многим другим.