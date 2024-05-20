Юрий Андропов: почему официально он был Григорием

Большинство историков сходится во мнении, что до начала 1930-х годов Юрий Андропов носил имя Григорий. Позже в документах начало фигурировать нехарактерное для России двойное имя будущего генсека – Юрий-Григорий. Однако сам Андропов, по всей видимости, все же решил остановить свой выбор на Юрии.

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Юрий-Григорий и просто Григорий

Как утверждает Александр Север, автор книги «10 мифов о КГБ», Юрий Владимирович Андропов при рождении получил имя Григорий. Впрочем, в свидетельстве о рождении, которое было выдано генсеку по месту жительства и учебы в Моздоке в 1932 году в Городском Совете рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, было указано не принятое в России двойное имя – Юрий-Григорий. В документе значилось: «Андропов Юрий-Григорий Владимирович родился в 1914 году 15 числа июня месяца, о чем в книге записей актов гражданского состояния произведена соответствующая запись».

Как бы то ни было, до 1931 года Андропов фигурировал в официальных документах исключительно как Григорий. Так, Леонид Млечин в издании «Юрий Андропов. Последняя надежда режима», кроме упомянутого свидетельства о рождении № 68, приводит текст удостоверения об окончании Моздокской фабрично-заводской семилетней школы, выданного в июне 1931 года. Документ подтверждает, что Андропов и в самом деле «обучался с 1923 года по 1931 год и Моздокской Фаб-Зав семилетке и окончил полный курс в 1931 году». При этом будущий глава КГБ именуется Григорием Владимировичем Андроповым.

Формы одного и того же имени?

Интересно, что публицист и автор множества исторических книг Виктор Корн считает, что изначально Андропова называли Юрием, а новым именем Григорий (как и приставкой к фамилии – Федоров) его уже наделил отчим, супруг матери, Виктор Федоров. Действительно, как пишет Игорь Минутко в своей книге «Юрий Андропов: реальность и миф» со ссылкой на слова самого генсека, Андропов воспитывался в семье Федорова «вплоть до окончания железнодорожной школы в 1930 году, до начала самостоятельной жизни». О смене имени Юрий Владимирович не упоминал, однако эта смена имела место быть: не зря же в документах он долгое время проходил под двойным именем.

Стоит отметить, что некоторые исследователи уверены в том, что использование нехарактерного для нашей страны двойного имени было обусловлено вовсе не стремлением избежать путаницы в документах. Например, Алексей Кофанов, автор издания «Предвечный трибунал», заявляет о том, что Григорий и Юрий попросту равнозначные имена, то есть взаимозаменяемы. Но Мариан Войтович в труде «Древнерусская антропонимия, XIV-XV вв.» писал о том, что Юрий являлась раньше одной из форм имени Георгий, а не Григорий. Так в этом случае, как и в случае со сменой имени по инициативе отчима, остается непонятным, для чего понадобилось называть Андропова Юрием-Григорием.

Запутанная биография

Когда именно и по какой причине Юрий Андропов окончательно расстался с именем Григорий, по словам Александра Севера, так и осталось неизвестным. Мало того, Председатель КГБ будто специально запутывал следы, меняя не только имена, но и фамилии. Например, Сергей Честопруд, автор книги «Юрий Андропов: тайны председателя КГБ», утверждает, что фамилию Андропов Юрий Владимирович получил от своего отчима. Аналогичная история произошла и с другим отчимом, Виктором Федоровым. В документальных свидетельствах своей ранней биографии будущий генсек фигурировал под двойной фамилией – Андропов-Федоров. Таким образом, по мнению некоторых историков, настоящая фамилия Андропова (то есть по биологическому отцу) так и осталась неизвестной.

Неясно также, когда Юрий Андропов решил избавиться не только от имени Григорий, но и от приставки Федоров. Многие склоняются к тому, что подобными методами Андропов пытался скрыть определенные моменты собственной биографии. Если верить Виталию Бондаренко, автору книги «Борьба за власть: Троцкий, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов», Юрий Владимирович потерял отчима и мать еще в юношеском возрасте, поэтому ему подчас удавалось прятаться под лаконичной формулировкой «сирота». Позже он наверняка для того, чтобы сбить любопытных со следа, указывал в анкетах противоречивые данные о себе и своих родственниках, называл разные даты одних и тех же событий и т.д.. Так что многие моменты из жизни Андропова, как и его настоящее имя, продолжаются оставаться загадками.