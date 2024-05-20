Рыдать или смеяться: 85 лет со дня рождения Романа Карцева

Есть расхожий штамп, описывающий одаренность актера. Если он по-настоящему талантлив, говорят - таблицу умножения прочитает так, что зал будет рыдать. Или смеяться - зависит от амплуа.

© ТАСС // Роман Карцев

Услышав это в детстве, я все ждал, когда покажут по телевизору Юрия Никулина, который смешно расскажет столбик-другой умножения. Смоктуновский или Лановой отметались сразу - они скорее уйдут в трагизм, а рыдать не хотелось. Так и не дождался. Потом мама объяснила - мол, это просто красивая фраза, в жизни так не бывает.

Мама, о ужас, оказалась не права. В 1992 году Роман Карцев выступил по ТВ с монологом про раков. Мама вытирала слезы, папа широко улыбался, а я валялся на полу и правой рукой держался за живот, а левой растирал щеки - от долгого безудержного смеха у меня впервые в жизни болели щеки.

Карцев прочитал не таблицу умножения, но разницы практически никакой. Если вы никогда не слышали "Раков", попробуйте сейчас найти текст и прочитать. Реакция ваша будет: "Ничего смешного…. Глупость какая!"

© Виктор Ильченко и Роман Карцев. 1988 год.

Хотя не надо ничего искать, вот вам начало.

"Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших. Но по пять рублей. Правда, большие, но по пять рублей... Но очень большие, хотя и по пять... Но очень большие... Правда, и по пять рублей, но зато большие... Хотя по пять, но большие... А сегодня были по три, но маленькие, но по три... Но маленькие, зато по три... Хотя совсем маленькие, поэтому по три..."

В этом месте я уже помирал на полу, хотя и большой - 18 лет.

На следующий день в институте то тут, то там слышал: "Я вчера видел раков…" - монолог мгновенно ушел в народ и оттуда уже не возвращался.

С тех пор меня мучает один вопрос. Нет, он не в том, как это можно было так гениально сыграть. Карцеву - можно. Как Михаил Жванецкий ЭТО придумал и написал? Он в самом деле заранее знал, что Карцев именно так прочтет и вся страна будет задыхаться и стонать от смеха?