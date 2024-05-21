«Актриса с несоветским лицом»: как Любовь Полищук стала настоящим событием в кино

Яркая, талантливая, харизматичная. Режиссеры часто говорили про нее: «актриса с несоветским лицом», а журналисты называли ее «русской Софи Лорен». Тем временем широкой публике своенравная брюнетка навсегда запомнилась своей естественностью и взрывным темпераментом. Сегодня, 21 мая, народной артистке России, блистательной Любови Полищук могло бы исполниться 75 лет.

Фильмография знаменитой актрисы насчитывает больше сотни разноплановых работ в кино. И хотя большие роли ей доставались редко, эпизоды с ее участием становились настоящим событием. Полищук выкладывалась в кадре на все сто процентов и была органична в любом амплуа – от дерзкой красавицы до провинциальной простушки. В материале MIR24.TV мы вспомнили самые яркие перевоплощения любимой звезды.

«Двенадцать стульев», 1976 год

Первое заметное появление Любови Полищук на большом экране связано с выходом приключенческой комедии Марка Захарова «Двенадцать стульев» в 1976 году. В картине она сыграла роковую красотку с цветком в волосах, танцующую страстное танго с героем Андрея Миронова. Эта сцена сделала начинающую артистку узнаваемой, а режиссеры стали приглашать ее в свои фильмы.

Однако принято считать, что на съемках Полищук получила серьезную травму, которая привела к дальнейшим проблемам со здоровьем. В одном из дублей актрисе забыли подстелить мягкий мат, и она рухнула из объятий Миронова прямо на бетонный пол. Впоследствии эту версию опровергали и режиссер фильма, и родные знаменитости. Они уверены: главной причиной болезни артистки стала автомобильная авария, в которую она попала в 2000 году.

«Золотая мина», 1977 год

Одна из главных драматических ролей Любови Полищук – подруга бандита Лариса в милицейском детективе «Золотая мина». Попасть в кинокартину артистке помог случай. Изначально режиссер фильма Евгений Татарский хотел снимать в этой роли хрупкую блондинку из фильма «Семья Зацепиных», но ассистентка по ошибке пригласила на пробы статную брюнетку. На разборки и смену актерского состава времени уже не оставалось, съемки ленты стартовали в тот же день. К счастью, Полищук блестяще справилась с работой, и сейчас представить ее героиню в другом исполнении уже невозможно.

«В моей смерти прошу винить Клаву К», 1979 год

На съемки этой картины Любовь Полищук попала, уже будучи в зените славы. Когда юный актер Владимир Шевельков увидел звезду на площадке, он при всех спросил: «А что вы тут делаете-то? Мы тут дурака валяем. А вы?» После этого на молодого человека обиделась вся съемочная группа. Позже парень раскаялся, признав, что отнесся к работе несерьезно. В свою очередь, прославленная артистка виртуозно справилась со своей задачей и мастерски сыграла второстепенную роль мамы главной героини. Эпизод, в котором неунывающая женщина дает наставление своей маленькой дочке: «Главное в жизни – никогда и ни о чем не жалеть», сегодня можно увидеть во всех пабликах с ретро-кино в соцсетях.

«Тайна «Черных дроздов», 1985 год

Одно из самых неожиданных перевоплощений артистки можно увидеть в криминальном детективе, снятом по мотивам классического романа Агаты Кристи. Исполнительница обычно шумных и энергичных героинь вдруг предстает в образе утонченной и амбициозной аристократки. Более того, очаровательная Адель Фортескью – блондинка с короткой стрижкой, и это одна из немногих ролей, в которой Любовь Полищук примеряет такую прическу. Тем удивительнее мастерство актрисы, которая весьма убедительно изображает баснословно богатую наследницу с изысканным вкусом и манерами.

«Интердевочка», 1989 год

В скандальной ленте Петра Тодоровского «королева эпизода» перевоплотилась в одну из подруг главной героини, валютную проститутку Зину Мелейко. Чтобы лучше вжиться в роль, Любовь Полищук на протяжении нескольких недель наблюдала за настоящими «жрицами любви», которые собирались у нее во дворе перед работой. Актриса переняла их акценты, своеобразные реплики и прочие «фишечки». В итоге она смогла с поразительной точностью передать на экране образ уставшей от жизни женщины, которая умело скрывает безысходность в глазах напускной веселостью.

«Любовь с привилегиями», 1990 год

В этой социальной драме Любовь Полищук сыграла сотрудницу элитного санатория, в которую влюбился высокопоставленный чиновник. Съемки картины запомнились ей напряженной атмосферой. Режиссер фильма Владимир Качинский много конфликтовал с народным артистом Вячеславом Тихоновым, поэтому актрисе часто приходилось выступать в качестве сдерживающей силы в их противостоянии. Помимо этого, артистка вспоминала подвыпившего оператора фильма, который однажды, не узнав ее, спросил: «Где та тетка, исполняющая главную роль?»

Несмотря на гнетущую обстановку за кадром, эта работа стала для Любови Полищук одной из любимых. Роль простой и ранимой женщины принесла ей гран-при на кинофестивале в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса».

«Моя прекрасная няня», 2004-2008 годы

Последняя роль Любови Полищук – неподражаемая мама Вики Прутковской в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». Российская аудитория полюбила ее за непосредственное поведение и простоту души. Своим искрометным чувством юмора она заряжала улыбкой миллионы зрителей. Однако мало кто догадывался, что в это же время актриса мучалась от сильнейших болей. Несмотря на страшный диагноз (саркома позвоночника), артистка трудилась на съемочной площадке наравне со всеми.

Она носила специальный, поддерживающий спину корсет по несколько часов в день, пила сильные обезболивающие препараты. Когда становилось совсем невмоготу, уходила передохнуть на диване в гримерку. Под конец несгибаемая актриса снималась сидя, подперев спину подушками, так как стоять она уже не могла. Несмотря на все это, многие члены съемочной группы так и не догадались о смертельном заболевании Любови Полищук.