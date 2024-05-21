Агент с тройной фамилией — одна из самых засекреченных страниц советской разведки

Граф Михаил Павлович Голенищев-Кутузов-Толстой — шпион с самой длинной фамилией. О нем написаны десятки статей и книг на Западе, а вот в СССР и РФ данный товарищ официально не существует. Информации о нём нет ни в одном архиве РФ и Венгерской республики. Разумеется, его дело есть, и даже несколько персонажей его держали в руках. Однако и сейчас ушлые архивариусы на все запросы дружно отвечают, что ни одной бумаги о шпионе с тройной фамилией у них нет.

Итак, что мы имеем? Полное отрицание из отечественных официальных источников и несколько книг, вышедших на Западе. Последние изобилуют ошибками и белыми пятнами. И, наконец, написанная самим Михаилом Павловичем на склоне лет «История моей жизни», в которой обойдены наиболее интересные моменты, а автор представлен «белым и пушистым».

Сам Михаил Павлович родился в 1896 году в Царском Селе. Детство провёл в Дрездене, а затем — в Риге. В октябре 1910 года Михаил Павлович во Фридберге был представлен сразу двум императорам. Николай II одарил мальчика «доброй улыбкой», а Вильгельм II сказал, что из него выйдет хороший офицер.

В конце мая 1915 года Михаил получает аттестат. А с 1 сентября того же года учится 9 месяцев в Александровском лицее в Петрограде. В июне 1916 года Михаила призывают в армию, и он поступает в лейб-гвардии Конный полк. С июня по декабрь 1916 года Конный полк оставался в резерве. В октябре 1916 года Полк потерял 5 человек от огня дальнобойной германской артиллерии.

Первую революционную зиму и следующую весну Михаил провёл в имении Волконских под Тамбовом. Там Голенищев-Кутузов-Толстой был помолвлен с Марией Волконской, племянницей С.М. Волконского.

«Я обвенчался с Марией Волконской, моей троюродной сестрой, 4 февраля 1918 года. Ей было девятнадцать, мне — двадцать два. Венчались мы в городке Борисоглебске».

Далее Михаил Павлович едет в Петроград, а оттуда — в Эстонию.

Мария Волконская умерла после операции в брюссельском госпитале в 1928 году.

14 июля 1933 года Михаил Павлович женился во второй раз — на Жанне-Франсуазе-Марии-Жозефине дю Руа де Блики. Благодаря этому браку наш герой в 1935 году получил бельгийское гражданство. В 1939 году в Риге Михаил Павлович оформил развод со второй женой. А 5 ноября 1939 года обвенчался в русской православной церкви в Риге с Мириам — Myriam de Villers d`Awans et de Waroux.

Ну, а далее начинаются совсем непонятные события. 26 января 1942 года в Швейцарии скончалась мать Михаила Павловича. Он получил довольно приличное наследство и… переехал из благополучной Швейцарии в Будапешт.

Венгрия была союзницей Германии. В апреле 1941 года венгерские войска вместе с вермахтом вторглись в Югославию. 27 июня 1941 году Венгрия объявила войну СССР. 6 декабря 1941 года Англия объявила войну Венгрии.

Почему чета аристократов не остаётся в Швейцарии, а лезет в самое пекло войны? Может, потому, что Будапешт был одной из четырёх ведущих шпионских столиц?

С 1940-го по май 1945 года западные союзники непрерывно вели переговоры с немцами о заключении сепаратного мира. Поначалу переговоры велись в Турции. Но после покушения на фон Папена 24 февраля 1942 года все переговоры в Турции были прерваны. А точнее, перенесены в Стокгольм и Будапешт. Посредниками в переговорах стал клан банкиров Валленбергов.

19 марта 1944 года вермахт начал операцию «Маргарете» и оккупировал Венгрию. Ну, а 15 октября 1944 года в Будапеште произошёл переворот. Адмирал Хорти был отстранён от власти, а новым правителем Венгрии стал Ференц Салаши.

В ответ англо-американская авиация 3 апреля 1944 года нанесла первый удар по Будапешту, а через 10 дней 535 тяжёлых американских бомбардировщиков Б-17 и Б-24 бомбили венгерскую столицу.

Неужели Михаилу и Мириам было нельзя «для прогулок подальше выбрать закоулок» — в каком-нибудь кантоне Швейцарии?

Почему же переговоры между Англий и США с Третьим рейхом шли столь медленно и практически не дали результата? Точнее, единственным результатом закулисных переговоров стало подписание 29 апреля 1945 года в итальянском городе Казерти капитуляции германских войск в Италии перед англо-американцами.

Дело в том, что соглашение, подписанное Англией, США и СССР, исключало проведение каких-либо сепаратных переговоров с Германией. И советская разведка не только отслеживала любые попытки таких переговоров, но и была готова пойти на самые крутые меры. Вспомним покушение на фон Папена.

С другой стороны, интересы Германии и западных союзников были весьма противоречивы и сходились только в одном — Красную Армию нельзя было пускать в Центральную Европу.

И 22 января 1944 года президент Рузвельт издал не требующий утверждения Конгрессом Президентский Указ (Executiveorder) № 9417 о создании War Refugee Board (WRB) — Комитета по делам беженцев войны, уполномоченного входить в контакт с третьими странами и переводить деньги на вражескую территорию с целью спасения гражданских лиц, которым угрожало уничтожение.

Это был крутой поворот от прежней линии Госдепартамента, который, в соответствии с «Актом о торговле с противником» от 1917 года, запрещавшим перевод денег на вражескую территорию, отказывался помогать спасению евреев в Европе, вместе с министерством финансов США препятствуя выкупу евреев или переводу денег для спасения евреев в любой форме.

И этот эпизод был не исключением, а рутинной политикой США. Но вот Рузвельт внезапно прозрел, прослезился и создал WRB.

WRB исправно переводил деньги в Швецию и Швейцарию, где на эти деньги покупалось в основном продовольствие для евреев. В Швеции эти деньги направлялись в банк «Энскильда», принадлежавший двум дядям Рауля Валленберга — Маркусу и Якобу.

Каждая война приносила Валленбергам сказочный доход и возможности. В ходе Первой мировой войны Валленберги нажили миллионы и были маклерами в сепаратных переговорах.

Сколько заработал в 1914—1918 годах клан Валленбергов — до сих пор государственная тайна Швеции. Банкир Кнут Валленберг в 1914—1917 годах был министром иностранных дел Швеции.

В годы Второй мировой войны Швеция оказала огромную материальную помощь фашистской Германии. Торговый оборот с Рейхом составлял 90% внешней торговли Швеции. В 1939—1944 годах в Швецию из Германии поступило 60 тонн золота.

В 1939—1945 годах фирма Валленбергов придерживалась принципа разделения труда: Маркус сотрудничал с союзниками, Якоб занимался торговлей с нацистской Германией, что было крайне выгодно, сулило немалый барыш и для немцев. Банк «Энскильда» продавал стратегически важный материал — шарикоподшипники, сталь — как немцам, так и их противникам, русским, скрывал немецкое участие в шведских предприятиях, продавал на международном рынке вместе с концерном Отто Вольфа ценные бумаги, награбленные нацистами в Европе.

А теперь пора вывести на сцену и главную знаменитость. Рауль Валленберг родился 4 августа 1912 года в Стокгольме. Отец Раули, флотский офицер, умер за три месяца до его рождения. Мальчик рос у деда Густафа, дипломата, в то время посла в Турции.

13 июня 1944 года с одобрения посла США Джонсона Ольсен передал приглашение Раулю Валленбергу на ужин в «Гранд-отеле», чтобы от имени посла предложить ему гуманитарную миссию в Венгрии. Кандидатура Рауля через несколько дней получила одобрение как шведского правительства, так и короля Густафа и президента Рузвельта.

Спасение Валленбергом венгерских евреев подробно описано в десятках статей и книг. Но как он мог это делать? Ведь Венгрия, как мы уже знаем, весной 1944 года была оккупирована германскими войсками. Куда смотрело Гестапо? Ну, кого-то Рауль мог и подкупить, но нельзя же было купить всех! Нашлись бы фанатики, написали донос Гитлеру, и тогда…

Ещё в конце 1942 года советский разведчик Ким Филби сообщил в Москву, что союзники ведут переговоры с немцами в Будапеште при посредничестве семейства Валленбергов.

«11 апреля 1945 г. Сов. секретно Народному комиссару иностранных дел Союза ССР товарищу Молотову В.М. НКГБ сообщает агентурные сведения, полученные в разных странах, о переговорах председателя Международного Красного Креста профессора Буркхардта и бывшего члена Швейцарского федерального совета Мюзи в Берлине".

Надо ли говорить, что Михаил Голенищев-Кутузов-Толстой, работая в Шведском отделении Красного Креста, регулярно общался с Раулем Валленбергом?

Вот только понять, чем занимался Михаил Павлович в Будапеште в 1944—1945 годах, из его мемуаров невозможно: «…граф — если ему верить — был официально шефом больницы в Будапеште, созданной в дни боёв за город шведским Красным Крестом для иностранных подданных».

17 января 1945 года замнаркома обороны Николай Булганин приказал арестовать и доставить в Москву Валленберга и Голенищева-Кутузова-Толстого в Москву. Валленберга доставили в тюремном вагоне, а Михаила Павловича — самолётом. Через несколько дней Михаил Павлович вернулся и начал работать в Будапештской военной комендатуре. Содержание ему было положено по рангу маршала.

В 1948 году Михаил Павлович и Мириам купили виллу на склонах горы Шваб. В 1951 году по непонятным причинам чета покидает виллу и отправляется в Бельгию, а затем в Ирландию. Там в захудалом местечке у города Коллон наш граф-князь открывает школу русского языка, у которой в основном обучались офицеры Ирландии и Великобритании.

P. S. В 1984 году сводный брат Валленберга Гай фон Дар-дел возбудил дело в суде в Вашингтоне против СССР, и судебное заключение подтвердило деятельность Валленберга в пользу УСС, предшественника ЦРУ: «В Венгрии Рауль Валленберг занимался по просьбе американского правительства сбором важной информации о военной деятельности нацистов и о близящемся конце войны. Валленберг, как сторонний наблюдатель и источник информации во вражеском тылу, был жизненно важен для нашего национального интереса закончить войну как можно более быстро и без потерь».