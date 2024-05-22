Кем был самый необычный телохранитель советских «вождей»

В газете «Коммунист» (орган Череповецкого губисполкома) за 26 июня 1919 года был опубликован очерк под названием «Красный герой». В нем рассказывалось о красноармейце Антоне Васильевиче Близнюке, инструкторе пулеметной команды 1-го революционного кавалерийского полка дивизии Кочубея.

Этот Близнюк (иногда, впрочем, можно найти написание «Блисняк») – личность столь же колоритная, сколь и загадочная. Несмотря на то, что имеются газетные публикации о нем времен Гражданской (помимо очерка в «Коммунисте» есть статьи в красноармейских газетах «Шинель» и «Красный стрелок»), а также Приказ Реввоенсовета от 17 ноября 1919 года о награждении его орденом Красного Знамени, мы знаем об этом человеке очень немного. Остальное с лихвой дополнила людская молва.

Что известно о Близнюке

Антон Близнюк родился в 1897 или 1899 году, вероятно, на Кубани. В 1914 году добровольцем ушел на фронт. До 1915 года его часть воевала на территории Польши, после была переброшена в Персию. Когда случился Октябрьский переворот, Близнюк был в числе тех, кто безоговорочно принял новую власть. Уже весной 1918 года Антон Близнюк – пулеметчик Первого конного полка, которым командовал И. Кочубей. Именно в рядах Красной армии он и совершил подвиги, которые могут показаться невероятными. Вот лишь некоторые из них.

В июле 1918 года под Ростовом красные отступали. Антон прикрывал отход своих огнем из пулемета. Пять часов он отстреливался, оставшись один на один с врагом. В газетах можно прочесть даже о том, что белые посылали к нему священника в качестве парламентера, в надежде, что он уговорит пулеметчика сложить оружие. Но Близнюк продолжал стрелять, пока не кончились все патроны, а затем отбивался из маузера. Наконец, белые окружили отчаянного красноармейца и изрубили его шашками. Решив, видимо, что он мертв, Антона бросили на месте схватки. Там его и нашли красные, перешедшие в контрнаступление. Отлежавшись в госпитале, Антон вернулся в строй.

Зимой 1918 года он попал в плен. Белые пытали его по всем правилам: избивали шомполами, загоняли иголки под ногти. Не добившись от Близнюка ни слова, его отправили «в расход». Однако, по дороге к месту расстрела красноармеец сбил с ног конвоиров, прыгнул в Терек, сумел уплыть и вскоре добрался до своих.

Еще одна интересная подробность – красноармеец Близнюк любил технику. У него была мотоциклетка, которую Антон нарек звучным именем «Смерть гидре» (видимо, речь о «гидре контрреволюции»). И один из своих подвигов, тот именно, за который он был награжден орденом, Близнюк совершил благодаря умению ездить на мотоцикле. В бою у станции Злодейск Владикавказской железной дороги красноармейцы увидели, что на подмогу противнику идет бронепоезд. Антон на своей мотоциклетке, ловко объезжая воронки от взрывов, помчался в тыл к белым. Оказавшись в мгновение ока у рельсов, Близнюк взорвал их, отрезав путь бронепоезду, и смог вернуться невредимым. Враг был разбит, а бронепоезд захвачен.

Летом 1919 года Близнюк находился в госпитале в Москве. Тогда и была сделана, по всей видимости, его фотография, получившая уже в наши дни широкую известность в интернете. На ней мы видим молодого, очень худого и высокого парня, у которого нет одного глаза. Нашивки за ранения на рукаве шинели напоминают рояльные клавиши, так их много. В руке красноармеец держит сигару – штуку чрезвычайно редкую в те дни.

Что было с Близнюком после излечения, неизвестно. Он пропал из поля зрения журналистов.

Легенда о Близнюке

Отсутствие достоверной информации, как правило, с лихвой восполняется домыслами. Так, легенда гласит, что в конце Гражданской, после излечения в госпитале, Антон Близнюк был личным телохранителем самого Льва Давидовича Троцкого.

Основана эта информация, по всей видимости, на том, что на известном снимке храбрый красноармеец держит в руке сигару. Где бы он мог взять ее в эпоху самокруток?

Известно, что Лев Давидович Троцкий в своем легендарном поезде, в котором он разъезжал по фронтам Гражданской, имел настоящий склад элитного табака. И одаривал сигарами особо отличившихся бойцов, в особенности часто такие дары перепадали его личной охране.

Красноармейцы очень уважали Троцкого, и очень гордились его подарками. Видимо, по этой причине Близнюк пожелал, чтобы его запечатлели на фотокарточке именно с сигарой.

Однако, этого зыбкого основания недостаточно, чтобы причислить Близнюка к числу охранников Льва Троцкого. Лев Давидович часто и охотно фотографировался с красноармейцами и со своей охраной. И нет ни одной фотографии, запечатлевший рядом с Троцким Близнюка.

Кроме того, у бойцов личной охраны Троцкого – на его спецпоезде насчитывалось более 50 красноармейцев и матросов – была собственная, хорошо узнаваемая форма: кожанки краснокирпичного цвета. Антон Близнюк одет совсем иначе.

Тем не менее, вполне возможно, что Троцкий заметил храброго красноармейца, о котором писали газеты, и приблизил его к себе. В конце концов, на спецпоезде несли службу 20 пулеметчиков. Одним из них мог быть и Близнюк.

Не имея документов, ни подтвердить, ни опровергнуть этого мы сегодня не можем.