Почему генералиссимус Суворов не проиграл ни одного сражения

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов — великий русский полководец, который участвовал более чем в 60 битвах и не проиграл ни одного сражения. Победы Суворова строились на захвате инициативы у противника, которому полководец навязывал боевые действия в невыгодных для него условиях. Военачальник достигал успеха, сосредотачивая силы и средства на решающем направлении, стремительно и широко маневрируя, уничтожая врага внезапно и по частям. «Лента.ру» вспоминает ход событий.

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Ранние годы

Будущий прославленный полководец родился в семье крестника Петра I, у которого начинал службу адъютантом, младшего офицера гвардейского Преображенского полка Василия Ивановича Суворова, ставшего впоследствии генерал-аншефом. Мать — Авдотья Феодосьевна, в девичестве Манукова — происходила из обрусевшего армянского рода православного вероисповедания.

Александр Васильевич Суворов родился, по одним данным, 24 ноября 1729 года, по другим — 24 ноября 1730-го. Точное место рождения также не установлено, большинство исследователей считают, что, скорее всего, это произошло в Москве.

Мальчик рос нервным и болезненным ребенком, обожал читать. Отец готовил сына к гражданской службе, однако Саша с раннего детства мечтал о военной карьере, активно занимаясь физическими упражнениями и всячески закаляясь. Окончательно повлиял на Суворова-старшего генерал Абрам Ганнибал, который отметил несомненные способности Александра, порекомендовав отдать мальчика на военную службу.

Начало военной службы

В начале ноября 1742 года Александр Суворов был зачислен солдатом в Семеновский лейб-гвардии полк, чтобы начать положенную дворянам выслугу лет для офицерского чина. Действительную службу начал в том же полку 12 января 1748 года в чине капрала. 6 мая 1754 года был произведен в поручики, а 21 мая получил назначение в Ингерманландский пехотный полк.

Сражение при Рымнике

Тянуть армейскую лямку в качестве младшего офицера в армии мирного времени с ее шагистикой и муштрой Суворову было скучно, и он больше времени проводил в имении отца, чем на службе. Заметив склонности сына, Суворов-старший, к тому времени ставший членом Военной коллегии (высший орган военного управления в России в ХVIII веке) в чине генерал-майора, решил направить Александра на военно-хозяйственную стезю.

В качестве тылового офицера

В 1756 году разразился крупнейший военный конфликт ХVIII века, Семилетняя война (1756-1763), в которой боевые действия велись как в Европе, так и в других регионах мира: в Северной Америке, Индии, на Филиппинах, странах Карибского бассейна. Участвовала в войне и Российская империя.

18 января 1756 года Александр Суворов был определен в обер-провиантмейстеры капитанского ранга, 8 ноября того же года переведен к отцу в Военную коллегию генерал-аудитор-лейтенантом, а 15 декабря направлен в войска генерал-фельдмаршала Александра Бутурлина в чине премьер-майора.

В обязанности офицера входили вопросы комплектования и снабжения армии. 20 октября 1758 года Суворов, которого назначили комендантом города Мемель (ныне Клайпеда в Литве), был произведен в подполковники.

Начало боевой деятельности

Война проявила истинные таланты Суворова: боевое крещение он принял 25 июля 1759 года, когда с эскадроном драгун обратил в бегство немецких кавалеристов. 12 августа того же года участвовал в сражении под Кунерсдорфом, завершившееся разгромом прусской армии Фридриха II русско-австрийскими войсками.

11 января 1760 года Суворов был произведен в чин обер-кригскомиссара и назначен генеральным дежурным по штабу русской армии, возглавляемой генерал-аншефом Виллимом Фермором. В 1761 году проявил себя как умелый кавалерийский и пехотный начальник, прикрывая отход русских войск к Бреслау (ныне Вроцлав в Польще), беспрестанно атакуя и нанося поражения небольшим прусским частям.

Суворов вспоминал:

Я с одним гренадерским батальоном атаковал ворота, и после сильного сопротивления вломились мы в калитку, гнали прусский отряд штыками через весь город, за противные ворота и мост, до их лагеря, где побито и взято было много в плен. Я поврежден был контузией в ногу и в грудь картечами, одна лошадь ранена подо мной в поле

Во время Семилетней войны закладывались основные суворовские правила ведения боя, в котором военачальник отдавал предпочтение наступлению перед обороной, а удару в лоб — обход противника с флангов.

6 сентября 1762 года Суворов был произведен в полковники. Его ждала новая должность: командир Астраханского пехотного полка. 17 апреля 1763 года назначен командиром Суздальского пехотного полка.

Не терпящий шагистики Суворов обучал войска тому, что нужно на войне. Учения были короткими, но интенсивными и проводились в любую погоду и время суток. Одним из основных учебно-тренировочных методов стала сквозная атака. Обучаемые разделялись на две группы, одна из которых отрабатывала наступательные, а другая — оборонительные действия.

Атакующие, ведя огонь холостыми патронами, с криками «ура» сближались с условным противником и, подойдя на дистанцию рукопашного боя, приступали к отработке штыковых приемов, заканчивая упражнение стремительным проходом через строй обороняющейся стороны. По методу сквозных атак Суворов отрабатывал действия пехоты против пехоты и пехоты против кавалерии. Во втором случае стрелки могли бежать навстречу коннице, а могли ждать ее натиска на месте.

Учения не обходились без жертв, однако они искупались малыми потерями на войне: войска учились правильно определять расстояние до противника, организованно и быстро атаковать, использовать преимущество штыка в ближнем бою, а также умению держать строй при ударе врага.

Личный состав также периодически совершал стремительные марш-броски, вырабатывая необходимую на войне выносливость и умение быстро совершать тот или иной маневр. Как отмечал Суворов: «Тяжело в учении, легко в бою».

Участие в войне с польскими конфедератами

3 октября 1768 года военачальник был повышен до бригадира, а 26 мая 1769-го во главе бригады направлен в Польшу, приняв участие в войне с войсками Барской конфедерации (1768-1772). Солдаты показали выучку, пройдя за месяц 906 километров, при этом в дороге заболели лишь шесть человек.

12 января 1770 года Суворову был присвоен чин генерал-майора. Полководец нанес конфедератам ряд поражений, наиболее крупными из которых стали разгром войск французского генерала Шарля Франсуа Дюмурье в сражении под Лянцкороной (23 мая 1771 года) и победа над корпусом гетмана Михаила Огинского (24 сентября 1771 года).

В значительной степени действия военачальника привели к победе и первому разделу Польши в 1772 году между Россией, Пруссией и Австрией.

Первая война против Турции

Во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов Суворов добился отправки на балканский фронт: 15 апреля 1773 года полководец был направлен в 1-ю армию генерал-фельдмаршала Петра Румянцева, в корпус генерал-аншефа Ивана Салтыкова. Получив приказ разведать особенности обороны турецкой крепости Туртукай (ныне болгарский город Тутракан) Суворов лихой атакой взял цитадель.

Екатерина II

Начальство было крайне недовольно самоуправством генерала, однако от императрицы Екатерины II Суворов заслужил похвалу: «Победителей не судят». Полководец был назначен начальником обороны города Гирсово (ныне румынский город Хыршова) и на этом посту 4 сентября 1773 года отбил турецкий штурм, после чего контратаковал и рассеял неприятеля.

Борьба против Пугачева

23 марта 1774 года Суворов был произведен в генерал-поручики, приняв вместе с войсками генерала Михаила Каминского участие в сражении при Козлудже (20 июня 1774-го), нанеся разгром турецким частям и тем, фактически, завершив войну.

В том же году генерал принял под командование 6-ю московскую дивизию, а в августе 1774 года включен в состав войск генерал-аншефа Петра Панина, предназначенных для подавления восстания Емельяна Пугачева.

Емельян Пугачев

В сентябре Суворов соединился с отрядом подполковника Ивана Михельсона и начал преследование отступающего Пугачева. Однако сразиться с ним не удалось: к тому времени тот был уже пленен своими. С 28 сентября по 12 октября 1774 года Суворов лично конвоировал самозванца из Уральска в Симбирск, а с декабря 1774-го приступил к разгрому остатков отрядов Пугачева.

Командующий войсками в Крыму и на Кубани

В ноябре 1776 года Суворов был направлен в Крым, где принял командование всеми русскими войсками. При содействии военачальника московский ставленник Шахин-Гирей стал крымским ханом, а ставленник Турции Девлет IV Гирей был разбит и бежал в Османскую империю. В 1778 году в ведение Суворова была включена также и Кубань.

16 июня 1778 года полководец сорвал высадку турецкого десанта в Ахтиарской бухте Крыма, в итоге Константинополь признал Шахин-Гирея ханом.

Именно Суворову Екатерина II поручила осуществить мирное переселение в Азовскую и Новороссийскую губернии крымских армян, грузин и греков (с целью экономического ослабления власти крымского хана). По данным военачальника, в августе-сентябре 1778 года с полуострова выехали более 31 тысячи человек. В целом переселение закончилось в середине сентября 1779-го.

В 1783 году Суворов подавил на Кубани восстание ногайцев, протестовавших против переселения в Саратовское и Тамбовское наместничества и за Урал, разгромив 12 октября в урочище Керменчик войска повстанцев.

Вторая война с Турцией

В 1784-1786 годах Суворов командовал рядом пехотных дивизий, 3 октября 1786-го стал генерал-аншефом. В начале Русско-турецкой войны 1787-1791 годов полководец руководил обороной Кинбурн-Херсонского боевого района.

При разгроме турецкого десанта на Кинбургской косе 12 октября 1787 года Суворов был дважды ранен — в бок и в руку — и едва не убит янычарами, от которых его спас подчиненный. Суворов вспоминал:

Гренадер Степан Новиков, на которого уж сабля взнесена была в близости моей, обратился на своего противника, умертвил его штыком, другого, за ним следующего, застрелил

В честь подвига 20 ноября 1787 года Суворов был удостоен высшей награды Российской империи — ордена Андрея Первозванного.

7 августа 1789 года в сражении под Фокшанами русско-австрийские войска под командованием Суворова нанесли тяжелое поражение турецким частям. 22 сентября 1789-го полководец одержал победу в 12-часовой битве при Рымнике, наголо разгромив армию великого визиря, потерявшую 20 тысяч человек.

Военачальник был удостоен императором Иосифом II высокого титула — граф Священной Римской империи. Екатерина II возвела полководца в графское достоинство Российской империи с наименованием Суворов-Рымникский и наградила высшей военной наградой страны — орденом святого Георгия I степени.

Взятие крепости Измаил

Яркой вехой в боевой биографии Суворова стало взятие крепости Измаил, считавшейся турками, да и русским командованием, неприступной. Цитадель представляла собой гигантский треугольник, окруженный высоким валом, а также рвом шириной до 12 метров и глубиною от 6 до 10 метров, кое-где наполненным водой. Внутри находилась старая крепость с толстыми каменными стенами. Число защитников насчитывало до 35 тысяч человек при 265 пушках.

Штурм Измаила

Полководец был иного мнения: шесть дней он интенсивно тренировал войска, соорудив копию измаильского рва. 18 декабря 1790 года Суворов послал коменданту Измаила ультиматум:

Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть

На это требование Мехмед-паша ответил: «Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».

Утром 21 декабря береговые орудия и корабельные пушки ударили по крепости. Артобстрел Измаила продолжался почти сутки и завершился незадолго до начала штурма, который начался в половине шестого утра 22 декабря 1790 года и продолжался восемь часов.

Потери русской армии убитыми и раненными составили более 4,5 тысячи солдат и офицеров. Турки же лишились погибшими более 26 тысяч человек. Комендантом Измаила был назначен ученик Суворова, генерал-майор Михаил Голенищев-Кутузов, будущий герой Отечественной войны 1812 года.

Участие Суворова в войне против войск Костюшко

В 1791-1794 годах Суворов командовал войсками в Финляндии, Екатеринославской губернии и Таврической области. С началом восстания Тадеуша Костюшко в Польше был направлен туда 25 августа 1794 года. Во главе 11-тысячного корпуса военачальник нанес повстанцам ряд поражений: в сражениях при Крупчицком монастыре и Бресте.17 и 19 сентября и 26 октября — в бою при местечке Кобылка.

Тадеуш Костюшко

4 ноября 1794 года войска Суворова (25 тысяч человек) штурмом взяли Прагу, укрепленное восставшими предместье Варшавы. После капитуляции их столицы полякам стало очевидно, что дальнейшая борьба невозможна и они попросили повстанцев сложить оружие.

За это Суворов был удостоен чина генерал-фельдмаршала. Екатерина II писала ему:

Вы знаете, что я без очереди не произвожу в чины. Но вы сами себя произвели в фельдмаршалы

17 января 1795 года полководец был назначен главнокомандующим русскими войсками в Польше.

В том же году у него вышла книга «Наука побеждать», в котором военачальник изложил свои взгляды на обучение войск и тактику боя, подведя итог побед, одержанных благодаря блестящей стратегии и тактике. 28 октября 1795 года Суворов был отозван из Польши, а с апреля по ноябрь 1796-го командовал армией на юге России.

Увольнение Суворова из армии

Смерть Екатерины II в ноябре 1796 года и воцарение на престоле ее сына Павла I, относившегося с враждебностью к деятельности матери, отразились на Суворове.

Павел I

5 декабря 1796 года полководец был назначен командующим Екатерининской дивизией, однако нововведения Павла I, придерживающегося прусской системы Фридриха II с его любовью к муштре, смотрам и парадам, крайне не понравились Суворову, который заявил: «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?»

Это вызвало острое раздражение императора: 17 февраля 1797 года Суворов был уволен из армии без права ношения мундира и два года находился под надзором властей в своем имении в селе Кончанском в Новгородской губернии. При этом царь распорядился дать ход всем судебным искам и денежным претензиям в адрес фельдмаршала.

Война Второй коалиции

Участие в Итальянском походе

17 февраля 1799 года Суворов получил от Павла I неожиданное письмо: «Сейчас получил я известия о настоятельном желании Венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии». Полководец согласился командовать войсками Второй антифранцузской коалиции в Северной Италии и 26 марта 1799 года прибыл в Вену, удостоившись чина австрийского генерал-фельдмаршала.

19 апреля Суворов во главе русско-австрийских войск выступил в Итальянский поход. 21 апреля союзные части взяли крепость Брешия, а в сражении на реке Адде (26-28 апреля 1799 года) подчиненные полководцу соединения нанесли поражение французской армии генерала Жана Виктора Моро. 28 апреля последовало занятие Милана, 26 мая — взятие Турина.

В битве при Треббии (17-19 июня 1799 года) Суворов разгромил армию генерала Жака Макдональда, который лишился от 16 тысяч до 18 тысяч солдат. Потери союзных войск оказались ниже: от 5,5 тысячи до 6 тысяч человек.

Стратегическая победа при Нови

15 августа 1799 года в упорнейшем 15-часовом сражении при Нови Суворов нанес поражение войскам дивизионного генерала Бартелеми Жубера, который погиб в бою, прорвав очень сильные французские позиции.

За стратегическую победу 19 августа Павел I возвел полководца в княжеское достоинство Российской империи с титулом князя Италийского графа Суворова-Рымникского.

22 августа Суворов писал об итогах битвы адмиралу Федору Ушакову:

Неприятель был атакован, совершенно разбит и обращен в бегство. Урон его простирается, по признанию самих французов, до 20 тысяч человек

Начало Швейцарского похода

Очистив от французов Северную Италию, Суворов намеревался начать наступление на саму Францию, но этот план был отвергнут союзниками, опасавшимися усиления России. Полководцу было предписано изгнать неприятеля из Швейцарии, куда Суворов выступил 8 сентября (21 тысяча человек), надеясь соединиться с русско-австрийским корпусом генерал-лейтенанта Александра Римского-Корсакова.

Переход Суворова через Альпы проходил в условиях активного сопротивления врага, бездорожья и трудных погодных условий.

24 сентября последовал штурм перевала Сен-Готард, который обороняла дивизия французского генерала Клода Жака Лекурба. С третьей попытки отбросив неприятеля, войска Суворова были вынуждены на следующий день атаковать французские укрепления через единственную переправу через реку Ройс, именуемую Чертовым мостом. Попытка противника подорвать мост не помешала русским солдатам переправиться на другой берег.

29 сентября завершился двухдневный переход русских войск через хребет Росшток (2193 метра) в Муттенскую долину. Во время сложнейшего горного перехода 68-летний Суворов тяжело заболел, однако продолжал руководить войсками.

Разгром войск Массены

30 сентября он узнал, что корпус Римского-Корсакова разбит под Цюрихом французским генералом Андре Массеной, которому также удалось запереть выходы из долины союзным войскам.

Андре Массена

Солдаты Суворова совершили невозможное: прорвавшись из окружения, 1 октября в долине Муоты они разгромили французские войска, едва не взяв в плен самого Массену, которого гренадер Махотин попытался стащить с лошади.

Завершение Швейцарского похода

Учитывая общую измотанность армии, на военном совете было решено оторваться от французов, начав отступление через перевал Паникс (2407 метров) в верховья Рейна. 6-7 октября состоялся переход по замерзшим горам, который в условиях бездорожья был крайне тяжелым для полуголодных и разутых войск.

При этом арьергард под командованием другого ученика Суворова, генерал-майора Петра Багратиона успешно отражал атаки французских частей, взяв в плен 800 вражеских солдат.

Переход Суворова через Альпы

Суворов, одетый в легкий мундир, всецело разделял со своими людьми трудности похода. Последним испытанием для войск стал крутой спуск с Паникса. Его полководец проделал на лошади, которую вели два дюжих казака, уважительно, но непреклонно пресекая попытки Суворова самостоятельно идти вниз.

Семья и дети

27 января 1774 года в Москве Суворов женился на княжне Варваре Прозоровской (1750-1806). У них родились дочь Наталья (1775-1844) и сын Аркадий (1784-1811). Брак оказался несчастливым: супруги имели слишком разные характеры. Суворов подозревал жену в изменах и несколько раз пытался с ней развестись. Дочь, которую военачальник ласково называл Суворочка, он обожал, тогда как сына долго не признавал, считая, что тот родился не от него.

Смерть Александра Суворова

За победы Итальянского и Швейцарского походов 8 ноября 1799 года император Павел присвоил Суворову высшее воинское звание —генералиссимуса сухопутных и морских сил Российской империи.

18 мая 1800 года во втором часу пополудни Александр Суворов скончался в Санкт-Петербурге и 24 мая при огромном стечении народа был похоронен в Александро-Невской лавре: его последним пристанищем стала нижняя Благовещенская церковь Александро-Невской лавры. На могиле есть надпись: «Здесь лежит Суворов».

Память и значение личности Суворова

В России были открыты музеи и памятники Суворову. В память о выдающимся военачальнике 29 июля 1942 года был учрежден полководческий орден Суворова трех степеней. 21 августа 1943 года в СССР были созданы суворовские военные училища, предназначенные для подготовки будущих офицеров. 2 марта 1994 года в России появилась медаль Суворова, которой за личное мужество и отвагу награждаются военнослужащие.

Александр Васильевич Суворов навсегда вошел в мировую историю как один из самых выдающихся полководцев, благодаря которому Россия одержала множество ярких побед.