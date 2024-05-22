Шарль Азнавур: как сын армянского эмигранта стал легендарным французским шансонье

Он не любил праздновать свой день рождения. В душе ему всегда было тридцать, и он не собирался никого в этом разубеждать, даже себя. И все же на 22 мая 2024 года у Азнавура были планы. Этот юбилей он хотел отметить в Армении большим концертом на главной площади страны. Этой мечте Азнавура не суждено было сбыться.

© ТАСС // Шарль Азнавур

Шарль Азнавур – Шахнур Вагинак Азнавурян. Отец певца – Миша (Майкл), родился в грузинском городе Ахалцихе, мать – в турецком Измире, откуда они бежали в 1915 году спасаясь от Геноцида армян в Османской Турции. Почти никто из членов его семьи не выжил. В живых остались только мать и прабабушка. Шарль Азнавур родился уже в эмиграции, в Париже, в 1924 году. Семья Азнавура была связана прочными узами с национальными традициями, с родным языком, церковью. Родители участвовали в армянских театральных постановках. Искусство интересовало Шарля. Он посещал театральную школу и пел в церкви.

Спасшись от Геноцида армян, семья Азнавуров дала себе слово помогать всем, кто страдал от репрессий.

В 1936 году Коммунистическая партия Франции организовывала пикники, на которые приходили и Азнавуры. Отец пел, а Шарль с сестрой Аидой пели и танцевали. Там Азнавуры познакомились с Мисаком Манушяном – активным членом армянской молодежи Франции, а впоследствии и с главой Коммунистической партии Франции.

После того как фашистская Германия оккупировала Францию, «Группа Манушяна» стала частью французского Сопротивления. Сотни людей – поляков, итальянцев и венгров – бежали из концлагерей. Семья Азнавуров скрывала у себя евреев, русских и армян, которые были насильно завербованы в вермахт. Они заходили в их дом на улице Наварен в военной форме, а выходили в гражданском. Бывало, в доме прятались до 11 человек, приходилось ночевать на полу. Отец и мать – Майкл и Кнар – помогали беженцам получать фальшивые документы, а Шарль с Аидой сжигали нацистскую форму или лагерную робу вдали от дома. Но Азнавуров всегда вовремя предупреждали об этом. Шарль так и не узнал имен людей, которым помогала его семья.

В 2016 году Шарлю и его сестре Аиде Азнавур в Израиле вручили медаль Рауля Валленберга.

«Эта престижная награда является символом признания усилий семьи Азнавур: матери Кнар, отца Миши (Майкла), их дочери и сына, которые в темные дни нацистской оккупации во Франции помогали тем, кого преследовали нацисты», – говорится в сообщении Международного фонда Рауля Валленберга.

Эдит Пиаф – главная женщина в жизни Шарля Азнавура

Шарль Азнавур был трижды женат, у него шестеро детей. И все же до конца жизни главной музой он считал Эдит Пиаф.

«Я не был влюблен, хуже – я был зависим от нее. Прошло несколько дней, и я узнал, что она чувствовала то же самое. Это выразилось в тексте телеграммы: «Никогда не думала, что мне будет так тебя не хватать», и подпись: «Твоя уличная сестричка, Эдит».

Он вошел в ее странное окружение однажды вечером 1946 года.

«Этот маленький, с кривым носом – личность. У него все задатки», – сказала она своим спутникам, и с того вечера взяла его под свое покровительство. Азнавур стал самым терпеливым учеником Пиаф. Он служил великой певице, как паж служит своей королеве. Сочинял для нее песни, такие шедевры, как «Идет дождь», «Однажды», «Изабель».

При первом же знакомстве Пиаф сказал: «С твоим носом нельзя лезть на сцену». Шарль только пожал плечами, он надеялся, что она привыкнет к его армянскому носу. Однако во время турне по Америке Эдит вспомнила: «Я тебе обещала переделать нос». И Шарль послушно лег в клинику и вышел оттуда с наклейкой на носу. Теперь он выглядел как настоящая звезда.

Сначала он пел с Пьером Рошем. Достиг пика славы в 1959 году после выступления в концертном зале «Олимпия» в Париже. Шарль ушел от Пиаф и стал выступать один, пришлось преодолеть множество трудностей, время показало, что это было правильным решением, слава Азнавура стала расти, а Эдит стала угасать из-за болезни. До конца жизни он вспоминал с большой благодарностью все то, что сделала для его творческого роста великая Эдит Пиаф.

Творческая плодовитость

За свою жизнь Азнавур написал около 1300 песен. Самыми любимыми композициями у публики стали «Вечная любовь», «Изабель», «Богема». Именно эти песни певец спел и записал на шести языках. А все его диски разошлись по миру в количестве 100 миллионов экземпляров.

Азнавур пел дуэтом с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Лайзой Миннелли, Мирей Матье, Патрисией Каас. Он является автором оперетт. Азнавур снялся в 70 художественных фильмах – «Дьявол и десять заповедей», «Стреляйте в пианиста», «Отец Горио», «Арарат», а фильм «Головой об стену» удостоился премии «Хрустальная звезда». На Венецианском кинофестивале в 1971 году Шарль Азнавур удостоился «Золотого льва».

Французский шансонье, помимо музыки, увлекался также написанием книг. Он является автором трех автобиографических книг – «Азнавур об Азнавуре», «Прошлое и будущее», «Громким шепотом», а также сборника рассказов «Мой папа – великан».

По результатам совместного опроса CNN и журнала Time, Шарль Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века. В то же время его композиция She в 1973 году получила сразу две премии в США – золотой и платиновый диски. До Азнавура этих американских наград не удостаивался ни один французский музыкант.

Большой армянин

Легендарный певец, композитор, актер и общественный деятель Шарль Азнавур на протяжении десятилетий был абсолютным авторитетом для многих армян, проживающих в разных странах мира, был примером служения своей родине и народу.

Азнавур одним из первых протянул руку помощи в 1988 году, во время Спитакского землетрясения. Он основал фонд «Азнавур – Армении», который собрал для пострадавших свыше шести миллионов долларов. Эти средства пошли на лечение пострадавших от землетрясения, на строительство школ, детских садов и инфраструктуры.

Из воспоминаний Шарля Азнавура о Спитакском землетрясении:

«Ленинакан – колыбель моей семьи. Я был там только один раз и, к сожалению, видел не всех. В данной ситуации я думаю, что моя семья – все армяне. Я не пытался узнать, что произошло с тем или иным членом моей семьи. Судьбы всех армян здесь переплетены. Все они – мои браться и сестры. До сих пор я говорил: «Я француз с армянским происхождением». После землетрясения понял, что действительно армянин. Я получил удар в голову и отреагировал сразу же, поскольку привык действовать быстро, и поставил свое имя на службу своей нации».

В 1989 году Азнавур записал песню – «Для тебя, Армения», которая стала гимном надежды и веры. 90 исполнителей, актеров со всего мира спели песню «Для тебя, Армения». Каждый из них захотел внести свой вклад в восстановление родины Шарля Азнавура. Практически во всех странах, по радио и на многих телеканалах прозвучала эта песня. Музыку на слова Азнавура сочинил другой великий армянин – Жорж Гарваренц, а клип снял третий великий французский армянин режиссер Анри Верней. Звукозаписывающая студия продала более миллиона пластинок с этой песней.

В 2002 году Азнавур снялся в фильме Атома Эгояна «Арарат» о Геноциде армян в Османской империи в 1915 году, он всегда высказывался по этой теме и внес огромный вклад в дело международного признания факта Геноцида. В 2004 году он получил звание Национального Героя Армении, высшую награду Армении. Гражданство Армении Азнавур получил в декабре 2008 года, а год спустя был назначен послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем республики в штаб-квартире ООН в Женеве.

В октябре 2018 года 94-летний Шарль Азнавур скончался в Париже. В знаменитом мемориальном комплексе Дом инвалидов в Париже состоялась национальная церемония прощания с легендарным французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром. Гроб с телом Азнавура покрыли французским флагом, венок в цветах армянского триколора внесли на центральную площадь под звуки армянской мелодии «Дле яман» – одного из символов Геноцида армян. Военный оркестр исполнил песню Азнавура на армянском языке. Так мир простился с легендарным певцом, артистом и человеком – преданным сыном своего народа.