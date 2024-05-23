Коллега рассказала об умершей 22 мая актрисе из "Вия" Елене Муратовой

В Институте современного искусства выразили глубокую скорбь по поводу ухода на 93-м году жизни советской и российской актрисы, заслуженной артистки России Елены Муратовой.

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Кроме того, Муратова была театральным педагогом, профессором кафедры театрального искусства.

"Огромный талант и хрупкая красота, великий дар воздействия и бесконечная доброта, блистательное владение художественным словом и любовь к актерской профессии. От Елены Петровны шли свет и тепло, которые она щедро раздавала публике", - вспоминает коллега актрисы из ИСИ, его ректор Ирина Сухолет.

Отмечено, что появление Муратовой в Институте сыграло особую роль в жизни актрисы:

"Студенческая аудидория озарилась светом ярчайшей личности, глубинно чувствующей поэтическое слово и завораживающей его звучанием публику, написавшей прекрасный образовательный курс "Художественное слово", - сказано в некрологе.

В нем продолжено:

"В ее мастерстве соединилось умение писать и декламировать, любовь к слову и любовь к человеку, стремление отдать все свои силы зарождающемуся актеру в студенте".

С 2004 года и до конца дней своей жизни Елена Петровна передавала знания, делилась секретами и тонкостями актерской профессии, доказывая своим примером, что для человека творческого нет ничего невозможного.

Елена Петровна Довлатбекова (в девичестве) родилась в 1932 году в Тифлисе. В 1957-м окончила ВГИК. С 1958-го - в труппе Театра-студии киноактера, играла, в частности, в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Марселину.

На ее экранном счету, начиная с дебюта в 1955-м, - "Олеко Дундич", "Гранатовый браслет", "Анна Каренина" (1967 года), "Вий", "Зигзаг удачи" и "Маленькие трагедии", десятки других.