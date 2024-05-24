Провидица, обманщица или коммерческий проект: жизнь и пророчества Ванги

Ее имя стало нарицательным и не сходит с газетных полос более полувека. А сама она входит в списки самых известных персон XX века. Все это — о болгарской слепой Вангелии Димитровой, более известной как Ванга. Прославившаяся как провидица, она взбудоражила мир тысячами прорицаний, обрела миллионы поклонников, а также стала персонажем массы разоблачений. Как к ней пришла мировая известность? И откуда взялся «пророческий дар»? Обращаемся к биографии Ванги, чтобы ответить на эти вопросы.

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Биография Ванги: кратко о ранних годах жизни

Предваряя разговор о биографии и личной жизни Ванги, а также о ее прорицаниях, отметим: многие из приведенных далее сведений не имеют подтверждения. Все это лишь распространенные биографами и считающиеся официальными данные. На деле же многие эпизоды из жизни Ванги остаются непроясненными и могут толковаться по-разному.

Итак, всемирно известная провидица появилась на свет 31 января (по иной версии — 3 октября) 1911 года. Она была уроженкой города Струмицы (находится в современной Северной Македонии). Родители девочки — Панде и Параскева — были болгарскими крестьянами. По распространенной версии, поначалу они не хотели давать дочери имя. Та родилась слабой и, как ожидалось, могла скоро умереть. Однако ребенок выжил, и ее назвали Вангелией. Интересно, что это имя является греческим и, будучи однокоренным со словом «Евангелие», переводится как «благая весть».

Лишения рано пришли в жизнь Ванги. Когда ей было три года, скончалась ее мать. Отца мобилизовали на фронт (началась Первая мировая война), и Вангелия несколько лет прожила у соседки. Вернувшись, отец забрал дочь и повторно женился. Тогда же девочка якобы начала «играть в слепую». Она любила ходить по дому с закрытыми глазами, на ощупь узнавая предметы, и, зажмурившись, «лечила» игрушки травами.

Ванга потеряла зрение в возрасте 12 лет. К тому времени ее семья жила в общине Ново-Село. По распространенной версии, девочка пострадала во время смерча. Ее якобы подхватил и отбросил на большое расстояние сильный ветер. Глаза ребенка забились песком, и из-за отсутствия медицинской помощи Вангелия ослепла. Однако позже журналистка Святослава Тодоркова подняла архив метеорологической службы. Она выяснила, что стихийных бедствий в районе Ново-Села в 20-х годах не было. Зато известно, что в 1923 году в Струмицах неизвестные изнасиловали девочку 12 лет и после выкололи ей глаза. Многие считают, что этой девочкой и была Ванга. (Эта версия косвенно подтверждается тем, что Ванга не могла иметь детей.)

Следующий эпизод биографии Ванги связан с Домом слепых в городе Земун (сегодня район Белграда, Сербия). Там девочка получила образование, освоила массу навыков, пригодившихся в быту, и даже встретила любовь (об этом — чуть позже). Однако вскоре Ванге пришлось вернуться домой: мачеха умерла в родах, и отцу требовалась помощь в уходе за детьми и в ведении хозяйства.

Появление пророческого дара и приход известности

Важными годами жизни Ванги стали 40-е XX века. Именно тогда у женщины якобы обнаружился дар предвидения. Считается, что Ванга предсказала начало Второй мировой войны. В то же время она делилась прорицаниями с односельчанами: гадала по их снам и как будто видела будущее. Сама Ванга заявляла, что в момент пророчествования общается с духами — умершими близкими посетителя.

Ванга была христианкой. Она непременно уговаривала посетителей уверовать в Бога и молиться. При этом известно, что она любила вольно толковать Священное Писание и придумывать собственные молитвы.

Поначалу Ванга скрывала пророческие способности, чтобы не прослыть сумасшедшей. Однако ее слава быстро распространилась по селу, а затем — внезапно — по всей стране и по миру. Сарафанное радио оказалось как никогда эффективным. В итоге Ванга стала принимать более 100 посетителей ежедневно. К тому времени она якобы предсказала гибель болгарского царя Бориса III, проигрыш Германии во Второй мировой войне и кончину Сталина.

Ванга — прорицательница на государственной службе

Если кратко, биография Ванги делится на два крупных периода: военное детство и юность в безвестности и 50 лет славы и провидческой «деятельности». После войны в жизнь Ванги пришла известность. В 1967 году она даже была принята на государственную службу. Должность — предсказательница.

Ранее Ванга принимала посетителей бесплатно. Теперь же она стала получать зарплату. Увидеть ее можно было, только заплатив на кассе и получив квитанцию с печатью. Граждане Болгарии могли обратиться к Ванге за 10 левов, а иностранцы примерно за $50. Выручка с «предсказаний» шла в городскую казну.

Среди посетителей Ванги были:

Ванга продолжала деятельность предсказательницы вплоть до самой смерти. Считается, что за все годы «работы» она приняла более миллиона человек и сделала свыше семи тысяч предсказаний. Скончалась же она 11 августа 1996 года. Причиной смерти стал рак молочной железы. Имущество прорицательницы перешло в собственность государства.

Личная жизнь Ванги

Выше мы вскользь упомянули некоего возлюбленного. Пришла пора чуть подробнее поговорить о личной жизни Ванги. Первый роман Вангелии завязался, когда она оказалась в сербском Доме слепых. Там она встретила мужчину, за которого даже хотела выйти замуж. Но смерть мачехи и необходимость вернуться к отцу нарушила ее планы.

Ванга была замужем единожды. Ее мужем стал один из ее посетителей — Димитр Гуштеров. Он пришел к предсказательнице, чтобы узнать о судьбе своего брата, пропавшего на фронте, но в итоге обрел жену. Супруги стали жить в болгарском городе Петриче. Со временем Димитр пристрастился к алкоголю. В начале 60-х годов он умер от цирроза печени. Вдова не снимала траур до собственной кончины. Так что личная жизнь Ванги не богата подробностями.

Семья Ванги

И пара слов о семье Ванги. Известно, что предсказательница хотела стать матерью, но родить детей ей не удалось. Уже после смерти Димитра она усыновила сначала мальчика (тоже Димитра), а после — девочку Виолетту (согласно некоторым источникам, Венету или Венетту).

О личной жизни детей Ванги известно не так много. Димитр окончил юридический факультет, занял должность прокурора. Виолетта стала работать переводчицей, вышла замуж. В отличие от брата, она иногда дает интервью СМИ.

Предсказания Ванги

Ванга — одна из наиболее известных пророчиц в мире. Ее предсказания (и приписываемые ей заявления) тиражируют в СМИ и по сей день. Интерес к словам Ванги не угасает не только на родине и в России (где у «бабы Ванги» много поклонников), но и на Западе.

Ванге приписывают предсказания многих исторических событий, включая:

Начало и завершение Второй мировой войны;

Смерть Иосифа Сталина;

Смерть Индиры Ганди;

Аварию на Чернобыльской АЭС;

Смерть принцессы Дианы;

Затопление подводной лодки «Курск»;

Теракт 11 сентября 2001 года;

Пандемию 2020 года.

Впрочем, подтверждений тому, что именно эти события предвидела Ванга, нет. Тиражировались эти предсказания в основном в желтой прессе. И с каждым годом в Сети появляется все больше «пророчеств», приписываемых болгарской слепой. Среди них, например, начало СВО.

Однако и «промахов» у Ванги было достаточно. Например, она верила, что после «чернокожего президента» США постигнут природные катаклизмы и крах. Ничего подобного не произошло. Не сбылись и другие предсказания, например про ядерную катастрофу XX века, которая разрушит весь мир, про конец света в 90-х, лекарство от всех видов рака в нулевых и сыворотку от старости. Ванга также обещала человечеству встречу с инопланетянами, но только через два века. Она искренне верила в существование расы с «планеты Вамфим».

Впрочем, тот факт, что некоторые пророчества Ванги все же сбылись, не вызывает удивления. Все-таки болгарская слепая сделала более семи тысяч предсказаний. Немудрено, что пару раз ей удалось «попасть в цель».

Ванга — мошенница или коммерческий проект

Все больше людей сходятся во мнении, что Ванга была лишь болгарским коммерческим проектом. Ее популярность распространилась подозрительно быстро. Спецслужбы всячески оберегали ее, даже выделили личного водителя.

А жители Петрича называли Вангу «местной нефтью». Все же именно Ванга принесла популярность небольшому городу. Она обеспечила выручку местным отелям и кафетериям, таксистам, экскурсоводам и всем, кто придумал, как нажиться на имени знаменитости.

Ванга часто ошибалась, делая личные предсказания. Об этом рассказывали многие ее посетители. Например, актера Вячеслава Тихонова она окрестила другом Юрия Гагарина. Впоследствии Тихонов отрицал, что был знаком с первым космонавтом. Можно привести множество других примеров. Все они подтверждают одно: если у Ванги и был дар, работал он не всегда.

Популярность пророчеств Ванги и других «ясновидящих» не вызывает удивления. В нестабильной, стремительно меняющейся действительности мало кто не мечтает о ясности. Всем хочется получить подсказку, чего ждать от будущего. Но вот стоит ли искать эту подсказку в словах Ванги, каждый решает сам.