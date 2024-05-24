Хадж императора Мусы: как тратил деньги самый богатый человек в мировой истории

Если вы спросите любого человека о том, какие развитые цивилизации в Африке он знает, то наверняка вам поведают о древнем Египте и, возможно, об исламском Магрибе. Мало кто слышал, что к югу от Сахары также существовали могущественные и богатые государства, слава которых гремела по всему континенту и даже за его пределами. Одной из таких держав была Мали — империя, существовавшая довольно длительный исторический период с VIII по XV век нашей эры.

Наибольшего расцвета империя Мали достигла при манса (императоре) по имени Муса из династии Кейта. Правил этот монарх с 1307 года по 1332 год и за то время, пока он был у власти, успел подчинить себе земли, принадлежащие сегодня Мавритании, Сенегалу, Гамбии, Гвинее, Буркина­-Фасо, Мали, Нигеру, Нигерии и Чаду.

Но в первую очередь знаменит манса Муса не своими завоевательными походами и справедливым правлением, а фантастическим богатством. Изучившие исторические источники исследователи установили, что состояние западноафриканского монарха составляло около 400 миллиардов долларов (более 25 триллионов российских рублей).

Император Муса Кейта получил власть почти случайно. Девятый по счету манса Мали Абубакар II внезапно почувствовал тягу к географическим открытиям и, построив флот, отбыл искать новые земли в Атлантике. Его дальнейшая судьба неизвестна, хотя некоторые историки выдвигают смелое предположение, что корабли африканского правителя могли достичь Америки.

Как бы там ни было, но империя не может обходиться без правителя и в 1312 году престол занял Муса Кейта. Этот человек был сыном визиря и внуком великого Сундиаты, который в 1200 году объединил племена и из небольшого государства создал могучую империю.

Сундиата Кейта, возглавлявший жрецов-кузнецов, наладил торговлю двумя самыми ценными ресурсами своей земли — золотом и солью, заложив тем самым мощную экономическую основу своего государства. Товары из Мали пользовались спросом не только в исламском мире, но и у христиан. На продажу уходило 2/3 всего добытого в империи золота и половина соли.

Муса был полностью достоин называться потомком Сундиаты — он правил справедливо и прославился своей мудростью. Монарх покровительствовал поэтам, музыкантам и ученым, при этом не забывая о поддержании дипломатических и торговых отношений с другими государствами.

Несмотря на все добродетели Мусы, он вряд ли бы привлек всеобщее внимание, если на 12 году своего царствования не решил совершить хадж в Мекку. Слава о богатстве империи Мали и ее мансы давно распространилась по исламскому миру, но носила форму слухов и домыслов. Паломничество Мусы убедило в его могуществе и богатстве даже тех, кто отказывался верить в неприлично богатое государство на окраине Черного континента.

Владыку Мали в неблизком путешествии сопровождало от 60 до 80 тысяч воинов и слуг. В дорогу Муса взял 12 тонн золота, которое в качестве подаяния щедро раздавал не только встреч Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru енным на пути нуждающимся, но и вообще всем подряд.

Снабжение огромного отряда было продумано до мелочей и работало как часы. Даже в сердце Сахары император ежедневно ел блюда из свежей океанической рыбы и фрукты. В воде тоже нужды не было, о чем говорит один из эпизодов грандиозного вояжа.

В один из дней, когда многокилометровый караван пересекал пустыню, жене властителя вздумалось принять ванну в компании своих 500 служанок. Для этого в песках был вырыт бассейн, который наполнили водой из тысяч бурдюков. Чтобы оставить о себе добрую и долгую память, в каждом городе, в котором останавливался Муса в пятницу, за его счет строили большую мечеть. Также каждый день монарх выкупал одного раба и отпускал его на волю. В арабских источниках манса воспевается как человек фантастической мудрости и праведности, что, как ни странно, не было обычной восточной лестью.

Путешествие Мусы по исламскому миру приносило людям не только радость. Сорящий золотом монарх ввел несколько государств в затяжной экономический кризис, существенно обесценив золото. Цены на товары подскочили в несколько раз и многим пришлось затянуть пояса потуже.

Обратная дорога была для правителя Мали не слишком приятной. Из-за нападений врагов, прослышавших о богатой добыче и песчаных бурь экспедиция Мусы лишилась трети своих людей и верблюдов. Несмотря на это, император благополучно вернулся домой и привез с собой ценную добычу. С императором прибыли архитекторы, богословы и поэты, которые внесли серьезный вклад в культуру страны.

Потратив львиную долю своего золотого запаса, манса не остался в накладе. Монарх, раздавая сокровища направо и налево, обзавелся невероятным авторитетом на международной арене. Многие государства, начали торговать с Мали именно после расточительной экспедиции в Мекку.

Творческая интеллигенция, привлеченная Мусой, приняла участие в создании исламского научного центра в столице страны Томбукту. Город стал крупнейшим культурным центром Африки и его архитектура неизменно восхищала гостей. В этом была немалая заслуга испанского архитектора Ас-Сахили, построившего в городе несколько уникальных мечетей. Эти культовые здания легли в основу нового архитектурного стиля, названного в честь творца.

Но расцвет империи прекратился вместе со смертью Мусы в 1332 году. Его наследники не имели и десятой доли талантов великого правителя и беды начались сразу же после вступления на престол его сына Магана I. Сначала Томбукту был захвачен и разграблен полудикими соседями — народом моси.

После поражения в войне государство преследовали междоусобицы, коррупция чиновников и падение нравов. К концу XIV века некогда вызывавшая восхищение империя перестала фигурировать в отчетах арабских путешественников. Огромная страна распалась на враждующие между собой небольшие государства, являвшиеся легкой добычей для окрепших соседей.

К середине XVI столетия от могущественной державы, некогда подчинившей себе всю Западню Африку, остался лишь небольшой султанат.