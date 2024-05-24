Суперспособности Вольфа Мессинга: что на самом деле умел советский маг

Выступления Вольфа Мессинга на сцене вызывали у публики шквал аплодисментов. Люди верили в то, что иллюзионист действительно владеет искусством телепатии.

И лишь немногие скептики сомневались в сверхъестественных способностях знаменитого артиста.

Неустанный трудоголик

Главной способностью Мессинга считалось «чтение мыслей». Номер в различных вариациях сводился к следующему: на сцену приглашался человек из зала (его называли индуктором) и медиуму завязывали глаза. Чтобы он мог «прочитать мысли», выбранный для номера зритель должен был на протяжении всего выступления держать телепата за руку и мысленно ставить задачу. Например: «Пойти в 5 ряд. Подойти к пышной даме в синем платье. Открыть ее сумочку и достать из нее кошелек». И Мессинг блестяще выполнял мысленные задания меняющихся индукторов.

Впрочем, ничего сверхъестественного в «чтении мыслей» Мессинга не было. Еще в 1874 году американский психолог Джордж Бёрд, разоблачая «феноменальные» способности телепата Дж. Р. Брауна, использовал термин muscle-reading («чтение мышц») и заложил основы изучения идеомоторных актов. Тех самых «зачаточных» и едва заметных движений, которые бессознательно совершает каждый человек в процессе мыслительной деятельности. Например, подумает о высокой башне – чуть поднимет вверх глаза. Захочет остановить другого – едва сожмет руку.

Советский профессор-физиолог Григорий Косицкий считал Мессинга «большим талантом», а его «телепатию» – результатом напряженного труда. Ученый пояснял, что даже невысказанная мысль заставляет мышцы человека реагировать. Реакция эта едва уловима, поэтому большинство ее попросту не замечает. Мессинг же, по мнению Косицкого, «длительными упражнениями» развил природные способности, которыми, по сути, обладает каждый. Он научился виртуозно «считывать» мышечную реакцию, выдавая свои навыки за телепатические сверхспособности.

В отдельных номерах Мессинг даже не брал индуктора за руку. Но в таких случаях он не завязывал глаза, чтобы оценивать характер походки и телодвижений. Или подходил к индуктору максимально близко. Так «телепат» улавливал едва различимые задержки дыхания и смену его частоты. Однако никогда Мессинг (да и любой другой иллюзионист) с завязанными глазами не читал мысли у человека, который сидит на своем месте и молчит.

Гениальный самопиарщик

В 1961 году в интервью для журнала «Техника – молодежи» артист откровенно признался, что демонстрирует публике не чтение мыслей, а «чтение мускулов». Но публика требовала чудес, чего-то загадочного, невероятного, интригующего. Поэтому Мессингу пришлось создать, а затем поддерживать образ человека обладающего незаурядными способностями. В его биографии нашлось место множеству «необъяснимых» фактов, которые впоследствии не были подтверждены ни очевидцами, ни официальными документами.

Для привлечения внимания публики Мессинг утверждал, что умеет «внушать мысли» другим людям. В своих «мемуарах» под названием «О самом себе» артист вспоминал, как «внушил» контролеру, будто обрывок грязной газеты – билет. А еще в 4-летнем возрасте заставил спрыгнуть с поезда другого контролера. Истории о «бедных контролерах» по принципу «испорченного телефона» пересказывались и перепечатывались в различных интерпретациях. Много лет изучавший методы экстрасенсов для обмана зрителей В. Львов называл их «блуждающим сюжетом парапсихического фольклора».

Не менее фантастичными кажутся и обстоятельства бегства из камеры полицейского участка в Варшаве, куда Мессинг попал за «предсказание смерти Гитлеру». Заключенный якобы «внушил» полицейским открыть камеру и зайти внутрь, а затем спокойно вышел в коридор и «задвинул засов кованой железной двери». Досконально изучавший жизнь Вольфа Мессинга эксперт-криминалист Н. Китаев замечал, что история не знает ни одного случая, когда бы узник обретал свободу «силой внушения». Да и о существовании Мессинга в Третьем Рейхе не знали, поэтому «назначить за его голову 200 тысяч марок» не могли.

Коллекционер оккультных басен

В. Львов называл автобиографию Мессинга «О самом себе» «коллекцией оккультных басен», которая «слишком цинично и развязно эксплуатирует доверие публики». Президент Московской психотерапевтической академии М. Буянов обращал внимание на то, что существуют и другие жизнеописания Мессинга, при этом факты в них зачастую взаимоисключают друг друга. При этом психотерапевт утверждал, что Мессинг был его пациентом и просил помощи в преодолении многочисленных фобий.

В качестве примера В. Львов приводил широко растиражированный случай телепатического сеанса с участием Мессинга, Эйнштейна и Фрейда. Якобы в 1915 году Мессинг приезжал на венскую квартиру Эйнштейна (в других версиях – несколько месяцев в этой квартире жил). Там он провел телепатический сеанс с участием самого Фрейда, который «мысленно приказал» Мессингу выдернуть из усов автора теории относительности три волоса. Но у легендарного физика никогда не было квартиры в Вене. Более того, с 1913 по 1925 годы он даже не был в этом городе проездом. Да и «обилия книг», которые так поразили Мессинга, Эйнштейн никогда не имел, довольствуясь парой справочников. Так что рассказанное – всего лишь увлекательная байка.

Фантазер-гипнотизер

Мистическое «чтение мыслей» на сцене смотрелось эффектнее, чем гипнотические сеансы. Впрочем, и выступать с сеансами в Советском Союзе Мессинг не мог, потому как применение гипноза было под запретом. Нет подтверждения и тому, что Мессинг выступал с гипнозом в Польше. Но это не помешало Мессингу создать вокруг своего имени ореол «искусного врачевателя». Со всей страны к нему стекались желающие бросить курить или пить, страдающие от частых головных болей и неврастении.

Для проверки гипнотических способностей к Мессингу якобы несколько раз обращался сам Сталин. Сначала – дал задание получить в Госбанке 100 тысяч рублей. Сомнения в деталях истории не возникают только у тех, кто не знает процедуру выдачи столь крупной суммы в советских банках. Нельзя было просто подойти к кассиру, сделать запрос и сразу получить деньги. А именно так описывал выполнение сталинского задания Мессинг. Необходимо было делать запрос бухгалтеру. Он передавал его ревизорам. Те – кассиру, который готовил требуемую сумму, последний задавал клиенту с десяток вопросов по форме и только потом выдавал деньги.

Второе задание Сталина – беспрепятственно пройти через кордон охраны без пропуска – Мессинг выполнил не менее блестяще. Правда, детали рассказа отличаются. То Мессинг выходил на улицу, махал стоящему в кабинете Сталину рукой и возвращался обратно. Свободный проход телепат обеспечивал «внушением охране», что идет генерал, которого нельзя останавливать. В другой интерпретации Мессинг по заданию Сталина якобы беспрепятственно заходил в кабинет Берии. Вот только ни одного документа, подтверждающего контакты Сталина и Берии с телепатом, не обнаружено.

Единственным документом, где фигурировало имя Сталина, была телеграмма с благодарностью Мессингу за пожертвование для строительства двух истребителей. Но ее отправка точно не означает особенного отношения Сталина к Мессингу, признание его уникальных способностей или желание сделать «личным консультантом». А именно это неоднократно подчеркивалось в биографии. Подобные телеграммы получали все советские граждане, сделавшие в годы войны крупные пожертвования в Фонд обороны.

Охотник за чудом

Н. Китаев в книге о Вольфе Мессинге упоминает о некоем И. Шенфельде, который некоторое время сидел с экстрасенсом в одной тюрьме и опубликовал документальную повесть с воспоминаниями об известном сокамернике. Версия Шенфельда кардинально отличалась от представленной в книге «О самом себе». Во время жизни в Польше Мессинг был бродячим артистом. После оккупации без проблем перебрался в Советский Союз. Сначала колесил с агитационными бригадами, а затем – с собственными программами под эгидой Госконцерта.

Как выяснилось позже, почти все скандальные факты из биографии легендарного телепата были придуманы журналистом М. Васильевым. В последствии многие разоблачители писали, что Мессинг ни разу не продемонстрировал описанные в мемуарах сверхспособности, а также отказывался от научных исследований его «дара». Но сложно спорить с тем, что Вольфу Мессингу удалось подарить публике чудо и надежду на то, что невероятные вещи вполне могут происходить в обычной жизни.