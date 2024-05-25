Как живет известный математик Григорий Перельман, что с ним случилось

Российский математик Григорий Перельман заслужил всемирную известность, решив одну из сложнейших математических проблем современности, но выбрал жизнь затворника. Что с ним происходило, когда он стал знаменитостью, почему он отказался от славы и как живет сейчас?

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Что происходило с Перельманом, когда он стал знаменитостью

Уроженец Ленинграда Григорий Перельман в 1990-е годы работал в Соединенных Штатах, читал курсы лекций в Нью-Йоркском университете и Университете Стони-Брук, а затем некоторое время проработал в Университете Беркли. После этого в 1996 году он вернулся в Санкт-Петербург, где до декабря 2005 года работал в Математическом институте.

В это время, в период с ноября 2002 года по июль 2003 года, Перельман написал три статьи, в которых сделал свое главное математическое открытие, которое принесло ему всемирную известность. В 2006 году доказательство Перельмана для теоремы Пуанкаре было признано верным.

Еще до этого Перельман выбрал жизнь затворника, уволился из Математического института и прервал контакты с научным сообществом. В интервью журналу The New Yorker в 2006 году он объяснял причины «нежеланием приспосабливаться».

«Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке. Люди, подобные мне, — вот кто оказывается в изоляции. Разумеется, существует масса более или менее честных математиков. Но практически все они — конформисты. Сами они честны, но они терпят тех, кто таковыми не являются. Пока я оставался незаметным, у меня был выбор. Либо крепко всем насолить, [разоблачив нечистоплотные методы некоторых ученых], либо промолчать и терпеть отношение к себе как к домашней собачке. Теперь, когда я превратился в очень заметную персону, я не смогу и дальше молчать. Вот почему я был вынужден уйти», — заявил математик, который выбрал чистую науку.

Перельман последовательно отказался от премии Европейского математического общества в 1996 году, высшей математической награды — медали Филдса — в 2006 году, премии в размере $1 млн, которую ему в 2010 году предложил американский Математический институт Клэя, и от предложения стать членом Российской академии наук в сентябре 2011 года.

Как он жил, правда ли, что Перельман уехал в Швецию

В дальнейшем математик постоянно жил и работал в квартире своей матери в Купчино, на окраине Санкт-Петербурга. Перельман категорически отказывался общаться с прессой и раздраженно реагировал на поклонников, которые приносили ему цветы, требовали внимания и присылали собственные математические теории. Как рассказал KP.RU один из бывших преподавателей Перельмана Сергей Рукшин, «когда по телевизору показывают разудалую деваху, которая возлагает цветы к двери его квартиры и кричит: „Гриша, я хочу от тебя ребенка, он будет такой же красивый, как мама, и умный, как папа!“ — у самого Перельмана это вызывает только раздражение».

В 2014 году KP.RU со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Перельман переезжает в Швецию. Отмечалось, что оттуда он получил предложение от частной научной компании. И затворник озаботился получением загранпаспорта и визы на 10 лет. Слухи не подтвердились: математик остался жить с пожилой матерью Любовью Штейнгольц. Лишь иногда, по некоторым сведениям, ездил в Швецию, где у него живет младшая сестра Елена, тоже математик по образованию.

Навязчивых поклонников и предложения о работе Перельман продолжал игнорировать, несмотря на стесненные материальные обстоятельства. Так, в июне 2016 года он проигнорировал настоящий концерт, который устроили поклонники в честь его 50-летнего юбилея: режиссер Андрей Григорьев, который снимал о нем фильм, организовал под окнами у математика фуршет, выставил его портрет перед парадной и собрал оркестр, который исполнял произведения Вивальди, Штрауса, Чайковского и Моцарта.

Где видели Перельмана в последние годы

Журналисты KP.RU не оставляли попыток добыть информацию о жизни Григория Перельмана, однако им приходилось довольствоваться только сообщениями от соседей. Дверь математик никому не открывает, на записки не реагирует. Вероятно, продолжает активно работать. Достоверно лишь известно, что сам Перельман и его мать живы.

В марте 2024 года местным удалось сделать фото Перельмана у бюджетного продуктового магазина в Купчино. Это стало первым случаем, когда он попал в СМИ с 2022 года. KP.RU рассказали, что он с виду «сильно изменился»: поседел и выглядел уставшим. Однако соседи заверили, что в целом у математика все в порядке.

«Он один ухаживает за больной лежачей мамой, она у него старенькая и теперь не встает с постели. При этом он отказался от социальных служб, это его выбор. Но, естественно, он очень устал от этого», — констатировала соседка.

Что за «теорему века» доказал Григорий Перельман

Три знаменитые статьи Перельмана вышли в 2002–2003 годах. В них он предложил доказательство для гипотезы Пуанкаре, сформулированной за 100 лет до этого французским математиком Анри Пуанкаре. Гипотеза стала центральной проблемой топологии, науки о геометрических свойствах тел, которые не меняются, когда тело вытягивается, скручивается или сжимается.

Теорема Пуанкаре считалась одной из неразрешимых математических задач, которые были прозваны «задачи тысячелетия». В настоящее время решена только одна.

В процессе работы над темой труды Перельмана пытались присвоить его коллеги по научному сообществу. В недобросовестных действиях были уличены специалисты из Китая.