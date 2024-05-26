Как Ума Турман покорила Голливуд, несмотря на необычную внешность, и какие тайны она хранила

Ума Турман — одна из самых харизматичных голливудских актрис — дебютировала в кино в 17 лет, прославилась в 20 и с тех пор успела сняться в нескольких десятках фильмов самых разных жанров — от романтических комедий до фэнтези. Коллеги считают ее непосредственным и в то же время волевым человеком, готовым без колебаний отстаивать собственные принципы. При этом жизнь актрисы сложно назвать легкой: она пережила изнасилование, домогательства, предательство мужей и близких друзей, но сумела сохранить веру в себя и обрела личное счастье. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Турман удалось не сломаться под ударами судьбы и стать музой Квентина Тарантино — одного из главных режиссеров современности.

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«Я почувствовала, что я не коллега и не актриса, а поломанный инструмент»

В феврале 2018 года, вскоре после публикации громкого журналистского расследования о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, Ума Турман, сыгравшая в нескольких спродюсированных им фильмах, рассказала свою историю. Главной сенсацией ее откровений стала история о том, почему она много лет не общалась со сделавшим ее звездой Квентином Тарантино.

Причиной раскола в отношениях с культовым режиссером Турман назвала предательство. По ее словам, на съемках второй части фильма «Убить Билла» Тарантино отказался от услуг каскадера и потребовал, чтобы Турман сама села за руль неисправного кабриолета. Актриса пыталась отказаться, но режиссер был непреклонен и настоял на своем, заверив, что машина совершенно безопасна.

Опасалась Турман не зря: при съемке этой сцены она не смогла справиться с управлением автомобилем и на скорости 60 километров в час врезалась в пальму.

Колесо впилось мне в живот, мои ноги были зажаты, я чувствовала жуткую боль и думала: «Боже, я никогда не смогу больше ходить». Я вернулась из больницы в шейном корсете, с сильно поврежденными коленями, с головой, замотанной бинтами и похожей из-за этого на яйцо, с сотрясением мозга, - Ума Турман

Спустя несколько недель, когда Турман смогла вернуться на съемочную площадку, они с Тарантино страшно поссорились. Актриса обвинила режиссера в том, что он в сговоре с Вайнштейном пытался ее прикончить. Когда же Турман попросила Тарантино предоставить ей запись злосчастного дубля, на котором зафиксирована авария, чтобы подать в суд, тот ей отказал. Режиссер встал на сторону киностудии Miramax и владевшего ей Вайнштейна.

После этого Турман и Тарантино рассорились на много лет, хотя и были вынуждены вместе появляться на связанных с продвижением фильмов мероприятиях.

Когда они ополчились на меня после аварии, я почувствовала, что я больше не коллега и не актриса, а поломанный инструмент, - Ума Турман

Из посудомоек в кинозвезды

Жизнь Умы Каруны Турман (именно так звучит ее полное имя) вообще сильно напоминает то ли драму, то ли приключенческий роман. Она появилась на свет в довольно необычной семье. Ее отец Роберт Турман был профессором-востоковедом в Колумбийском университете США и в прошлом тибетским монахом. Именно ему она и обязана столь необычным именем, которое в переводе с санскрита означает «дарующая блаженство». Мать будущей звезды Нена Фон Шлебрюгг, несмотря на титул баронессы, в молодости была хиппи, жила в общине, а остепенившись, стала сначала известной моделью, а затем психотерапевтом.

Неудивительно, что в такой семье поощрялось любое бунтарство и неформальность. Но Турман, по ее признанию, в детские годы больше всего хотела быть такой, как все. Она считала себя настоящим уродцем и ужасно комплексовала из-за веса, высокого роста и большого носа.

Я была довольно пухлая. У меня был огромный нос, а глаза выглядели так, как будто их приклеили к голове и промахнулись с размером. К тому же я была на голову выше сверстников (180 сантиметров в 12 лет), постоянно спотыкалась, падала. Поэтому в детстве добрые одноклассники часто звали меня уродиной — и это было невероятно больно. Все детство я убила на то, чтобы стать нормальной. Быть как все — это стало моей мечтой и моим бунтарством, - Ума Турман

Правда, комплексы не помешали будущей звезде в 14 лет начать работать моделью, а в 15 — бросить школу и с 300 долларов в кармане перебраться в Нью-Йорк, чтобы изучать актерское мастерство.

Через несколько месяцев после переезда произошло событие, навсегда изменившее Турман и заставившее ее резко повзрослеть. В одном из ночных клубов она познакомилась с актером на 20 лет старше нее. Мужчина был сильно пьян и каким-то образом уговорил девушку продолжить вечеринку у него дома, где изнасиловал ее. В феврале 2018 года, когда движение #metoo уже набрало обороты, Турман вспоминала об этом травмирующем опыте:

Я тогда была предельно сговорчива. Я пыталась сказать «нет», плакала, кричала, делала все, что могла. Но он сказал мне, что дверь заперта, — и я даже не попыталась повернуть ручку и сбежать. Я помню, как, вернувшись домой, стояла перед зеркалом, смотрела на свои руки и злилась — они были все в крови и синяках, - Ума Турман

Чтобы раздобыть средства для постижения азов профессии и свести концы с концами, Турман подрабатывала посудомойкой, официанткой и уборщицей. Одновременно она позировала перед фотографами и обивала пороги киностудий в надежде заполучить хотя бы крохотную роль.

И девушке повезло: спустя два года ее наконец стали приглашать в кино. После двух проходных фильмов («Джонни, будь хорошим» и «Поцелуй папочку на ночь») на нее обратили внимание и серьезные режиссеры. Так, Стивен Фриз снял ее в «Опасных связях» в образе юной и невинной Сесиль де Воланж, а Терри Гиллиам — в «Приключениях барона Мюнхгаузена» в роли обнаженной боттичеллиевской Венеры.

Турман, которая никогда до этого не раздевалась перед камерой, очень нервничала. Чтобы ее успокоить, режиссер подшучивал:

«Дороги назад нет, Ума, ты разделась, ты падшая женщина!»

После выхода в 1988 году в прокат «Опасных связей» и «Приключений барона Мюнхгаузена» к Турман пришла известность. Ее игра была благосклонно принята критиками, многие также отмечали ее красоту, сексуальность и ум, однако начинающую актрису подобное отношение лишь тяготило. В обычной жизни она практически не красилась и предпочитала носить одежду свободного кроя, потому что и так «получила много нежелательного внимания со стороны мужчин».

В то же время Турман осознала, что сексуальность поможет ей добиться успеха, и в возрасте 20 лет согласилась сыграть одну из главных ролей в изобилующем откровенными сценами фильме Филипа Кауфмана «Генри и Джун». После премьеры в прессе Турман объявили секс-символом для интеллектуалов, но настоящей звездой она стала в 1994 году, когда вышла драма с элементами черной комедии «Криминальное чтиво».

Квентин Тарантино и его муза

Сначала на роль наркоманки Мии Уоллес Квентин Тарантино рассматривал других актрис — Мишель Пфайффер, Мег Райан и Розанну Аркетт. Но затем он посмотрел фильмы с участием Турман и увидел ее ступни 42-го размера. Режиссер разглядел в тонкой и немного нескладной девушке свою будущую музу — и решил отправить ей сценарий «Криминального чтива». Получив его, актриса была в ужасе. Ее смущало обилие ненормативной лексики, сцена изнасилования ее экранного мужа и то, что ее героиня — законченная наркоманка.

«Я никак не могла уговорить себя подписать контракт. Хотя прекрасно знала, что на эту роль огромная очередь, в которой стояла даже Мишель Пфайффер. К счастью, Тарантино не понимает слова “нет”», — рассказывала Турман в 2013 году

Съемки стартовали в 1993 году и дались актрисе непросто. Она не представляла, как достоверно в кадре употреблять кокаин (вернее, изображавшую его сахарную пудру) и очень стеснялась танцевать босиком с экранным партнером Джоном Траволтой. Но Тарантино точно знал чего хочет — актриса доверилась ему. И не прогадала: роль Мии принесла ей первую и единственную в ее карьере номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, бешеную популярность, а также долгосрочное сотрудничество с Тарантино и звание его музы.

Творческий союз культового режиссера и его любимой актрисы оказался настолько успешным, что появление слухов об их романе было неизбежно. Добавляло масла в огонь и открытое восхищение Тарантино внешностью и талантом Турман. Несмотря на это, их отношения никогда не были романтическими.

В то же время не стоит думать, что Турман всем обязана Тарантино. После успеха «Криминального чтива» она стала чаще соглашаться играть в комедиях: в 1996-м приняла участие в «Красивых девушках», год спустя — в «Правде о кошках и собаках». Но только этим жанром актриса не ограничивалась: также в ее фильмографии того периода значатся фантастическая драма «Гаттака», провальные кинокомиксы «Бэтмен и Робин» и «Мстители» 1998 года, драмы «Отверженные», «Сладкий и гадкий» Вуди Аллена и «Ватель». Вновь встретилась на съемочной площадке с Тарантино Турман лишь в начале 2000-х на проекте «Убить Билла», главную роль в котором режиссер написал специально для нее.

Когда Квентин начал работать над «Убить Билла», все хором отговаривали его брать меня в этот проект. Мол, Турман слишком утонченная и с мечом в руке она будет смотреться смешно. Тем не менее я справилась — и теперь по-другому меня никто и не воспринимает, - Ума Турман

Роль Невесты стала высшей точкой карьеры Умы, но обернулась для нее колоссальными физическими нагрузками. Съемки фильма должны были начаться спустя всего несколько месяцев после того, как она родила второго ребенка, поэтому ей пришлось приводить себя в форму в ускоренном темпе.

Сначала Турман надеялась, что Тарантино найдет способ заменить ее в некоторых сценах каскадерами или скроет огрехи ее техники с помощью монтажных склеек и компьютерной графики, но режиссер был иного мнения. Поэтому в кратчайшие сроки актрисе пришлось освоить три стиля кунг-фу, два стиля боев на мечах и ножевой бой.

Когда Турман впервые взяла в руки меч, то нечаянно ударила им себя по голове и разрыдалась. Однако актриса не была намерена сдаваться. Она стала тренироваться по пять-восемь часов ежедневно пять раз в неделю. Хореографию боев ей поставил легендарный Юэнь Ву-Пин, который был ответствен за драки в «Матрице». В дополнение к тренировкам актриса придерживалась строжайшей диеты.

Глупо браться за проект такого масштаба, когда ты выглядишь как толстопопый самурай! Поэтому пришлось себя ограничивать: я ела только парную рыбу и овощи, рис и мисо-суп. Самым страшным искушением был хлеб, который буквально снился мне по ночам, - Ума Турман

В итоге Турман за 1,5 месяца сбросила 11 килограммов и «освоила такие пируэты, о которых раньше и мечтать не могла».

Кроме того, чтобы действие в фильме не сводилось к одним потасовкам и не выглядело карикатурным, актрисе пришлось изрядно попотеть, чтобы очеловечить свою героиню, дабы она вызывала сопереживание, а не казалась персонажем японских комиксов.

Три мужа и трое детей

Турман никогда не была героиней желтых таблоидов — все ее романы были серьезными. В первый раз актриса вышла замуж, когда ей было всего 20 лет. Ее будущим супругом стал Гари Олдман, с которым она познакомилась на съемочной площадке.

Многие считали их пару странной — уж больно разными они были. Олдман, известный алкоголик и ловелас, был старше жены на 12 лет и уже имел за плечами опыт неудачного брака. Однако Турман влюбилась и, несмотря на предупреждения друзей, вскоре после окончания съемок вышла замуж.

В 1992 году, всего через два года после свадьбы, они разошлись из-за проблем Олдмана с алкоголем. Он с утра до ночи пропадал на вечеринках и изменял жене. В конце концов Турман не выдержала. Когда же журналисты спрашивали Олдмана о причинах развода, он жаловался:

«Трудно жить рядом с ангелом! Вот и я не смог…»

По прошествии времени, когда страсти и обиды улеглись, оба артиста, похоже, признали, что их союз был ошибкой.

«Мы встретились, когда мне было 18 лет. Он был на 12 лет старше. Это был сумасшедший роман, который закончился, как и должен был. Он был моей первой любовью. У меня не было предыдущего опыта», — рассказала журналистам Турман в 1996 году

Неудачное первое замужество вообще на какое-то время отбило у Турман всякий интерес к романтическим отношениям. Она на год с головой ушла в работу и в следующий раз под венец решилась отправиться лишь спустя шесть лет. Однако урок, преподанный ей Олдманом, Турман усвоила плохо — и снова выбрала в спутники жизни своего коллегу, актера Итана Хоука.

Будущие супруги познакомились на съемках фильма «Гаттака» и практически сразу начали встречаться.

«Мы сразу захотели быть вместе!» — говорил тогда Хоук.

Турман же была поражена добротой, открытостью и честностью нового избранника и внезапно для себя осознала, что хочет иметь от него детей.

Актерам казалось, что они единое целое, и в 1998 году они поженились. К тому моменту Турман уже была на седьмом месяце беременности. Вскоре она родила дочь Майю, а в январе 2002-го — сына Левона Роэна. Не помешали ей стать матерью даже запреты врачей, которые обнаружили у нее проблемы с кровеносной системой.

С появлением на свет детей работа уже не стала занимать все мои мысли. Хотя я не идеальная мать и очень часто ругаю себя за промахи. Успокаивает только то, что материнство — долгая история, - Ума Турман

Поначалу у пары все складывалось отлично, а потом Хоук внезапно осознал, что не готов к семейной жизни. Тем более что вокруг него было слишком много красивых женщин. Пока Турман пропадала на съемках у Тарантино, он увлекся канадской моделью Джен Перцоу и даже рассказал об интрижке жене. Актриса простила мужа, а потом поймала его на измене с няней их детей. В 2005 году она подала на развод.

Хоук уверял, что расставание с Турман сильно повлияло на него.

«Я развелся, и вся моя жизнь из-за этого разрыва пошла под откос. Когда ты в депрессии, все кажется тебе искусственным и ненастоящим. Жизнь знаменитостей казалась мне подделкой», — откровенничал актер.

В очередной раз обжегшись в браке с артистом, Турман в качестве нового бойфренда выбрала не человека из мира кино, а швейцарского финансиста Арпада Бюссона. Их роман длился семь лет. За это время они успели обзавестись общим ребенком, дважды объявить о помолвке и дважды ее расторгнуть, а в 2014-м в их отношениях была поставлена окончательная — и очень громкая — точка.

Расставались бывшие влюбленные бурно, поскольку не могли поделить опеку над дочерью Луной. Бюссон в суде обвинял актрису в том, что она нездорова психически, а также в том, что она злоупотребляет алкоголем и мешает ему видеться с ребенком. Но, как он ни старался, суд встал на сторону Турман и назначил ее основным опекуном.

Позднее, отвечая на вопрос о том, что она думает по поводу постоянных неудач в личной жизни, актриса призналась:

«Я отношусь к этому философски. Видно, такая у меня судьба: худшие моменты всегда перехлестывают лучшие».

«В том, что девушки продолжали заходить в номер Вайнштейна, есть и моя вина»

Потерпев очередную неудачу в любви, Турман по привычке с головой погрузилась в работу, а также в борьбу со сталкером, который преследовал ее с 2004 года. Актриса жаловалась в полицию, что незнакомый мужчина подкарауливал ее у дома и пытался вступить в контакт. В 2007 году его поймали и дали условный срок, но это не помогло, и вскоре он возобновил преследования. Все повторилось: еще один условный срок, запрет на приближение, но сталкера эти меры не останавливали.

В конце концов Турман при содействии адвокатов добилась заключения назойливого поклонника под стражу. Лишь отсидев год в тюрьме, мужчина признал свою вину и отказался от навязчивой идеи. Только тогда актриса смогла вздохнуть спокойно. А вскоре начало набирать силу движение #metoo — и Турман стала одним из главных действующих лиц в борьбе против сексуального насилия в Голливуде.

Когда десятки актрис разной величины и статуса начали рассказывать о домогательствах со стороны Вайнштейна, Турман, снявшаяся в шести спродюсированных им фильмах, была в такой ярости, что решилась рассказать об опыте общения с ним.

Я испытала ужасные чувства, когда узнавала о все новых и новых жертвах безобразного поведения Харви. Потому что я — одна из причин того, что молодые девушки по-прежнему продолжали заходить в его номер. (...) Эти овечки шли на заклание, будучи в полной уверенности, что человек, достигший такой власти и влияния в Голливуде, не способен совершать ужасные поступки. Но он мог, - Ума Турман

Турман утверждает, что поначалу их отношения с Вайнштейном были приятельскими и деловыми. Он часами мог обсуждать с ней совместные проекты и давал ей, начинающей артистке, почувствовать себя значимой. Однако вскоре Вайнштейн «попытался напасть» на нее в номере отеля и вел себя крайне агрессивно. Чудом Турман удалось вырваться и убежать. На следующий день продюсер прислал ей огромный букет роз в качестве извинения за то, что «неверно считал ее сигналы».

Когда же он попытался вновь заманить Турман в свой номер, она пригрозила рассказать о произошедшем в прессе, если он попробует сделать нечто подобное с кем-то еще. В ответ продюсер пригрозил сломать ее карьеру. Турман вышла от него, дрожа от гнева и бессилия, но решила, что разумнее всего будет промолчать.

С тех пор, по словам актрисы, она относилась к Вайнштейну исключительно как к врагу. По ее словам, она очень раскаивается, что сразу не открыла миру правду о его поведении. Турман добавила, что тогда очень испугалась. Во многом и из-за того, что, рассказав о случившемся Тарантино, столкнулась с крайне неожиданной для нее реакцией. Режиссер, которого она считала другом, лишь обмолвился, что «бедный Харви просто хочет обладать девчонками, которых ему не видать».

Рассказала Турман и о том, что в 15 лет сделала аборт. По ее словам, она случайно забеременела от мужчины гораздо старше нее, когда жила в Европе и занималась модельной карьерой. Сначала Турман хотела рожать. Однако в те годы она не могла финансово обеспечить даже себя. Родители убедили ее в том, что она не готова заботиться еще и о ребенке.

Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым тяжелым решением в моей жизни. Оно далось мне с мучительной грустью и печалит меня до сих пор. Мое сердце было разбито, но мне казалось, что я заслужила всю эту боль, - Ума Турман

Турман не жалеет об этом решении, тем более что этот сложный выбор заставил ее повзрослеть и в конечном итоге помог стать матерью, когда она к этому действительно была готова.

Вайнштейн, к слову, испортить ей карьеру не смог. Он неоднократно намекал Тарантино, что не хочет видеть Турман в продюсируемых им фильмах, но режиссер на эти рекомендации внимания не обращал. Впоследствии Тарантино и вовсе признал, что ссора с Турман стала «одной из величайших ошибок в его жизни», и в качестве извинений предоставил ей видео аварии, которое она не могла получить 15 лет.

В последние годы Турман реже снимается: последним значимым проектом стала небольшая роль в ленте «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. Вместо работы она предпочитает путешествовать по миру с детьми и подумывает о переезде на родину своей матери в Швецию. Сейчас сердце актрисы свободно, но это ее, судя по всему, не сильно беспокоит. Недаром же она в одном из интервью призналась, что не думает, «что мужчина — это необходимость». Свои проблемы Турман уже давно научилась решать сама, но при этом против хорошего компаньона по жизни она все же ничего не имеет против.