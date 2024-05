Раскрыты пищевые привычки Элвиса Пресли перед смертью

Невеста Элвиса Пресли Джинджер Олден заявила, что в последние годы жизни у певца появились странные пищевые привычки — он много ел и заказывал всегда большие порции, даже если не мог с ними справиться. По ее словам в беседе с DailyMail.com, Пресли сильно набрал вес перед смертью.

© globallookpress

"У Элвиса были большие порции, но это не означало, что он всегда их ел. Однажды он заказал мороженое, и экономка принесла 15 порций. Я сказала, что ему это не нужно. Элвис был избалован, он разозлился и швырнул миску", — рассказала она.

