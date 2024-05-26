Главный «конкурент» Андропова: что не так с гибелью Петра Машерова

Молва прочила Петра Машерова в преемники Леонида Брежнева. Однако это место хотел занять и Юрий Андропов. Последнему повезло больше. Дело в том, что Машеров погиб в 1980 году в автокатастрофе. Ее обстоятельства до сих пор вызывают множество вопросов.

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Деревенский парень во главе республики

Петр Миронович Машеров родился в 1918 году в деревне Ширки (ныне Витебская область) в простой крестьянской семье. После окончания школы Машеров поступил в Витебский педагогический институт имени Кирова, а позже работал учителем физики и математики в Россонской средней школе. С началом Великой Отечественной войны Машеров ушел на фронт и почти сразу оказался в немецком плену, откуда благополучно бежал. Некоторое время он служил учителем и счетоводом в Россонах и одновременно занимался партизанской деятельностью. Именно во время войны Петр Миронович и окунулся в партийную работу. В 1947 году он уже стал первым секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии.

Через 18 лет Петр Машеров был назначен первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. До самой смерти Машеров пользовался необыкновенной популярностью не только в Белоруссии, но и в других союзных республиках. Такое уважение народа было обусловлено тем, что Петр Миронович никогда не засиживался в своем кабинете, а ездил по маленьким городкам, селам и даже полям родины, предпочитая наблюдать за ситуацией собственными глазами. Для передвижения Машеров пользовался вертолетом Ми-8, который мог приземлиться прямо на полях забытого всеми колхоза. Ездил белорусский глава и на автомобилях, которые из-за плохого качества проселочных дорог изнашивались за пару лет.

Роковая автокатастрофа и приговор виновнику

В тот роковой октябрьский день 1980 года Петр Машеров передвигался на автомобиле. Правительственная «Чайка» на шоссе Москва-Брест врезалась в грузовик, перевозивший картофель, рядом с белорусским городом Смолевичи. От удара машина загорелась. Из искореженного салона, засыпанного картофелем, милиционеры извлекли 3 тела: самого Петра Машерова, его водителя и охранника. Все трое погибли. Как утверждает Леонид Млечин, автор книги «Вожди комсомола», сразу после гибели Машерова по стране поползли слухи о том, что это была не простая авария, а самое настоящее убийство. Якобы катастрофа была подстроена «конкурентами» главы Белорусской компартии, среди которых назывался и Юрий Андропов.

Поговаривали, что главным исполнителем «заказа» был Николай Пустовит, водитель того самого грузовика с картофелем. Суд не увидел в действиях Пустовита какого-то умысла, но признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть трех человек. Николая Пустовита приговорили к 15 годам лишения свободы. Удивительно, но спустя 2 года осужденному сократили срок по амнистии, а через 5 лет и вовсе освободили. Эти обстоятельства еще более склоняли сторонников версии об убийстве Машерова к тому, что первый секретарь погиб вовсе не случайно, а катастрофа была подстроена.

Странные обстоятельства аварии

Между тем судьба виновника аварии стала не единственным аргументом в пользу версии об убийстве Петра Машерова. Так, буквально за несколько дней до трагедии в Белоруссии заменили руководство КГБ, а Валентин Сазонкин, до того 13 лет отвечавший за безопасность Машерова, неожиданно был переведен на другую должность. Этот след, по мнению некоторых историков, ведет именно к Юрию Андропову, который занимал пост руководителя КГБ СССР. Во-вторых, в последнее время Машеров ездил на бронированном автомобиле «ЗИЛ», который, возможно, выдержал бы лобовое столкновение. Но 4 октября 1980 года «ЗИЛ» находился в ремонте. Впрочем, историк Николай Зенькович в своей книге «Покушения в Кремле: от Ленина до Ельцина», пишет, что Машеров сам настоял на немедленной поездке, пусть и на «Чайке». Согласно инструкции, начальник охраны не имел права выпустить Петра Машерова на этой машине.

Впрочем, нарушений в тот день было сделано немало. Так, о выезде Петра Мироновича почему-то не сообщили в ГАИ, вследствие чего на трассе не были выставлены посты. Кроме того головная машина оказалась без проблесковых маячков, отсутствовала и звуковая сирена. Многие считают, что все перечисленные обстоятельства создали благоприятные условия для аварии. По крайней мере, последнюю поездку Машерова назвать обычной точно нельзя.