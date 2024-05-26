Названа роль, разрушившая жизнь актрисы Маргариты Кринициной

Актриса Маргарита Криницина считала, она ее «изуродовали» для роли Прони Прокоповны в фильме «За двумя зайцами». Она вспоминала, что режиссер Виктор Иванов все время запрещал ей прихорашиваться во время съемок. После этой роли ее карьера не задалась, передает Пятый канал.

© Кадр из фильма "К расследованию приступить"

"Для этой роли он меня так «изуродовал», такая противная стала — ужасно: этот зуб, эти кудряшки на лбу. Когда увидела себя на экране — не знала, куда бежать со стыда. Я-то хотела быть красивой, перед каждой сценой прихорашивалась, а Иванов, вечно чем-то недовольный, взвинченный, все время кричал: «Убрать, убрать!»" — признавалась Криницина в одном из интервью.

Актриса была замужем за Евгением Оноприенко, с которым она уехала из Москвы в Киев. Он писал сценарии к фильмам специально для супруги, однако все роли уходили другим артисткам. Криницина все же получала приглашения от режиссеров, но ее не утверждали. Выяснилось, что ее кандидатуру отклоняли, поскольку она не вписывалась в «украинский идеал женской красоты».

Оноприенко вскоре написал для Кринициной сценарий к фильму «За твою судьбу». Она пришла на прослушивания, но роль отдали другой. Позже Криницина попыталась покончить с собой, но супруг спас ее.

В 1997 Оноприенко скончался, а затем у самой актрисы обнаружили сахарный диабет, тяжелый инсульт, а затем возникла непроходимость кишечника. За ней ухаживала дочь от брака с Оноприенко Алла. Актрисы не стало 10 октября 2005 года.

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