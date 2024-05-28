Шансон греет одних и раздражает других. Жанр шансон радует дальнобойщиков и дизайнеров, инженеров и спортсменов, знатоков французского и тех, кто его вообще не понимает. Мы решили осветить большую историю жанра, который претерпел большие изменения. Всех больших личностей мы, к сожалению, охватить не сможем. Но общее впечатление об истории дадим.

Менестрели и не только: первые шансонье

Немного базы. Слово «шансон» переводится с французского как «песня». Поэтому к шансону относятся аж несколько разных периодов в музыке.

Перенесемся в Средневековье. Первыми «шансонье» стали менестрели и трубадуры, которые развлекали люд сказаниями о героях под несложную музыку на лютне. Классическая «Песнь о Роланде», повествующая о битве в Ронсевальском ущелье, тоже своего рода шансон, получается.

Вся эта красота вдохновила шансон эпохи Раннего Возрождения. Музыка того времени была в стиле мотет — вокальные произведения с многоголосой полифонией. Любители шансона могли усладить уши рондо (не конфеты) и балладами (не баландой). Историческая область Бургундия подарила миру не только одни из лучших вин в Средние века, но и особый вид трехголосого полифонического шансона. Возможно, одно было сделано благодаря другому.

Во время Высокого Возрождения шансон никуда не пропал, а очень даже расцветал под стать эпохе. Ярким представителем был Жоскен Депре. Его называют мастером франко-фламандской полифонической школы. Некоторые умные эксперты выделяют произведения музыканта в особую категорию «мотет-шансон».

Но мы уверены, что вы пришли читать этот текст, желая окунуться в другое время и посетить, скажем так, злачные места.

Все началось с кота: шансон в конце XIX века

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Парижское кабаре «Черный кот» открыло свои двери в конце 1881 года. Это было заведение в районе Монмартр, вмещавшее всего две небольшие комнаты. На что-то амбициознее просто не было средств. Но «Черный кот» стала посещать интеллектуальная богема того времени, что обеспечило его успех. Модное и молодежное место привлекало артистов. В их числе Аристид Брюан, который сочинял песни специально для кабаре. Особое чувство юмора и композиции, описывающие жизнь небогатой части Парижа, сделали шансонье одной из главных звезд «Черного кота». Брюан не стеснялся в выражениях, ругался на сильных мира сего и в целом отличался эксцентричным поведением, а также фирменной шляпой с красным шарфом. Богема с удовольствием слушала оригинальную «прожарку» и просила еще! Помимо него, в заведении выступали и другие музыканты похожего жанра. В какой-то момент тогдашним «хипстерам» стало тесно, поэтому продолжался кутеж в помещении заметно больше. Старое место отдали Брюану, который продолжит творить свое искусство. Его наработки стали важным фундаментом chanson réaliste, он же «реалистический шансон».

Заведения, подобные «Черному коту», стали появляться одно за другим. Название «Мулен Руж» вам что-то говорит? Кроме того, что это фильм с Юэном Макгрегором. Места для разврата и веселья, в которых находилось место еще и для сатиры, были очень популярны. В основном шансон того периода исполнялся женщинами и совмещал элементы бурлеска, водевиля.

К концу XIX века умер старый хозяин «Черного кота», а после него заведение не смогло протянуть долго и закрылось.

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Популярный шансон в XX веке

Постепенно реалистичный шансон стал мейнстримом и доминирующим жанром на эстраде. При этом социальный аспект никуда не пропал. Центральными темами песен оставались непростая жизнь незащищенных слоев населения и трагические ситуации. Фреэль, Эжени Бюффе, Дамия и, конечно же, Эдит Пиаф стали яркими представительницами этой эпохи жанра.

Послевоенный период ознаменовался новой волной любви к Пиаф. Рядом стало появляться множество фигур, которые потом станут классиками шансона. Шарль Азнавур больше опирался на эстрадную манеру исполнения. Жак Брель или Жорж Брассенс были острыми на язык и любили обличать пороки современного общества.

Насколько влиятельный, настолько же неоднозначный, Серж Генсбур оказал огромное влияние на французскую культуру в целом. С одной стороны, он был очень циничным и злым человеком, с другой — публика и любила это! Артист постоянно эпатировал слушателя, при этом создавая музыкально разнообразные произведения. Например, альбом Histoire de Melody Nelson (1971) провокационен своим содержанием, но это важное концептуальное арт-рок-произведение с базой из шансона. Эклектичность подходов Сержа к музыке не давала шансону потерять свою хулиганскую искру.

Шансон в России и СССР

Отечественный шансон стоит поделить, пусть и очень условно, на несколько ветвей: городской романс, каторжные песни, бардовское направление и разные эстрадные формы.

Тюремная разновидность шла еще с XIX века, и с ней все понятно из названия. Это песни об удалых разбойниках и непростой доли пойманных арестантов.

© РИА Новости

Городской романс же был частью так называемого одесского бита. Артисты этого жанра всегда стремились к изящным формам при исполнении. Александр Вертинский, Петр Лещенко, Анастасия Вяльцева и другие часто придавали своим выступлениям особой театральности и шарма.

Шансон иного типа

Элементы шансона можно найти и в произведениях авторской песни. Владимир Высоцкий любил исполнять отдельные композиции, которые было принято именовать «блатными». Само собой, это была лишь часть его огромного репертуара. В восьмидесятых продолжателем традиций шансона и авторской песни станет, например, Александр Розенбаум. Музыкант исполняет и околокриминальные песни, и лирические шлягеры, и композиции на военную тему.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Девяностые стали непростым временем для страны. Разгул бандитизма повлиял и на музыку. Арестантская жизнь и тюремная лирика стали одними из главных тем нового вида творчества. Постепенно артисты этого направления взяли французское слово «шансон» для обозначения своей музыки. С распростертыми объятиями слушатель приветствовал эмигрантов, которые вернулись на родину. Среди них были Любовь Успенская и Вилли Токарев.

© Страница Любови Успенской в VK

Бесспорным королем этой «волны» был Михаил Круг. Песня «Владимирский централ» буквально стала символом девяностых. Тем не менее было бы ошибкой считать, что творчество артиста ограничивается лишь бандитской тематикой. Исполнитель умел писать и шансон о любви, который играл на струнах души слушателей из совершенно разных сфер.

© Руслан Кривобок/РИА Новости

Спорное отношение к шансону того периода в медиа выражалось уже тогда. В выпуске шоу «Музыкальный ринг» (1984−2000) за 1999 год Круг соревновался с автором-исполнителем Сергеем Трофимовым. Автор «Жиган-лимона» выиграл в передаче, но ему неоднократно приходилось отражать нападки от журналистов, которые называли музыку Круга низкопробной.

Современный шансон

В начале нулевых русский шансон стал активно осваивать танцевальный поп. Возник иконический дуэт для настоящих пацанов «Бутырка». Хит 2002 года «Запахло весной» знают даже те, кто не сильно любит слушать про бандитские приключения. Параллельно популярность среди блатного шансона набирал герлз-бэнд «Воровайки». Творчество дам исследовало тюремную и бандитскую тематику с женской стороны.

Что с жанром сейчас

Главными продолжателями традиции шансона остаются, конечно же, французы. Немало известных артистов интегрируют шансон в свое творчество. Исследователи выделили его в так называемый nouvelle chanson, или новый шансон. Артисты условного направления добавляют в музыку элементы шансона середины XX века. Если вы хоть раз слушали хиты Zaz, которую публика полюбила в десятых годах за умение интегрировать с свое поп-звучание элементы фолка и шансона, то сразу поймете, о чем идет речь.

Также частью волны nouvelle chanson стали исполнители Эмили Симон, Корали Клеман, Доминик, А и другие. В России получила известность группа Nouvelle Vague, которая использует элементы шансона в музыке в стилях лаунж и босанова. Кстати, когда-то там играла артистка Женя Любич, с которой мы делали интервью.

Нетипичный шансон

Нередко шансон проникает в музыку в нетипичной форме. Бельгийский певец Stromae прославился в поп-музыке, но его можно назвать продолжателем традиции Жака Бреля. В своих композициях артист размышляет о социальном неравенстве, нередко обнажая свои сокровенные страхи и надежды. Например, его танцевальный хит Alors on Danse (2009) посвящен трудностям разных людей, но все они равны во время танца, который позволяет хотя бы на время расслабиться.

Есть и совсем необычные представители вроде японского дуэта Garage Chanson Show. Музыканты исполняют на аккордеоне смесь шансона и кабаре, вдохновленную классическими образчиками жанра. Выглядят они при этом как готы, которые решили устроить уличное шоу.

© Страница Елены Ваенги в VK

Современный российский шансон

В России десятые года XXI века ознаменовались большим интересом к творчеству Григория Лепса, Стаса Михайлова, Елены Ваенги и других артистов подобного формата. Блатной тематики здесь уже нет, зато много композиций о большой, прям уж неземной любви и оды гедонизму. В общем, идеальные песни и для романтического вечера, и для пира на весь мир. Такой вот русский шансон для души.

Формы бандитского рэпа также можно назвать производными шансона. Например, Гио Пика, который сейчас находится на пике своей популярности, исследовал как тюремные темы, так и любовные чаяния.

Или азербайджанский дуэт «Каспийский груз». Дебютный альбома Веса и Брутто 2013 года вышел под названием «Рингтоны для зоны», что уже говорит о наполнении творчества. На самом деле рэперы показывают целую галерею разных персонажей и интересных историй в своем творчестве.

Популярные шансон-исполнители

Михаил Круг Ирина Круг Стас Михайлов Елена Ваенга «Бутырка» Гио Пика «Лесоповал» Катя Огонек Михаил Шуфутинский Сергей Трофимов Сергей Наговицын Александр Новиков

Как вы уже поняли, музыка шансон — вещь масштабная и способная удовлетворить творческие и душевные желания самых разнообразных слушателей. Независимо от того, ищете ли вы композиции о харизматичных хулиганах или романтические признания в любви, в этом жанре вы найдете желаемое. В стриминге Звук вас ждет огромная библиотека музыки под любое настроение в HiFi-качестве. Для доступа достаточно подключить подписку «СберПрайм». Сейчас она доступна читателям Звук Медиа по специальному предложению.

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