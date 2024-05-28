Анна и король — как британская феминистка жила в гареме сиамского монарха

Анна Леонуэнс — одна из самых интересных дам викторианской эпохи. Авантюристка, суфражистка и путешественница, Анна всю жизнь провела в странствиях. Она сопровождала миссионеров в Палестине и Египте, боролась с рабством в Северной Африке и Юго-Восточной Азии, но самое удивительное приключение Анна пережила в Сиаме. В течение шести лет она состояла при гареме сиамского короля в качестве гувернантки.

© Кадр из фильма «Анна и король». США, 1999

Анна родилась в 1831 году в Индии. Хотя ее семья считалась британской, в жилах девочки кроме английской крови текла индийская. Из-за этого она не могла учиться в королевской школе и посещала специальную колониальную школу для полукровок. Едва закончив обучение, Анна в 18 лет вышла замуж за клерка Томаса Леонуэнса, друга своего детства.

Из-за работы Томаса семья много переезжала. Анна Леонуэнс, обладая пытливым умом и деятельной натурой, везде находила себе занятие и старалась быть полезной для общества. Она была очень образованной дамой, знала несколько языков и обладала массой амбиций, не хуже многих мужчин того времени.

Переезд в Сиам

При этом Анна была еще и хорошей матерью. За 10 лет семейной жизни у Леонуэнсов родились 4 детей. К сожалению, двое из них умерли из-за свирепствовавших в то время в Индии эпидемий. В 1859 году тропическая болезнь забрала и жизнь мужа Анны. Несчастье застало семью в Сингапуре. Оставшись одна с двумя детьми, Анна трудилась не покладая рук. Сначала она работала учительницей, занималась переводами и репетиторством, а потом открыла собственную школу для британских детей.

© Сингапур в середине 19 века

Несмотря на бурную деятельность, Анна Леонуэнс не смогла разбогатеть. Но зато она заслужила блестящую репутацию. Про образованную и трудолюбивую женщину узнали далеко за пределами Сингапура. В 1862 году сиамский король Монгкут пригласил Анну приехать в Сиам (сейчас Таиланд) и стать учителем в его гареме.

В то время у монарха было 39 жен и 82 ребенка. При этом Монгкут был человеком прогрессивных взглядов и желал, чтобы его большая семья получила европейское образование. Анна отправила старшую дочь в Англию, а с сыном переехала в королевский дворец в Бангкоке.

© Король Монгкут Рама IV

Сначала Леонуэнс работала гувернанткой в гареме, обучая его обитателей школьным предметам и хорошим манерам. Но спустя пару лет Монгкут сделал ее своим секретарем и переводчиком. С монархом у Анны завязались замечательные дружеские отношения. Монгкут был добрым и жизнерадостным человеком.

Ад для феминистки

Но нельзя сказать, чтобы женщина была полностью довольна своим положением. Да, она и ее сын больше не нуждались. Но Анну угнетала обстановка вокруг. Архаичные правила, царившие в Сиаме в 19 веке, шли вразрез с ее убеждениями. Анна Леонуэнс была феминисткой и не могла спокойно смотреть на униженное положение сиамских женщин.

© Кадр из фильма «Анна и король Сиама». США, 1946

В королевстве было распространено сексуальное рабство, что вызывало у Анны ужас и отвращение. Не нравилось ей и то, что она жила при гареме. Хотя король и не обижал жен и наложниц, прогрессивной британке такое положение вещей казалось дикостью. Анна Леонуэнс пыталась убедить короля изменить отношение к женщинам, но вековые устои были нерушимы.

Женщина жила при дворе до смерти Монгкута. Престол унаследовал его сын Чулалонгкорн, который сразу же отказался от услуг Анны. При этом новый король тепло поблагодарил женщину и щедро одарил. К тому времени у Анны Леонуэнс были и кое-какие свои сбережения. Она переехала в Америку и занялась писательской деятельностью. Анна издавала мемуары, в которых описывала свою жизнь в Индии, Сингапуре и Сиаме.

Да, женщина приукрашивала свои повествования вымышленными фактами, чтобы читателю было интереснее. Позднее многие ее истории были опровергнуты, а критики серьезно пошатнули репутацию Леонуэнс. Ее характеризовали как выдумщицу, но это совершенно не смущало даму. Она продолжала публиковаться, а кроме этого еще и начала читать лекции о положении женщин Востока.

Анна, другой король и борьба с рабством

Ораторское мастерство и несомненный литературный талант сделали Леонуэнс популярной в Америке и Европе. В 1881 году 50-летняя Анна отправилась в новое путешествие. Она побывала в Северной Африке, на Ближнем Востоке, объехала всю Европу и даже посетила Россию.

Во время своих странствий Анна снова встретилась с королем Чулалонгкорном. Это произошло в Лондоне в 1897 году. Позднее монарх тепло вспоминал об этой встрече. Кстати, между бывшей королевской секретаршей и монархом никогда не прекращалась переписка. В одной из своих книг Анна написала, что выслала Чулалонгкорну книгу «Хижина дяди Тома» американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу, которую она знала лично. Если верить Леонуэнс, именно этот факт привел к отмене в Сиаме рабства.

Завершив многолетнее турне по миру, Анна Леонуэнс обосновалась в Канаде. Там она продолжила писать книги и активно участвовала в движении феминисток. Эта удивительная женщина прожила длинную и насыщенную жизнь. Она скончалась 19 января 1915 года в Монреале и похоронена на городском кладбище Маунт-Ройял. В том же 1915 году в королевстве Сиам было полностью запрещено рабство.

След в истории и искусстве

Удивительная жизнь Анны вдохновила многих. В 1944 году американская писательница Маргарет Лэндон издала книгу «Анна и король Сиама». Роман не претендовал на документальность. Это была захватывающая смесь фактов из мемуаров Леонуэнс и художественного вымысла автора. По этой книге сняли несколько фильмов, первый из которых вышел на экраны в 1946 году.

© Кадр из фильма «Анна и король». США, 1999

Позже появились бродвейский мюзикл, мультфильм, сериал и еще один фильм с Джоди Фостер в главной роли. В Таиланде все, что связано с Анной Леонуэнс сегодня под запретом. Считается, что ее сочинения порочат память короля Монгкут, которого тайцы очень почитают.