Даже Орнелла Мути не помеха: единственная любовь в жизни Адриано Челентано

Даже Орнелле Мути не удалось увести итальянца от его обожаемой супруги. Адриано Челентано — несмотря на совсем не идеальную внешность всегда был любимцем женщин. Однако, в отличие от красавца Марчелло Мастроянни, он никогда не был ловеласом и не крутил романов на стороне. Он всегда оставался верен своей жене — Клаудии Мори, с которой он вместе уже более 50 лет.

Итальянские страсти с первого взгляда

Адриано встретил Клаудию на съемках фильма «Какой-то странный тип». Это было символично, ведь он предстал перед молодой актрисой в довольно небрежном виде: в шлепанцах, помятой рубашке и с гитарой за плечом. Клаудия не впечатлилась и не задержала своего внимания на мужчине. Однако Адриано не мог оторвать от нее глаз. Он был пленен с самой первой секунды.

Все изменилось, когда Клаудия попала на концерт Челентано. Его хрипловатый голос и уникальная манера поведения на сцене растопили ее сердце.

Их история любви началась внезапно, как извержение вулкана. Адриано и Клаудия, несмотря на все преграды, оказались идеальной парой друг для друга.

Но, как истинная итальянка с сложным характером, Клаудия едва не испортила их тайную свадьбу, устроив скандал из-за галстука жениха. Актер выбрал нечто невообразимое для такого важного дня, что до глубины души задело будущую жену. Начался настоящий скандал: Клаудия плакала и требовала, чтобы жених немедленно избавился от ужасного галстука. Но Адриано своим обаянием быстро разрешил конфликт, рассмешив невесту и уверив ее, что ужасному итальянцу идут только ужасные галстуки.

Ревность. Показная и настоящая

Прошло время, и Клаудия начала беспокоиться за их брак. Несмотря на уверения Адриано, женское чутье подсказывало ей о проблемах. И были основания для тревоги: фильмы «Укрощение строптивой» и «Безумно влюбленный», где Челентано играл с Орнеллой Мути, вызвали у Клаудии беспокойство и не безосновательно.

Ходили слухи, что между Адриано и Орнеллой было что-то большее, чем просто рабочие отношения. Мути, очаровательная и страстная, всерьез рассчитывала на Адриано и даже мечтала о браке с ним.

Однако, несмотря ни на что крепкий брак Челентано и Мори выстоял. Орнелла вышла замуж за Федерико Фачинетти, но этот брак, к сожалению, также оказался неудачным.

Пресса была в восторге от слухов о связи Адриано и Орнеллы. Все это не раз выносилось на первые полосы с самыми провокационными заголовками, что заставляло жену сходить с ума от ревности еще больше. Но, оказывается, Мори иногда была не прочь помочь своему супругу попасть на страницы газет и вызывать еще больший интерес. Для этого супруги устраивали целые представления.

Однажды Мори анонимно позвонила журналистам и сообщила, что Челентано собирается покончить с собой под колесами поезда. Адриано лежал на рельсах, и приехавшие репортеры увидели душераздирающую сцену, как любящая супруга в слезах кидается к нему, умоляя его не делать этого.

Когда зашумел состав, Челентано подскочил. Журналисты остались в полном восторге и помчались в редакции описывать происшествие.

История отношений Мути и Челентано вновь всплыла в 2008 году, когда в семье Адриано начались раздоры. Но до развода дело не дошло. Челентано признался, что любил Орнеллу и она отвечала ему взаимностью. Мути была возмущена таким признанием, считая, что это нужно было согласовать с ней перед разглашением.

Позже Орнелла объяснила, что их роман держался в тайне, чтобы не разрушать семьи. В конечном итоге, Мути нашла счастье с бизнесменом Фабрисом Керерве, а Адриано до сих пор благодарен судьбе за свою единственную любовь — Клаудию. У них трое детей: дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо.