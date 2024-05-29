Как миллиардер-скандалист стал президентом США

Дональд Трамп известен как самый скандальный президент США, которого любят республиканцы и ненавидят демократы. Но он прославился задолго до начала политической карьеры: яркий миллиардер и плейбой появлялся в светской хронике, реалити-шоу и голливудских фильмах, строил небоскребы и казино, покупал шикарные отели и везде размещал свое имя. Он соблазнил Америку обещанием сделать ее «снова великой», но продержался в Белом доме лишь один срок, отмеченный проблемами, пандемией и протестами. «Лента.ру» рассказывает о Дональде Трампе — о его биографии, личной жизни, карьере, президентстве и о том, как он изменил свою страну.

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Семья

Дональд Джон Трамп Нью-Йорке (США) в семье магната недвижимости Фреда Трампа и его жены Мэри Энн, которая эмигрировала из Шотландии в Америку в 17 лет. Бабушка со стороны отца, Элизабет Трамп, была очень предприимчивой женщиной с талантом к бизнесу. После ранней кончины мужа она вместе с 18-летним сыном создала строительную компанию Е. Trump & Son, которая спустя десятилетия стала многомиллионным бизнесом.

Трампы сделали состояние в 1950-х за счет послевоенного бума на рынке недвижимости

Кроме Дональда в семье было еще четверо детей: старший и младший братья и две старшие сестры.

Братья и сестры Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Бэрри (1937-2023) была старшей судьей Апелляционного суда США, но перестала работать вскоре после того, как ее брат стал президентом; Фред Трамп — младший (1938-1981) недолго работал вместе с отцом, а затем стал пилотом. Боролся с алкоголизмом и умер из-за проблем со здоровьем; Элизабет Трамп-Грау (1942) работала банкиром, замужем за кинопродюсером Джеймсом Грау. Единственная из сестер и братьев Дональда, оставшаяся в живых; Роберт Трамп (1948-2020) — младший брат Дональда большую часть своей карьеры проработал в семейном бизнесе.

Образование

В пять лет Дональд поступил в частную школу в Куинсе. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. Затем два года учился в Нью-Йоркском университете Фордхэм. Оттуда перевелся в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году с экономической степенью и специализацией в финансах.

Во время войны во Вьетнаме Трамп получил несколько отсрочек как студент и одну — по медицинским показаниям, поэтому его на военную службу не призвали.

Дональд Трамп в 1976 году

Карьера

Начало работы в строительном бизнесе

Еще в колледже Трамп начал каждое лето работать в компании отца E. Trump & Son, которая строила квартиры для среднего класса в Нью-Йорке. Закончив учебу, Дональд официально стал частью семейного бизнеса.

Отец выбрал Дональда преемником, потому что старший из сыновей, Фред, решил стать авиапилотом. Фред умер в 43 года из-за алкоголизма, поэтому Дональд всю жизнь избегал алкоголя и сигарет.

Причем Трамп признавал, что еще до вступления в компанию получил от отца «небольшой» кредит — один миллион долларов на развитие бизнеса.

В начале 1970-х Дональд стал президентом компании, тогда как его отец был председателем правления. Вскоре компания сменила название на The Trump Organization. Под этим именем она существует до сих пор.

Становление бизнес-магната

Под руководством Трампа компания, прежде работавшая в основном с домами в Бруклине и Куинсе, начала застраивать Манхэттен. Например, в 1980 году она превратила обветшалый отель «Коммодор» в шикарный Grand Hyatt New York.

Самый известный объект недвижимости Трампа — 68-этажная башня Трампа (Trump Tower) на Пятой авеню, открывшаяся в 1983 году. В ней находятся гостиница, офисные помещения и квартиры под аренду. Башня — заметная часть ландшафта Нью-Йорка, что отражается в массовой культуре. Например, она присутствует в играх серии GTA, фильмах «Темный рыцарь» и «Трансформеры».

Trump Tower — символ самого Трампа. Именно там он позднее объявил о намерении стать президентом и о победе на выборах

Со временем оказалось, что давать имя Трампа разными зданиям и предметам — Чикаго — Trump International Hotel and Tower. Башни Трампа построили также в Мумбаи, Стамбуле и на Филиппинах.

Дональд Трамп с супругой Иваной и боксером Мухаммедом Али в Атлантик-Сити, 1988 год

Журналисты насчитали около 400 коммерческих организаций, в которых фигурирует имя Дональда Трампа: от Trump Classic Cars LLC до компании с любопытным названием Trump Follies LLC. Только на лицензировании своего бренда он заработал 9,5 миллиона долларов.

Имя Трампа стоит на зданиях, одеколонах, водке, энергетиках, матрасах и даже настольной игре

В 1980-х годах Трамп приобрел знаменитый манхэттенский отель «Плаза» и купил поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), которое отремонтировал и превратил в частный клуб. Тогда же он открыл отель-казино в Атлантик-Сити (Нью-Джерси). Впрочем, азартные игры как направление бизнеса привели к четырем банкротствам его предприятий.

В 1989 году состояние Трампа, по оценке Forbes, составило 1,5 миллиарда долларов. Он впервые появился на обложке журнала Time

Трамп написал много книг с советами по бизнесу, которые стали бестселлерами. В их числе:

«Искусство заключать сделки»

«Как стать богатым»

«Думай как миллиардер»

«Америка, которую мы заслуживаем»

«Трамп никогда не сдается: как я превратил мои самые большие проблемы в успех»

«Выживание на вершине»

Дональд Трамп в своем офисе в Trump Tower, 1987 год

Индустрия развлечений

Конкурсы красоты и модельный бизнес

Трамп также построил империю в сфере развлечений. С 1996 по 2015 год он был совладельцем компании Miss Universe Organization, которой принадлежали конкурсы красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Мисс Подросток США».

В 1999 году основал модельное агентство Trump Model Management. Этот бизнес был любимым детищем будущего президента, а все его жены и дочь работали моделями. Агентство просуществовало 18 лет и закрылось в 2017 году.

Дональд Трамп и Уитни Хьюстон (справа от него), 1980 год

Реалити-шоу

В 2004 году Трамп начал работать в реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice) как исполнительный продюсер и ведущий. Участники передачи соревновались за право занять руководящую должность в одной из его компаний.

Миллиардер вел первые 14 сезонов и в своей декларации о доходах указал, что за время существования программы получил от телеканала в общей сложности 213 миллионов долларов.

В шоу Трамп использовал коронную фразу «Вы уволены» (You're fired), которая запомнилась зрителям, — позднее он использовал ее в президентской кампании.

Съемки в кино

Трамп появлялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах. Причем он не был звездой, которую приглашали ради камео. Например, в фильм «Призраки этого не делают» Трампа взяли по просьбе друга режиссера — просто потому, что будущий президент хотел появиться на большом экране. А в «Один дома 2» Трампу дали роль, потому что он потребовал ее в обмен на разрешение снять сцену в «Плазе».

Фильмы и сериалы, в которых появлялся Дональд Трамп:

«Призраки этого не делают» (1989);

«Принц из Беверли-Хиллз» (1990-1996) — четвертый сезон, серия 25;

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992);

«Маленькие негодяи» (1994);

«Эдди» (1996);

«Компаньон» (1996);

«Студия 54» (1998);

«Знаменитость» (1998);

«Секс в большом городе» (1998-2004) — второй сезон, восьмая серия;

«Образцовый самец» (2001);

«Любовь с уведомлением» (2002);

«Мармелад» (2004);

«Уолл-стрит: Деньги не спят» (2010) — сцену вырезали из фильма.

Кадр из фильма «Призраки этого не делают»

Личная жизнь

Дональд Трамп трижды был женат, причем с каждой новой женой заводил отношения, пока еще состоял в предыдущем браке. В общей сложности у него пять детей.

Жены

Ивана Трамп

Первая жена, Ивана Трамп, — в девичества Зелничкова — родилась в Чехословакии, затем эмигрировала в Канаду и работала моделью. Вышла замуж за Дональда в 1977 году. Стала вице-президентом по дизайну в The Trump Organization и сыграла важную роль в реконструкции «Коммодора» и «Плазы». У пары трое детей.

Дональд Трамп с первой женой Иваной, 1982 год

Супруги разошлись в 1990 году, к тому моменту стало известно, что у бизнес-магната есть любовница — актриса Марла Мейплз. СМИ широко освещали разрыв и последовавший за этим бракоразводный процесс, который завершился в 1992 году.

Ивана Трамп скончалась в 2022 году, после того как упала с лестницы. Ей было 73 года. После пандемии ковида женщина редко выходила из дома и жила одна, поэтому никого не было рядом, чтобы оказать ей первую помощь.

Марла Мейплз

Трамп женился на своей любовнице в 1993 году, после того как окончательно оформил развод с первой женой. К тому моменту они встречались уже четыре года. В этом браке у предпринимателя родилась дочь.

Дональд Трамп с второй супругой Марлой Мейплз и дочерью Тиффани, 1995 год

Супруги расстались в 1997 году и развелись в 1999-м. По брачному контракту Мейплз получила два миллиона долларов — тогда как Иване Трамп заплатил 25 миллионов.

Мелания Трамп

Третья и нынешняя жена Дональда Трампа — словенская модель Мелания (в девичестве Кнавс), которая моложе его на 23 года. Пара начала встречаться еще во время брака политика с Марлой Мейплз и сыграла пышную свадьбу в 2005 году.

Среди гостей Билл Клинтон и Хиллари Клинтон — будущая соперница Трампа в президентской гонке.

Дональд Трамп и Мелания Кнавс (справа от него)

Мелания стала первой с 1829 года женой американского президента, рожденной за рубежом.

Дети

В первом браке у Дональда Трампа родились три ребенка: Дональд Трамп-младший (1977), Иванка Трамп (1981) и Эрик Трамп (1984). Все они Джаред Кушнер работали советниками президента, когда Трамп был главой Белого дома.

Тиффани Трамп (1993) — дочь от второго брака работает моделью, поет. Также активно участвовала в предвыборной кампании отца, агитировала за него и участвовала в митингах республиканцев.

Бэррон Трамп (2006) — младший сын, родился в третьем браке. С детства появлялся на телевидении — например, участвовал в реалити-шоу «Кандидат» вместе с отцом. Свободно говорит по-словенски.

Резиденция Мар-а-Лаго во Флориде, где с 2019 года живет семья Трампа

Выборы 2016 года

Выдвижение в президенты

Еще в 1987 году Трамп рассказал, что хочет попробовать силы в президентских выборах. Например, в 2000 году он участвовал в выборах от Партии реформ.

Но только в июне 2015 года Дональд Трамп официально объявил, что вступает в борьбу за место президента США.

До выдвижения на выборах президента США Трамп не занимал ни одной государственной должности

Избирательная кампания

Трамп вел свою кампанию на основе популистского обещания «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA). Он выступал против политкорректности, нелегальной иммиграции и правительственных лоббистов, обещал снизить налоги, перезаключить торговые сделки и создать миллионы рабочих мест для американцев.

Одним из самых ярких предвыборных обещаний было строительство стены на границе с Мексикой

В мае 2016 года Трамп стал кандидатом от Республиканской партии, обойдя 16 соперников. Ему противостояла демократ Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь страны. Она была первой женщиной — кандидатом в президенты США от основной партии.

Президентская гонка прошла со скандалами, в том числе из-за противоречивых высказываний и твитов Трампа. Например, во время дебатов он угрожал Хиллари Клинтон тюрьмой и называл ее нестабильным человеком.

«Нестабильной Хиллари Клинтон не хватает рассудительности, темперамента и морального облика, чтобы возглавить эту страну — и я в это твердо верю», — говорил Трамп.

Победа на выборах президента

Не все в партии поддерживали Трампа: некоторые республиканцы из Конгресса публично и в личных беседах говорили, что не хотят видеть его президентом. Почти все национальные опросы предсказывали победу кандидата от демократов: шансы Клинтон на победу оценивали в 70-99 процентов.

Система голосования за президента США В США «красные» штаты традиционно поддерживают республиканцев, «синие» — демократов. Остальные штаты называют «колеблющимися» — они принимают решение в моменте. Избирательная кампания, как правило, целится именно в эти штаты. Исход выборов зависит от голосов 538 выборщиков. У каждого штата их несколько, в зависимости от числа представителей в Конгрессе и населения. Например, у Вайоминга три выборщика, у Калифорнии — 55. Выборщики отдают голоса в зависимости от того, как проголосовали жители. В 48 штатах работает принцип «победитель получает все»: кого выбрало большинство жителей, тот получает голоса всех выборщиков. Но в Мэне и Небраске голоса выборщиков могут разделяться. Сложная система с выборщиками приводит к тому, что перевес в голосах может получить кандидат, за которого высказались меньше жителей штатов. Так и произошло на выборах 2016 года.

Трамп победил в надежных «красных» штатах, а также в важных «колеблющихся» штатах, включая Флориду и Огайо, и набрал 306 голосов выборщиков против 232 голосов у соперницы. При этом Клинтон выиграла народное голосование: ее выбрали 65,8 миллиона человек против 62,9 миллиона у соперника. Тем не менее место в Овальном кабинете досталось Трампу.

Президент США

Трамп стал 45-м президентом США и занимал эту должность с 2017 по 2021 год. Его президентство было отмечено противоречивыми решениями.

Что сделал на посту

Достижения

Как президент США Дональд Трамп выполнил часть предвыборных обещаний, за счет чего сохранил базу сторонников.

Перестроил судебную систему. Одним из самых долговечных решений стало пожизненное назначение трех консервативных судей в Верховный суд и 226 — на федеральные должности. Эти люди будут определять политику страны на десятилетия вперед.

Создал Космические силы США. Трамп добавил в Вооруженные силы новое подразделение, которое должно проводить военные операции в космосе (например, запускать спутники).

Перестроил Налоговый кодекс — снизил ставку корпоративного налога с 35 до 21 процента и дал временные льготы частным лицам. Критики утверждали, что новый налог выгоден крупным корпорациям, сторонники — что это предприятия используют лишние деньги для развития и увеличения зарплат работников.

Неудачи

Не справился с пандемией. Трампа критикуют за ковидный кризис: считается, что он преуменьшал опасность COVID-19 и не принял экстренные меры, из-за чего сотни тысяч американцев погибли от коронавируса.

Ухудшил ситуацию с расизмом. При Трампе произошли марши ультраправых националистов в Шарлотсвилле, и полицейские убили темнокожего Джорджа Флойда, что привело к массовым беспорядкам. Президента критиковали за недостаточное осуждение случившегося и расизм. Также он позволял себе расистскую риторику.

Дональд Трамп с супругой Меланией наблюдают за солнечным затмением с балкона Белого дома, 2017 год

Разделил семьи мигрантов. Борьба Трампа с миграцией привела к тому, что в США разделили не менее 5,5 тысячи семей, которые нелегально пересекли границу. Доходило до того, что детей помещали в клетки. Под давлением критики президент в 2018 году запретил разлучать семьи.

Вышел из ядерной сделки с Ираном. По соглашению 2015 года Иран должен был свернуть ядерную программу, а США — снять со страны часть санкций.

Вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который США и СССР заключили в 1987 году и Россия продолжала признавать. ДРСМД позволял сократить вооружение двух стран и ограничивал использование некоторых вооружений. США и Россия обвиняли друг друга в нарушении договора, под тем же предлогом Трамп разорвал соглашение.

Вышел из Парижского соглашения по климату, которое обязывает сокращать выброс парниковых газов. Трамп утверждал, что из-за этого документа деньги США достаются другим странам.

Мнение эксперта

Трамп и его союзники разделяют глубокие убеждения в традиционных ценностях «старого доброго» производственного сектора и отвергают «новомодные и дурацкие» увлечения {{финансиализма|Финансиализм|Концепция, по которой главную роль в экономике играют финансовые инструменты и операции. При этом власть получают олигархи, а крупные компании влияют на фондовые рынки и политику.}} и экономики услуг. Трампизм вызывает просто биологическую ненависть со стороны либеральной интеллигенции, в том числе в академическом мире. Но Трамп снискал огромную поддержку со стороны {{реднеков|Реднеки|Пренебрежительное название жителей южных штатов США (Техаса, Алабамы и других). Реднеки заняты в сельском хозяйстве (отсюда название — red neck переводится как «красная шея», то есть загар при работе на ферме), интересуются оружием, придерживаются консервативных взглядов. Утрированные реднеки — семьи из франшизы «Техасская резня бензопилой».}}, простых американских работяг, малого бизнеса и, конечно, части крупного бизнеса, ориентированного на реальный сектор и внутренний рынок. Дональд Трамп в годы своего президентства запомнился в том числе своей бескомпромиссной и агрессивной политикой по защите американских производителей от иностранной конкуренции, в частности, путем проведения серии этапов повышения импортных тарифов. Эти повышения были настолько остры и внезапны, что напоминали наступательные боевые операции. Сергей Толкачев , профессор кафедры экономической теории Финансового университета ­ при правительстве РФ

Импичмент

В 2019 году Трампа обвинили в давлении на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы получить компромат на Джо Байдена — соперника на выборах 2020 года. Демократы добились объявления импичмента Трампу, и он стал третьим в истории президентом США, против кого задействовали эту меру. Однако сенат оправдал главу страны, и он остался на посту.

Выборы 2020 года

Трамп решил пойти на второй срок. На выборах 2020 года его соперником стал Джо Байден, который был вице-президентом при Бараке Обаме.

В своей избирательной кампании Трамп пообещал восстановить экономику после пандемии и стимулировать занятость населения, а также использовать подход «Америка превыше всего» (America First) в торговле и внешней политике. Его позиция в отношении иммиграции стала еще жестче.

Результаты выборов 2020 года поначалу казались многообещающими для Трампа. Но из-за пандемии рекордное число американцев объявили Байдена.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу на выборах

Захват Капитолия

Члены Конгресса собрались 6 января 2021 года в Капитолии, чтобы подтвердить результаты выборов. В этот день Трамп выступил перед сторонниками и заявил, что голосование фальсифицировали. Его речь завела толпу, которая захватила Капитолий. Это привело к массовым протестами, мародерству, поджогу и штурму здания. Погибли четыре человека. После этого Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу и угрозе безопасности США. В итоге президенту объявили второй импичмент, но он снова был оправдан.

Дональд Трамп — единственный в истории США президент, которому дважды объявили импичмент

В августе 2023 года Трампа арестовали, но в тот же день отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Поводом стало подозрение во вмешательство в выборы 2020 года.

Протесты возле Капитолия, 6 января 2021 года

Скандалы

Подозрения в фальсификации выборов 2016 года

Трампа обвиняли в сговоре с российскими спецслужбами, которые якобы повлияли на выборы президента и привели республиканца к победе. По версии следствия, русские хакеры с подачи Кремля проводили кибератаки и распространяли среди американских избирателей ложь о Хиллари Клинтон.

В начале мая 2017 года, спустя несколько месяцев после победы на выборах, Трамп ФБР Джеймса Коми. Позднее в докладе о предполагаемом сговоре Трампа и России это увольнение назвали попыткой помешать правосудию. Само расследование продлилось два года и не смогло доказать наличие сговора.

Россия официально отрицала вмешательство в выборы. В 2023 году расследование завершили. Обвинения назвали необоснованными, а связь Трампа с российскими спецслужбами не доказали.

Противостояние со СМИ

Трамп враждовал с либеральными СМИ, которые негативно освещали его кампанию и президентство. Его коронное выражение — fake news (фейковые новости).

Особо напряженными стали отношения с телекомпанией CNN. В 2022 году Трамп через суд требовал от нее 475 миллионов долларов компенсации за клевету. В иске он указал, что CNN называла его «русским лакеем», «расистом», «мятежником» и «Гитлером».

Скандал с порнозвездой

В 2018 году журналисты узнали, что во время президентской кампании юрист Трампа заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс. Так ее заставили молчать про ночь, проведенную с Трампом в 2006 году. Дэниэлс подписала соглашение о неразглашении (NDA) и получила за это 130 тысяч долларов.

Скандал обернулся для Трампа уголовным делом. Прокуроры считают, что такими отступными он пытался повлиять на результаты выборов, то есть защищал свою репутацию как политика. При этом в бухгалтерских книгах выплату зарегистрировали как юридические расходы, а не предвыборные — на основании этого Трампа обвиняют в подделке документов. Его адвокат Майкл Коэн признал свою вину и заявил, что действовал по распоряжению Трампа.

Обвинения в сексуальных домогательствах

Как минимум 26 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах, совершенных с 1970 по 2016 год.

В 2016 году журналистам слили видео, сделанное в сентябре 2005 года. На записи Трамп в личном разговоре хвастался, что может «хватать» женщин за гениталии, потому что «когда ты звезда, тебе позволяют это делать».

В оправдание Трамп назвал свою реплику «разговором в раздевалке» и извинился перед всеми, кого она могла задеть.

Посты в Twitter

Дональд Трамп активно использовал Twitter (сейчас Х) во время выборов и президентства. Он писал по несколько твитов в день, зачастую в резкой и агрессивной манере. Через платформу он, в числе прочего, обращался к государствам и их главам — например, вступал в полемику с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Платформа заблокировала Трампа в январе 2021 года, но восстановила аккаунт осенью 2022 года.

Дональд Трамп в 2024 году

Участие в выборах 2024 года

Выборы 47-го президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп (45-й президент) и Джо Байден (46-й президент) объявили, что выдвигают свои кандидатуры. Прежде им нужно пройти выборы внутри своих партий, Республиканской и Демократической соответственно.

Оба кандидата на пост президента США уже набрали голоса избирателей, которые нужны для выдвижения. Сама процедура состоится летом, когда пройдут съезды партий.

Опросы журналистов показали, что если бы голосовали в мае, преимущество было бы на стороне Трампа. Его поддержали бы пять из шести «колеблющихся» штатов, которые должны определить исход выборов.

Уголовные дела

Против экс-президента заведено четыре уголовных дела. Одно из них касается подделки документов при выплатах Сторми Дэниэлс. Это единственное дело, которое суд успеет рассмотреть до президентских выборов — 2024.

Также Трампа подозревают в незаконном хранении секретных государственных документов после того, как он перестал быть президентом.

Остальные два дела касаются проигранных выборов 2020 года. Трампа обвиняют в попытке отменить результаты голосования в США, а также повлиять на ход выборов в штате Джорджия.

Трамп не признал себя виновным ни в одном деле. Обвинения не мешают ему выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.