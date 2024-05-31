Несказочная жизнь «Золушки»: как Янина Жеймо пережила блокаду, измену и депрессию?

Хрупкая, маленькая, добрая и наивная девчушка с широко распахнутыми глазами – такой ее знала вся страна. Она воплотила на экране одну из самых обаятельных героинь отечественного кино и стала главной «Золушкой» Советского Союза. На момент выхода знаменитой киносказки мало кто догадывался, что главную роль в ней примерила на себя 38-летняя мать двоих детей, которая пережила войну, блокаду, предательство мужа и глубокую депрессию. Великолепная актриса и любимица публики Янина Жеймо прошла непростой путь от цирковой артистки до звезды кино. Каким он был – расскажем в материале MIR24.TV.

© Кадр из х/ф «Золушка», 1947 год

«Росла нормально до 14 лет»

Янина родилась 29 мая 1909 года в белорусском городе Волковыск. Она стала четвертой дочерью в семье цирковых артистов и уже с трехлетнего возраста попала на арену. Девочка выполняла гимнастические трюки, была бесстрашной наездницей и очаровательной балериной. После смерти отца, на котором держались все представления, мать с детьми начала выступать с музыкальными номерами на эстраде.

«Странно, до 14 лет я росла нормально, а потом... Я уверена, что мой рост остановился из-за того, что мне приходилось носить тяжеленные ксилофоны на голове – я так их носила, чтобы руки не уставали», – вспоминала Жеймо об этом периоде в своих мемуарах.

Бесконечные гастроли, бессонные ночи, изнурительные репетиции – такие нагрузки плачевно сказались на юном организме. Из-за гормонального сбоя рост будущей кинозвезды остановился на 148 см.

Зато в 15 лет Янина уже была опытной артисткой и могла давать платные уроки балета ученикам намного старше себя. Впрочем, на этом девушка останавливаться не собиралась. Она давно мечтала о кинематографе и в 1924 году оказалась на ленинградской «Фабрике эксцентрического киноактера». Девушка произвела неизгладимое впечатление на преподавателей курса Григория Козинцева и Леонида Трауберга, чей сценический опыт оказался гораздо скромнее. Шанса не поступить у Янины не осталось.

Кинодебют Жеймо состоялся в немой короткометражке «Мишки против Юденича». На съемках девушка познакомилась с актером Андреем Костричкиным, который вскоре стал ее первым мужем. У пары родилась дочка – ее назвали в честь мамы Яниной.

Первой заметной работой начинающей актрисы оказалась небольшая комедия «Разбудите Леночку». На тот момент Янине было уже 25 лет, и она сомневалась: получится ли у нее сыграть школьницу. Чтобы проверить себя, она надела детское платье, завязала хвостики на голове и пошла в таком виде гулять по городу. Никто из прохожих не понял, что рядом ходит переодетая девушка, а какие-то мальчишки даже позвали «самозванку» сыграть с ними в лапту.

Настоящая популярность пришла к Жеймо после выхода драмы «Подруги». В фильме она исполнила роль Аси по прозвищу Пуговица и сразу завоевала сердца зрителей. Восторженная публика завалила киностудию письмами. На них указывали просто: «Ленфильм, Пуговице». Миниатюрную артистку узнавали на улице, подходили за автографами, дарили цветы. Кроме того, эта работа принесла ей орден «Знак Почета».

Янине посыпались предложения о съемках, она появилась в фильмах «Леночка и виноград», «Враги», «Шел солдат с фронта». Вместе с тем в личной жизни артистки тоже произошли бурные перемены. Знаменитость решила развестись с мужем из-за его пристрастия к карточным играм и в тот же год встретила режиссера Иосифа Хейфица, который в итоге стал ее вторым супругом.

Их отношения были образцово-показательными. Хейфиц прекрасно ладил с дочерью Жеймо от первого брака, был чутким и внимательным мужем. А вскоре в их семье случилось пополнение – родился сын Юлий. К сожалению, счастье оказалось недолгим. Началась война.

«Гитлер сделал одно доброе дело – я похудела»

Лето 1941 года Янина Жеймо провела в Ленинграде. Дети и муж покинули город, уехать с ними актриса не смогла – ее больной сестре очень нужна была помощь. Когда кольцо блокады замкнулось, она продолжила выступать перед красноармейцами, отказавшись от эвакуации на самолете.

Даже в самое тяжелое время хрупкая кинозвезда надевала валенки и тулуп, взваливала на плечо винтовку и выходила на ночные дежурства, гасить зажигательные бомбы на крышах в составе истребительного батальона. Как и все, она получала скудный блокадный паек – 125 грамм хлеба. В своей ленинградской квартире Янина размещала тех, кто остался без крова, проводила вечера для друзей и поднимала всем настроение. «Гитлер сделал одно доброе дело – я похудела», – любила шутить актриса.

Когда жизнь истощенной артистки оказалась на грани, ее все-таки уговорили отправиться в эвакуацию к своей семье. Дорога заняла целых два месяца – эшелоны бомбили, приходилось подолгу стоять, пережидая огонь. Тем временем Иосифу Хейфицу сообщили страшную новость: состав, в котором находились ленинградские артисты, атаковали с воздуха, Жеймо не выжила.

Когда же Янина наконец добралась до родных, встреча оказалась нерадостной. Выяснилось, что Хейфиц, посчитав себя свободным человеком, привел в дом другую женщину. Простить измену знаменитая блондинка не смогла. Разрыв отношений дался очень тяжело – она погрузилась в депрессию. Из-за помутнения рассудка актриса не узнавала близких, не всегда понимала, где находится, а в какой-то момент даже попыталась свести счеты с жизнью.

«Ну какая же вы Золушка? Откажитесь от этой роли, пока не поздно»

Удержаться на этом свете Янине Жеймо помогли дети, работа и старый друг – польский режиссер Леон Жанно. За него впоследствии она вышла замуж и наконец-то обрела гармонию и счастье.

© Кадр из х/ф «Золушка», 1947 год

В это же время артистке предложили сыграть Золушку. С этой инициативой выступил сценарист Евгений Шварц – он видел в этой роли только Янину, однако не все кинематографисты, работавшие над проектом, были с ним согласны. В кандидатуре Жеймо сомневались даже режиссеры сказки Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро.

Однажды Янина столкнулась на студии с художницей по костюмам, которая спросила: не она ли собирается сниматься в роли Золушки. Когда актриса ответила утвердительно, та воскликнула: «Ну какая же вы Золушка? Откажитесь от этой роли, пока не поздно». Расстроенная артистка рассказала обо всем Шварцу, но тот рассмеялся и заявил: «Наша советская Золушка будет такая, как вы. Непохожая ни на одну другую. И это отлично!»

После первых проб стало ясно, что Янина, даже несмотря на свои 37 лет, выглядит в сказочном образе абсолютно гармонично. Картина вышла в 1947 году и имела колоссальный успех у зрителей. Казалось, фильм о чуде и добре стал настоящим лекарством для многих душ в тяжелое послевоенное время. Только в первый год проката ленту посмотрели 18 миллионов человек.

Пережив новую волну популярности, Янина Жеймо поняла – больше играть юных девушек она не хочет. Ее последней работой в кино оказался семейный фильм «Два друга», в котором она исполнила роль матери главного героя. После этого актриса на протяжении нескольких лет занималась озвучкой и дубляжом иностранных картин.

© Кадр из х/ф «Два друга», 1954 год

В 1957 году Жеймо с мужем и сыном переехала в Варшаву, где прожила до конца своих дней. Ее дочь к тому моменту уже выросла, поэтому осталась на родине со своей семьей. Последние годы знаменитая артистка посвятила дому и родным, отказываясь от любых предложений о съемках. Янины Жеймо не стало 29 декабря 1987 года – она умерла от инфаркта в возрасте 78 лет.