Няня, спецагент, фрейлина: чем запомнилась актриса Анастасия Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. Заворотнюк на протяжении нескольких лет тяжело болела. «МИР 24» вспоминает жизненный путь артистки.

В 2004 году вся Россия сошла с ума по первому по-настоящему народному отечественному сериалу. И до этого в стране пытались оседлать комедийный жанр, или же взяться за драму, но настолько сильно «выстрелить» получилось только у «Моей прекрасной няни». Обворожительная, но малоизвестная актриса Анастасия Заворотнюк сыграла няню Викторию Прутковскую. Девушка переезжает из Мариуполя в Москву со всей семьей, но лишь для того, чтобы годами работать на скучной и нелюбимой работе в свадебном салоне. В какой-то момент Виктория все же набирается смелости, выходит из зоны комфорта и стремится к своему счастью – работе в доме знаменитого миллионера.

Удивительно, но история из сериала невероятно походит на реальную жизнь самой исполнительницы главной роли – Анастасии Заворотнюк. Она тоже приехала покорять столицу из провинции и долгие годы вообще не могла найти себе достойной и высокооплачиваемой работы. «МИР 24» решил вспомнить биографию актрисы, у которой многим стоит поучиться профессионализму и целеустремленности.

Актерское детство

Она родилась в 1971 году в Астрахани. Мама – театральная актриса, отец – режиссер. У пары был еще один ребенок – Святослав. И долгое время им хотели ограничиться. Но Слава слишком настойчиво просил себе сестренку – так и появилась Анастасия. Судя по профессиям родителей, а позже и брата, уже в раннем возрасте Заворотнюк поняла, в какой сфере она будет работать.

Несмотря на то, что родители занимались творческими профессиями, семья не жила богато. Зачастую приходилось затягивать пояса, чтобы, например, собрать детей в школу или отдать их в кружок. Большую часть раннего детства Анастасия, по понятным причинам, провела с матерью. Девочку часто брали с собой в местный ТЮЗ, где она наблюдала за закулисьем и постепенно влюблялась в свою будущую профессию.

И пусть Заворотнюк пошла по пятам матери, все же главное место в ее жизни занял отец, который с самого начала поддерживал девушку во всех начинаниях. К тому же именно он приводил в дом всю богему города. Дома Анастасия постоянно наблюдала за актерами, музыкантами и режиссерами, которые делились своими историями и вдохновляли ее на собственные творческие подвиги.

Во время учебы в школе, будущая звезда попала в танцевальную школу «Лотос», где быстро стала одной из ведущих балерин в труппе. Так бы мы и не узнали об актрисе Заворотнюк, а наслаждались бы лишь ее танцевальными подвигами, если бы в дело не вмешался мудрый отец. Именно он подсказал Анастасии, что у нее гораздо лучше получается играть в постановках, чем танцевать. Да и к тому же сначала нужно получить хорошее образование.

Первые шаги в профессии

Проучившись год в Педагогическом университете на истфаке, Заворотнюк поняла, что это совсем не ее дело. И снова отец все понял и принял решение дочери. Он отпустил ее в Москву, в ГИТИС. А затем утешал, когда экзамены девушка провалила из-за излишнего волнения. Он же надоумил Анастасию вернуться в столицу и поступить в школу-студию МХАТ. На этот раз получилось. Чтобы дочь не скучала, вскоре вся семья перебралась в Москву.

Во время учебы Заворотнюк попала на курс Авангарда Леонтьева. А уже на третьем курсе ее, самую скромную девочку всей школы-студии, заметила Тамара Павлюченко. И дала актрисе дорогу в большое кино. Анастасия получила роль Машеньки в одноименном фильме по роману Владимира Набокова. И именно с этого момента началась ее профессиональная карьера.

Еще до выпуска девушка успела сыграть в короткометражном фильме «Чайка», а также в комедии «Лихая парочка», где она исполнила необычную для себя роль развязной бродвейской проститутки. А вот уже после окончания школы-студии она попала в знаменитый театр «Табакерка», где и провела следующие девять лет своей карьеры.

Под руководством народного артиста СССР Олега Табакова она сыграла в 24 ролях, в том числе в пьесах по произведениям Максима Горького, Федора Достоевского и Александра Островского. Но абсолютная любовь самой Анастасии – это роль Вари из «Страстей по Бумбарашу». В своих интервью Заворотнюк постоянно упоминала, какое удовольствие ей доставляло изображать этого персонажа.

Во время своей театральной карьеры девушка познакомилась и рассталась с двумя мужчинами. Сначала она расписалась с бывшим немецким летчиком, а затем предпринимателем Олафом Шварцкопфом. Он был на 12 лет старшей юной актрисы, поэтому брак быстро распался. Затем в ее жизнь пришел бизнесмен Дмитрий Стрюков, который заведовал крупным московским автосалоном. Благодаря этому союзу, на свет появились дочь Александра и сын Майкл, в которых Заворотнюк души не чает. Благодаря мужу, актриса стала заниматься продажей недвижимости в США и на некоторое время прекратила сниматься в кино. Ее первая с 1993 года роль пришлась на 2002-й и фильм Владимира Любомудрова «Наследник». Правда, там Анастасия оказалась на вторых ролях. Настоящий успех пришел двумя годами позже.

Главная няня России

Однажды в доме Заворотнюк раздался телефонный звонок. Хорошей работы в кадре давно не предлагали, а тут знакомые предложили пойти и попробовать пройти кастинг в «новый комедийный сериал». Анастасия без особой охоты проследовала на съемочную площадку, но в считанные секунды покорила режиссера и продюссеров своей яркой игрой. Так она стала «няней Викой». В этом амплуа ее будут знать во всей России и за ее пределами. Сериал выходил на протяжении долгих шести лет, причем его показывали на телеканалах многих стран СНГ. Конечно, стоит признать, что «Моя прекрасная няня» – это прямая адаптация аналогичного американского ситкома. Но и до, и после самые разные команды пытались проделывать подобные трюки с другими популярными американскими сериалами, и лишь в редких случаях у них получалось снять достойную ленту.

Во многом столь высокая популярность связана именно с тем образом, который сумела воссоздать Заворотнюк. Бойкая, неунывающая, но при этом добрая девушка с характерным говором завораживала с первых кадров. Причем в жизни Анастасия совершенно другая. У нее даже выговор вполне московский, а вот «украинскую» речь она скопировала у своей коллеги по театру Ольги Блок-Миримской.

Как потом рассказывал один из кастинг-директоров, Анастасия сумела выцепить роль буквально из-под носа Жанны Фриске. Бывшая «блестящая» уже примеряла на себя костюм няни, когда режиссеры сделали выбор в пользу Заворотнюк. Съемки сериала шли каждый день как минимум по 12 часов. Но оно того стоило. Каждый человек, от реквизитора до главного режиссера, знал, что делает качественный продукт, который будут смотреть миллионы людей.

Десятки самых разных наград, включая престижного «Золотого Остапа» и звание Заслуженной артистки России, Заворотнюк получила именно за эту роль. Но самое главное – это те связи, которые она завела на съемочной площадке. Сначала актриса около двух лет встречалась с исполнителем главной роли в «Моей прекрасной няне» Сергеем Жигуновым. В сериале они были женаты. Затем артисты расстались, а Анастасия повстречала фигуриста Петра Чернышева. Меньше года назад у пары родилась дочка Мила.

После няни

После «Моей прекрасной няни» Заворотнюк стала одной из самой востребованных актрис России. В первую очередь ее начали приглашать в многочисленные телепроекты. Среди них «Хорошие песни», «Кухня для чайников», «Брачные игры» и собственное вечернее шоу под названием «Настя». Даже новогодний огонек и утреннее шоу на одном из каналов ей удалось провести.

Затем в карьере Анастасии был фильм «Код Апокалипсиса», где она впервые попробовала себя в качестве боевого офицера ФСБ, который расправляется с десятками врагов и спасает мир. В том же году актриса в более привычном комедийном амплуа снялась в ленте «Шекспиру и не снилось». Историческую тематику Заворотнюк продолжила в фильме «Гоголь. Ближайший», где исполнила роль Александры Смирновой – фрейлины русского императорского двора.

Дать вторую жизнь сериальной славе Анастасии попытались в 2010 году, когда артистка должна была стать нашей Натальей Орейро в адаптации аргентинской драмы «Аманда О». История о том, как богатая и знаменитая женщина в один момент теряет все, не впечатлила российского зрителя, и сериал провалился. С тех пор крупные проекты больше не рисковали и перестали приглашать Заворотнюк на главные роли вне комедийного жанра. Самые известные фильмы Анастасии за последние 10 лет – это «Мамы», ремейк «Служебного романа» и «Охота на гауляйтера». Каждый из этих фильмов получил плохую прессу.

Анастасия Заворотнюк – невероятно талантливая комедийная актриса, к тому же ставшая одним из главных секс-символов нулевых. К сожалению, уже в следующем десятилетии она не смогла найти себя. Но до сих пор об артистке вспоминают, как об одной из самых ярких звезд российского телевидения.