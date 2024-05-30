Пушкин: какие странности и недостатки были у «солнца русской поэзии»

Жизнь Александра Сергеевича Пушкина изучена и описана сотнями исследователей со всего мира. Известны мельчайшие детали его творчества, быта и личных отношений, восстановленные по личным записям, воспоминаниям современников и архивным документам. Но нам рассказывают далеко не все факты, касающиеся жизни поэта, наверное, чтобы не разрушить ореол его исключительности и гениальности.

Между тем Пушкину было не чуждо ничто человеческое — у поэта были свои странности и недостатки. Мы считаем, что они не могут повлиять на авторитет гиганта русской словесности, поэтому скрывать их нет никакого смысла. Итак, приступим.

Пушкин был невысокого даже для своего времени роста — всего 166 см. При этом поэт имел прекрасную осанку и умел правильно одеваться, что позволяло этой особенности не бросаться в глаза. Во время балов и светских раутов, на которые было принято приходить с женами, Александр Сергеевич старался держаться от Натальи Гончаровой подальше, так как та была заметно выше его.

В детстве поэт не отличался усердием в получении знаний и в элитный по тем временам Царскосельский лицей попал лишь благодаря усилиям своего авторитетного дяди — Василия Львовича. Говоря проще, юного Сашу протолкнули в учебное заведение «по блату». При этом писать и читать на французском языке Пушкин начал раньше чем на русском, а уже в юности знал с десяток языков.

Мы привыкли представлять поэта эдаким жгучим красавцем с курчавой шевелюрой и модными бакенбардами. Но современники считали Пушкина малопривлекательным, о чем, кстати, говорят и портреты поэта. Даже его родной брат как-то написал, что тот был крайне непривлекательным мужчиной. Но то, что Александр Сергеевич нравился женщинам — не подлежит сомнению.

С самого раннего детства Пушкин был озорником и непоседой. Его шалости иногда бывали опасны — в 4 года совсем еще юного гения едва не затоптал императорский конь. В более зрелом возрасте Александр Сергеевич не утратил взрывного характера и любил разные веселые затеи, шутки и розыгрыши.

Пушкин был легкомысленным и не слишком деликатным. В одном из первых писем к будущей супруге Наталье Гончаровой, поэт без экивоков указал, что она является его 130 по счету любовью.

Александр Сергеевич любил дуэли и никогда не упускал возможности в них поучаствовать. По одним сведениям, в его жизни было 27 поединков, а по другим — 33. Кроме этого, Пушкину невероятно везло, разумеется, кроме последней роковой сатисфакции на Черной речке.

Все знают, что предок Пушкина был родом из Эфиопии. Но мало кому известно, что в далекой африканской стране это помнят и гордятся своим земляком. В Аддис-Абебе даже установлен памятник Пушкину, возле которого всегда лежат живые цветы.

Пушкина часто представляют как эдакого пламенного патриота и славянофила. Это было не совсем так. Как и большинство дворян своего времени, поэт имел пристрастие ко всему французскому и даже писал на чужом языке стихи и прозу.

Со школьной скамьи нам известны строки из поэмы «Евгений Онегин»: «Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей». Пушкин панически боялся сломать длинный ноготь на мизинце, который в то время считался высшим шиком. В путешествиях поэт защищал его специальным золотым наперстком.

Гений русской поэзии имел пристрастие к азартным играм, а в особенности к картам. Везло за карточным столом Пушкину далеко не всегда, поэтому большую часть своей короткой жизни великий поэт финансово нуждался. После смерти Александр Сергеевич оставил немало долгов, которые выплатил за него император Николай I. И это после строк: