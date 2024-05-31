Почему личность конструктора Сергея Королева была засекречена

Дважды Герой Социалистического труда Сергей Павлович Королев — советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, открывший для человечества новую, космическую эру, выведя при этом СССР на передовые рубежи. При Королеве Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли и первого землянина, первую женщину-космонавта, впервые человек вышел в открытый космос. Личность главного конструктора для всех, кроме узкого круга посвященных, была строго засекреченной и настоящие имя и фамилию того, кто заложил основы отечественной космонавтики мир узнал только после смерти Королева.

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«Лента.ру» рассказывает о великом конструкторе.

Ранние годы

Будущий основатель советской космонавтики родился в Житомире 12 января 1907 года (по новому стилю) в семье учителей Павла Яковлевича Королева (1877-1929) и Марии Николаевны Москаленко (1888-1980). Вскоре родительский брак распался, и двухлетний Сережа был увезен матерью к бабушке и дедушке в город Нежин Житомирской области.

В августе 1914-го, с началом Первой мировой войны, семья переехала в Киев, где в 1915 году Сергей поступил в подготовительные классы гимназии. В первый класс пошел уже в Одессе в 1917-м, куда переехала его мать, вышедшая к тому времени замуж за инженера-технолога Григория Михайловича Баланина (1881-1963).

Отчим, который получил три высших образования (одно из них в Германии) и считался в семье ходячей энциклопедией, оказал большое влияние на пасынка, которому после закрытия в Одессе гимназии преподавал школьные дисциплины на дому.

Заметив, что Сергей активно интересуется авиационной техникой, Баланин записал подростка в авиамодельный кружок портового клуба, где тот с увлечением занимался. Много времени юноша проводил также среди пилотов и механиков Одесского гидроотряда, с большим интересом наблюдая за полетами и помогая готовить к ним гидросамолеты.

С 1922 по 1924 год Королев учился в Одесской строительной профессиональной школе, по окончании которой понял, что это не его стезя, и в 1924-м поступил в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники. В вузе юноша освоил все инженерные дисциплины, а в 1926 году стал студентом Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).

Окончив МВТУ в 1930 году Королев получил специальность инженера-аэротехника. Руководителем его дипломного проекта (легкий самолет СК-4) стал известный авиационный конструктор Андрей Туполев.

В том же году молодой специалист закончил Московскую школу летчиков-планеристов, после чего получил от Туполева приглашение работать в Центральном аэрогидродинамическом институте, где создал ряд летательных аппаратов (в частности, планеры «Красная звезда» и «Коктебель).

Создание ГИРД

После знакомства с трудами советского ученого Константина Циолковского (их личная встреча в 1929-м многими исследователями ставится под сомнение) Королев вместе с другим энтузиастом ракетной техники Фридрихом Цандером добился в 1931 году создания в Москве Группы изучения реактивного движения (ГИРД), в которой были разработаны и созданы первые советские жидкостно-баллистические ракеты.

5 августа 1931 года в Москве Королев женился на однокласснице по Одесской строительной профшколе Ксении Максимилиановне Винцентини (1907-1991), к моменту бракосочетания работавшей врачом. 10 апреля 1935 года у супругов родилась дочь Наталия (1935-2023), ставшая впоследствии хирургом.

17 августа 1933-го был осуществлен первый удачный запуск ракеты ГИРД, которого Цандер уже не застал: он скончался в Кисловодске от тифа 28 марта 1933 года.

Работа в Реактивном институте

В том же 1933 году приказом Реввоенсовета на базе московского ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) при народном комиссариате по военным и морским делам СССР. РНИИ возглавил военинженер 1-го ранга Иван Клейменов, Королев был назначен его заместителем по научной работе с присвоением звания дивизионного инженера инженерно-авиационной службы.

Королеву было интересно заниматься реактивной авиацией, тогда как Клейменов сосредоточился на разработке реактивных снарядов для самолетов и установок залпового огня — будущих «Катюш». Это привело к конфликту двух конструкторов и назначению Королева в начале 1934-го начальником отдела ракетных летательных аппаратов РНИИ, а также увольнению его с действительной воинской службы.

10 декабря 1934 года в свет вышла книга Сергея Королева «Ракетный полет в стратосфере», в которой конструктор систематизировал основные схемы ракетных двигателей (в зависимости от применяемого топлива) в научных и военных целях.

Королев вместе с другим пионером советской ракетно-космической техники, инженером Валентином Глушко разработал экспериментальную управляемую крылатую ракету 212, первый полет которой состоялся 29 января 1939 годауже после ареста обоих изобретателей.

Арест и первый приговор

В ночь на 28 июня 1938 года НКВД арестовало Королева на основании показаний ранее задержанных Клейменова и Глушко, которые сообщили, что Сергей Павлович является соучастником некоей троцкистской организации внутри РНИИ и с 1935 года систематически срывает отработку и сдачу Красной армии новых образцов вооружения.

Следователям НКВД Николаю Быкову и Михаилу Шестакову понадобилось пять недель, чтобы выбить нужные показания и из Королева, в частности, сломав ему челюсть (журналист Ярослав Голованов подвергал это сомнению). В письме на имя Сталина в 1940 году Королев сообщал:

В 1938 году следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам, добиваясь от меня «признаний»

27 сентября 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Королева к десяти годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению в контрреволюционной деятельности. После этого конструктор провел девять месяцев в Новочеркасской пересыльной тюрьме, откуда в июне 1939-го был этапирован на Колыму.

Пребывание на Колыме

На колымских приисках Королев провел пять месяцев, от цинги потерял все зубы и страдал сердечными болями. От смерти его спас другой заключенный, бывший директор московского авиазавода Михаил Усачев, которого посадили на 15 лет после гибели в 1938-м прославленного летчика Валерия Чкалова.

Усачев, в молодости занимавшийся боксом, рослый и физически очень сильный человек, быстро навел порядок среди местных уголовников, получивших задачу от администрации как можно активнее эксплуатировать «врагов народа».

Староста-уголовник сказал Усачеву, что в одной из палаток «валяется Король — доходяга из ваших», который заболел и скорее всего умрет.

Наталья Королева писала об этом тяжелейшем эпизоде из жизни отца так:

Усачев вспоминал, что в этот момент у него словно что-то оборвалось внутри: перед ним в немыслимых лохмотьях лежал худой, бледный, безжизненный человек. Усачев обнаружил его вовремя: отвел в медсанчасть и попросил на некоторое время оставить там

Это спасло Сергея Королева, который в итоге встал на ноги и на всю жизнь сохранил чувство глубокой признательности Усачеву. Будучи главным конструктором, Королев разыскал своего спасителя и принял на работу в качестве заместителя директора опытного завода.

Пересмотр дела

Тем временем мать Королева активно боролась за пересмотр дела сына, обратившись за поддержкой к депутатам Верховного Совета СССР прославленным летчикам Михаилу Громову и Валентине Гризодубовой. В итоге приговор Королеву был отменен, а сам он был вызван в Москву.

В Магадане конструктор должен был сесть на пароход «Индигирка», перевозивший заключенных на Большую землю, но опоздал на рейс, ставший для судна последним. 12 декабря 1939 года в результате сильного шторма «Индигирка» затонула у берегов Японии, унеся с собой на дно 745 человек из 1173, находившихся на борту.

Второй приговор и работа в «шарашках»

В итоге в Москву Королев прибыл 2 марта 1940 года, а через четыре месяца Особым совещанием при НКВД СССР был приговорен к восьми годам заключения. Андрей Туполев, сам к тому времени осужденный за создание «вредительской антисоветской организации в авиационной промышленности», добился перевода бывшего ученика в возглавляемое им московское Центральное конструкторское бюро тюремного типа номер 29 при наркомате внутренних дел страны.

Там Королев под руководством Туполева принял активное участие в создании бомбардировщиков Ту-2 и Пе-2, работая также над созданием ракетного истребителя-перехватчика и управляемой авиационной торпеды.

В 1942 году Королев был переведен в другую «шарашку» — в ОКБ-16 НКВД СССР при авиационном заводе №16 в Казани, где трудился под руководством Валентина Глушко, став в 1943-м главным конструктором группы реактивных установок (работы велись на бомбардировщике Пе-2).

Работа ОКБ-16 была признана успешной и после письма наркома внутренних дел страны Лаврентии Берии председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину, тот дал добро на освобождение со снятием судимости 35 особо отличившимся специалистам конструкторского бюро.

27 июля 1944-го Президиум Верховного совета СССР принял решение о досрочном освобождении Королева со снятием судимости (однако реабилитация конструктора состоялась только после смерти вождя в 1956 году).

Изучение Фау-2

По окончании Великой Отечественной войны в сентябре 1945 года Сергей Королев был командирован в Германию в качестве сотрудника специальной технической комиссии по изучению трофейной ракетной техники. В первую очередь Москву интересовало все, что связанно с Фау-2 — баллистической ракетой дальнего действия германского конструктора Вернера фон Брауна. С немецкой ракеты было решено сделать советскую копию.

В Германии произошло знакомство Королева с советским конструктором Борисом Чертоком, ставшим затем верным соратником Сергея Павловича.

Черток отмечал:

Немцы практически доказали, что ракетный полет на сотни, а в перспективе и на тысячи километров может быть осуществлен без использования крыльев и не через стратосферу, а через космическое пространство. Королев очень быстро понял, что жидкостная ракета — это не большой снаряд, а сложная система, создание которой требует принципиально новой организации

В 1946 году был создан советско-немецкий ракетный институт «Нордхаузен», где Королев стал главным инженером, а Глушко — начальником отдела по изучению двигателей Фау-2. 30 августа того же года Королева назначили главным конструктором баллистических ракет дальнего действия Специального конструкторского бюро, входившего в научно-исследовательский институт № 88 в подмосковном городе Калининграде (ныне Королев).

Работа в ОКБ-1

В 1949 году Королев развелся с женой и вступил в брак с Ниной Ивановной Котенковой (1920-1999), с которой познакомился в НИИ-88, где она работала переводчицей научной литературы и технической документации. Совместных детей у супругов не было.

В апреле 1950 года в институте было образовано Особое конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1), где Королев был начальником и главным конструктором. В августе 1956-го ОКБ-1 вышло из состава НИИ-88, став самостоятельным учреждением (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева).

Под руководством Королева были разработаны и запущены: первая советская баллистическая ракета Р-1 (1948), баллистическая ракета средней дальности Р-5 (1953), баллистическая ракета Р-11ФМ с подводной лодки (1955), межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 (1957), принятая на вооружение в 1959-м ракетными войсками стратегического назначения СССР.

Работая на оборонную мощь страны, Королев не забывал о космических полетах. В 1955 году Королев, математик Мстислав Келдыш и конструктор Михаил Тихонравов предложили правительству осуществить запуск на орбиту первого искусственного спутника Земли с помощью ракеты Р-7.

Первый искусственный спутник Земли был успешно отправлен в космос вечером 4 октября 1957 года. Тем самым было положено начало освоению человечеством глубин Вселенной и космической гонке между СССР и США.

Работа в условиях секретности

В советской прессе не сообщалось имя таинственного главного конструктора и иностранным, да и отечественным наблюдателям приходилось только гадать, кто же этот талантливый человек.

Советский физик Петр Капица, выступая на международном симпозиуме по планированию науки в 1959 году в Праге, заявил:

Не знаю, почему руководитель такого великолепного достижения в науке, как пуск первого спутника, не достоин Нобелевской премии, хотя, может быть, он лично и не выполнял научной работы, связанной с подготовкой этого уникального опыта?

Организация полета Юрия Гагарина

Детища ОКБ-1 — три межпланетных станции «Луна» — в 1959 году впервые в мире доставили на поверхность спутника Земли вымпелы СССР и сфотографировали поверхность на обратной стороне Луны. В том же году было принято решение о разработке пилотируемого комплекса «Восток», который был готов к началу 1961 года. Осуществить полет человека в космос ОКБ-1 предстояло вместе с Центром подготовки космонавтов, который от ВВС курировал генерал Николай Каманин.

Каманин писал:

Королев среднего роста, плотный, очень подвижный, энергичный человек. Его знания, волевые качества, талант конструктора и организатора не подлежат сомнению. Сергей Павлович уже многое сделал в ракетной и космической технике и далеко еще не сказал своего последнего слова — среди пионеров космоса его имя всегда будет одним из первых. Его многие побаиваются и почти все считаются с его мнением

Утром 12 апреля 1961 года Королев был на связи с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, за несколько секунд до старта сообщив ему: «Предварительная ступень… Промежуточная… Полный подъем!», на что Гагарин громко крикнул знаменитое: «Поехали!»

В какой-то период полета на несколько секунд космонавта не стало слышно. Каманин вспоминал:

Не знаю, как я выглядел в этот момент, но Королев, стоявший рядом со мной, волновался очень сильно: когда он брал микрофон, руки его дрожали, голос срывался, лицо перекашивалось и изменялось до неузнаваемости

Как СССР опередил США в космосе

После возвращения на Землю Гагарин стал суперпопулярным человеком планеты, тогда как главный творец его победы по-прежнему оставался в тени, активно работая над новыми проектами.

Американский журналист Том Вульф отмечал:

Было лишь известно, что советскую программу возглавляла загадочная личность, известная как «главный конструктор». Но его могущество не подвергалось сомнению! Всякий раз, когда Соединенные Штаты объявляли о масштабном космическом эксперименте, главный конструктор успешно осуществлял его первым, добиваясь поразительных результатов

В августе 1961-го советский космонавт номер два Герман Титов установил новый рекорд: он пробыл на орбите более суток. 16 июля 1963 года мир вновь поразила сенсация: в космосе — женщина! Ею стала Валентина Терешкова, совершившая трехсуточный полет и изрядно потрепавшая при этом нервы своим руководителям.

Каманин вспоминал: «Волнений было много, и когда корабль с Терешковой наконец приземлился, Королев сказал: "Чтобы я еще когда-нибудь связался с бабами…"» Свое слово главный конструктор сдержал, и вторая советская космонавтка Светлана Савицкая полетела к звездам только в августе 1982 года.

Работать с главным конструктором было непросто. Черток писал:

Гнев Королева обрушивался прежде всего на равнодушных и безынициативных. Он обладал природным даром быстро оценивать людей, причем ценил не робких и послушных, а умных, увлеченных, сознающих важность выполняемой работы

Каманин отзывался о Королеве так: «Умный он, очень умный человечище, но его портит горячность».

Выход человека в открытый космос

После «Востоков» наступила очередь «Восходов». 12-13 октября 1964 года космонавты Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров благополучно совершили первый в мире полет на трехместном «Восходе-1». Перед стартом Королев признался Каманину: «Николай Петрович, волнуешься? Что поделаешь, я сам весь дрожу».

Полет «Восхода-2» 18-19 марта 1965 года вновь стал победой СССР со словом «впервые»: космонавт Алексей Леонов осуществил выход в открытый космос и пробыл вне корабля 12 минут и 9 секунд. Все семь полетов «Востоков» и «Восходов» при жизни Королева закончились благополучным возвращением на Землю одиннадцати космонавтов.

Несбывшиеся планы Королева

На смену «Восходам» шли «Союзы», однако Королев уже не застал их стартов. Не получилось с планами освоения Марса и Венеры. Проиграл СССР и гонку за Луну, где первыми в 1969-м высадились американцы. Помешал ряд факторов, в том числе управленческая разобщенность.

В октябре 1965-го в письме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева за подписями космонавтов Каманин констатировал:

Космосом занимаются все: ракетные войска, ВВС, ПВО, ВМФ и другие организации. Такая раздробленность усилий и средств на освоение космоса мешает делу, много времени уходит на согласование планов и решений, на решениях часто отражается ведомственный подход к делу

Не было единства и среди самих конструкторов. Королев был недоволен и тем, что Владимир Челомей собирается строить корабли для облета Луны, полагая, что подобные работы должны вестись только ОКБ-1. Что касается Глушко, то Королев как-то сказал Каманину: «Глушко считает, что он главный последователь идей Циолковского, а мы — только делатели консервных банок».

В своем дневнике Каманин написал: «Ссора этих двух талантливых людей неприятна и очень вредит делу».

Смерть главного конструктора

Здоровье Королева стремительно ухудшалось, и в начале января 1966 года он решил лечь на плановую операцию, которая состоялась 14 января. Несмотря на то что его оперировал министр здравоохранения Советского Союза Борис Петровский, Королев в тот же день скончался в возрасте 59 лет.

В официальном заключении, опубликованном газетой «Правдой» 16 января 1966 года, сообщалось:

Товарищ С. П. Королев был болен саркомой прямой кишки. Кроме того, у него имелись: атеросклеротический кардиосклероз, склероз мозговых артерий, эмфизема легких и нарушение обмена веществ. С. П. Королеву была произведена операция удаления опухоли с экстирпацией прямой и части сигмовидной кишки. Смерть товарища С. П. Королева наступила от сердечной недостаточности (острая ишемия миокарда)

18 января 1966 года урна с прахом Королева была захоронена в Кремлевской стене, а вся планета узнала имя таинственного главного конструктора.

В день похорон Королева его соратник, президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш в прощальном слове отметил: «Наша страна и вся мировая наука потеряли ученого, с именем которого навсегда связано одно из величайших завоеваний науки и техники всех времен — открытие эры освоения человечеством космического пространства».

Память и значение личности Королева

Память Сергея Королева увековечена в музеях, памятниках, населенных пунктах, улицах, космических объектах. Его последнее детище — корабли «Союз» — совершили более 130 успешных полетов и на сегодняшний день являются главной рабочей лошадкой Роскосмоса.