Загадка Михаила Глинки: как сложилась судьба выдающегося русского композитора

1 июня исполняется 220 лет со дня рождения выдающегося русского композитора Михаила Глинки. Подробнее о его судьбе — в материале «Вечерней Москвы».

Практически ровесник Пушкину, Глинка вырос в похожих условиях — например, в его жизни тоже была няня, но не Арина Родионовна, а Авдотья Ивановна, певшая юному барину русские народные песни и развлекавшая его сказками.

А барин был богат: старинный дворянский род владел имением в Смоленской губернии, конным и кирпичным заводами. Мишу после смерти первенца растили как тепличное растение сначала бабушка, а потом и родители. При наступлении Наполеона Глинки уехали в Орел, а вернувшись, отстроили заново полуразрушенное имение на более современный лад.

В доме бесконечно бывали гости, звучала музыка, а развлекал публику оркестр из крепостных. Тогда-то Миша и влюбился в музыку, причем именно в ту, что звучала чаще другой, — народную. Наследника принялись обучать, выписав из Петербурга известную преподавательницу; игре на скрипке его учил крепостной.

Глинки дали сыну блистательное домашнее образование, а затем отправили в пансион при Педагогическом институте Петербурга. Пять языков, науки, танцы и фехтование не мешали Глинке уделять внимание музыке.

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Средств родителей хватило и на гувернера: им стал молодой поэт Кюхельбекер, познакомивший Глинку с Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом. Захворав после поездки на Кавказ, Глинка вышел на службу в Главное управление путей сообщения только в 20 лет и примерно в это же время начал активно сочинять музыку.

Кстати, сама судьба уберегла его от ссылки: в декабре 1825 года он покинул Сенатскую площадь незадолго до начала мятежа лишь потому, что проголодался и решил перекусить!

Глинка вернулся в Смоленск, где и начал писать взахлеб пьесы и романсы. Подводило лишь здоровье, он был вынужден сменить климат, уехав в Италию, но и там бредил идеей написания первой национальной русской оперы. В итоге она сочинилась будто сама. Премьера «Жизни за царя» 9 декабря 1836 года сделала его знаменитым и любимым царской семьей: Николай I в благодарность вручил Глинке перстень с топазом и бриллиантами.

В 30 с небольшим Глинка стал капельмейстером Придворной певческой капеллы. Увы, его опера «Руслан и Людмила» провалилась. Испытывали композитора и личные драмы. Но истинно русская музыка, благодаря которой он остался в памяти народа, продолжала приходить к нему до последнего дня.

— Творчество Глинки — образец подлинного русского чуда.

Невозможно логически объяснить, как композитор, сочинявший незатейливые романсы для домашней аудитории, вдруг разродился шедеврами, равных которым не было в современной ему западноевропейской музыке, и стал родоначальником целого направления в отечественной музыкальной культуре, — говорит композитор Антон Висков. — Его оперы и симфонические произведения поражают совершенством, полны новыми музыкальными идеями, самобытными мелодиями. Кстати, говорят, что, покидая Россию, композитор вышел из кареты и плюнул на землю, выразив к ней свое презрение. Чепуха! Часто страдавший от простуды Глинка (его называли «мимозой») забыл носовой платок и был вынужден так очистить носоглотку. Так что с любовью к Родине все у него было в порядке, доказательством чего является его гениальная и такая русская музыка!

ДОСЬЕ

Михаил Иванович Глинка (20 мая [1 июня] 1804 — 15 февраля 1857 года) — один из основоположников отечественной традиции классической музыки.

Он умер в Германии, прожив всего 52 года, но перезахоронен в Петербурге. Точнее всего про него сказал когда-то критик Стасов: мол, Пушкин создал новый русский язык в поэзии, а Глинка — в музыке.