Умер легендарный полярник Артур Чилингаров

Стало известно о смерти выдающего исследователя Арктики и Антарктики, ученого-океанолога Артура Чилингарова. Ему было 84 года.

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Дочь полярника, известная светская львица Ксения Чилингарова, пока не прокомментировала смерть отца. Ранее Ксения рассказывала в интервью Мадонне Мур для ее YouTube-канала, что отец не очень понимал ее образ жизни.

«Папа, когда услышал, что я занялась бизнесом, схватился за голову и подумал: "Почему у меня такой ненормальный ребенок, выучилась бы на юриста, вышла бы замуж, нарожала внуков, все бы у нее сложилось, теперь у нее еще и бойфренд — итальянец».

О смерти профессора Чилингарова сообщили в Госдуме. Время и место пока не сообщаются.