Биография Артура Чилингарова, исследователь Арктики и Антарктики

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Чилингарова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Герой России, исследователь Арктики и Антарктики, первопроходец и депутат Государственной Думы. Он долгие годы работал в экстремальных условиях и внес неоценимый вклад в изучение Мирового океана, передает телеканал «МИР 24».

«Сейчас пауза, мы сидим. Тепло не дала Москва еще в офисе. Тепло – всегда хорошо», – говорил Артур Чилингаров.



Закаленный в экспедициях полярник Чилингаров очень любил тепло. Наверное, потому что корни его из солнечной страны – Армении.

«Именно в точке Северного полюса, скажу по секрету, у меня в кармане был армянский и российский флаги», – отмечал Артур Чилингаров.



Флаг России Артур Чилингаров установил на дне Ледовитого океана под Северным полюсом. Именно погружение на аппарате «Мир» в 2007 году заставило Чилингарова испугаться по-настоящему. Глубина более четырех километров, толщина льда три метра.

«Страшно было, когда мы чувствовали, что есть трудности, связанные с выходом из-подо льда на аппарате «Мир». Было страшно, а потом радостно, когда задача была выполнена», – поделился Артур Чилингаров.



В Книге рекордов Гиннесса Чилингаров значится как первый в мире человек, который в течение полугода побывал на Южном и Северном полюсах, а в общей сложности работе на Севере посвятил более 20 лет.

«Для меня интересная экспедиция больше, чем рискованная, она авантюрная. Авантюрная, если она пионерская, новая, то она интересная. По жизни приходится рисковать», – рассказывал Чилингаров.



Артура Николаевича называли главным российским экспертом по Арктике. Чилингаров руководил научной экспедицией на атомоходе «Сибирь» к Северному полюсу, а затем участвовал в трансконтинентальном перелете на Ил-76 в Антарктиду, руководил перелетом вертолета Ми-26 в районах Северного ледовитого океана и доказал актуальность использования вертолетов в северных широтах.

«Позиция наша понятна: мы за международное сотрудничество в Арктике», – отметил ученый Артур Чилингаров.



После аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 года отправился на Дальний Восток, чтобы своими глазами убедиться, что региону ничего не угрожает. Сохранить природу и сделать мир лучше – такие задачи ставил перед собой ученый. Ради этого даже пошел в политику. С 1993 года и до последнего дня жизни Артур Чилингаров был депутатом Государственной Думы России. Артура Николаевича похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА «Новости».