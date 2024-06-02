Непереносимость лактозы: генетический тест, личный опыт

Организм нашей героини не может усваивать молочный сахар, но, несмотря на это, она смогла составить разнообразный рацион.

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«Своё детство я проводила у бабушки в деревне. У неё была корова, и моей самой любимой едой была, конечно, моло́чка: тёплое молоко из-под коровы, сырники, вареники с творогом, каймак, катык (кисломолочный продукт, распространённый у тюркских народов) и домашний сыр», — Мира Мамедханова, административный менеджер на «Чемпионате», поклонница ЗОЖ.

На завтрак всегда были йогурт, творожок, сыр и каши на молоке. Позже, когда я увлеклась фитнесом и стала активно тренироваться, тренер, да и все вокруг говорили, что нужно больше белка в рационе, то есть протеиновые батончики и творог. Я ела их буквально килограммами.

Тем не менее отёки на теле не спадали, сохранялась рыхлость. Кроме того, у меня начались проблемы с желчным пузырём и поджелудочной железой, ведь нагрузка на пищеварение была колоссальной. Также кожа становилась всё более жирной – каждый день появлялись новые болезненные высыпания, комедоны. Однако на тот момент с моло́чкой я это не связывала.

Со временем стала отслеживать, что после любимого капучино появляется неприятное ощущение тяжести и рези в животе. Поэтому для начала решила отказаться от кофе, считая, что проблема именно в нём. При этом на тот момент другие молочные продукты не стала исключать из рациона.

Позже в отпуске попробовала турецкий чёрный кофе, и никакого дискомфорта не было. Когда вернулась домой, вернула капучино в свой утренний ритуал, но история повторилась. Тогда стала искать ответы в интернете и выяснила, что можно попробовать заменить обычное молоко на безлактозное. Так и поступила.

С тех пор около двух лет интуитивно стала меньше есть молочных продуктов, осознанно питаться, бережно к себе относится, прислушиваться к организму и доверять своему выбору.

Часто мне приходилось оправдываться за свой выбор: в кофейне с друзьями, заказывая кофе на безлактозном молоке, в ресторанах, изучая меню, и даже дома. Меня винили в том, что я помешана на правильном питании. Однако в моём случае это не было стремлением следовать модной тенденции исключения молочных продуктов.

Всё было несколько сложнее. Сдав генетический тест, получила подтверждение того, что у меня лактозная непереносимость (лактазная недостаточность). Как оказалось, вероятность этого состояния увеличивается с возрастом.

Было ли мне сложно? Да. Сила привычки велика, и я не представляла, как это — отказаться от любимых продуктов. Но ощущение, что ты сам управляешь своей жизнью, своим здоровьем, мотивирует на изменение вкусовых пристрастий и помогает перестраивать свой рацион.

Сейчас мне 34, и в моём рационе стало больше овощей, зелени, фруктов — простых и понятных продуктов, которые дают энергию и лёгкость. Я забыла о проблемах с кожей и ЖКТ. При этом не исключила привычные молочные продукты, а просто заменила их безлактозными.

Да, конечно, молочных продуктов в рационе стало меньше, чем прежде. Однако не потому, что я демонизирую молочку, а по причине новых вкусовых пристрастий. В холодильнике всегда есть безлактозное сливочное масло, сыры и йогурт. Часто покупаю творог и маскарпоне для любимых десертов.

Сейчас более внимательно изучаю составы на этикетках продуктов, без стеснения уточняю состав блюд в кафе и ресторанах. Я не исключила лактозу на 100%, она в минимальном количестве содержится в некоторых продуктах.

Открываю для себя новые вкусы и готовлю с большой любовью и заботой о себе — это моя любимая домашняя рутина, именно она помогает мне чувствовать себя хорошо каждый день.

Мой рацион такой разнообразный, что у меня не случаются срывы, а если возникает желание закрывать какие-то вкусовые гештальты – готовлю дома. Самое любимое – пицца, осетинские пироги с сыром и хачапури, ароматная шарлотка. Их можно легко приготовить, используя безлактозные молочные продукты.

Не бывает абсолютно вредных или полезных продуктов. Всё должно быть в гармонии с телом, духом и генетикой.

Что делать, если вы обнаружили симптомы непереносимости лактозы?

«Эта особенность организма встречается чаще, чем можно представить. Я сама внимательно слежу за своим рационом, так как мои близкие столкнулись с лактозной непереносимостью. Вот что можно сделать, если вы стали чувствовать дискомфорт после употребления обычного молока и продуктов на его основе», — Елена Ландэ, бренд-шеф.

Проведите эксперимент

Необходимо свести употребление лактозы к минимуму, даже если непереносимость у вас не обнаружена. При этом важно не исключать молочную продукцию полностью, а заменить её на безлактозные продукты, так как в них содержится множество важных для организма микроэлементов. Однажды я дала этот совет своему отцу, и уже через некоторое время мы заметили, что его самочувствие значительно улучшилось.

Погрузитесь в тему

Другая моя рекомендация — тщательно исследовать эту тему, интересоваться результатами новейших исследований о молочной продукции и постоянно изучать статьи и материалы экспертов, чтобы лучше понимать свой организм.

Обратитесь к профессионалу

Ну и самое главное — сдать анализы и посетить врача. В современном мире лактозную непереносимость легко диагностировать, а врачи дадут полезные рекомендации.

Рецепт сырных булочек с тапиокой от бренд-шефа

Для приготовления этого блюда используется безлактозная моцарелла.

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.;

Моцарелла для сэндвичей — 100 г;

Вода — 100 мл;

Крахмал тапиоки — 180-200 г;

Оливковое масло — 30-40 мл;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Смешать яйцо с моцареллой и горячей водой; Добавить крахмал тапиоки, оливковое масло и соль. Перемешать; Выложить получившуюся смесь в формочки, отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекать 20 минут.

Мнение врача

«Молочные продукты и содержащиеся в них микроэлементы очень важны для здоровья человека. Отказ от них может привести к повышению риска развития некоторых заболеваний».

К примеру, остеопороз часто встречается у женщин, исключающих из рациона молочную продукцию, которая богата кальцием и другими полезными веществами. Более того, в составе молока есть аминокислота триптофан, из которой образуется серотонин — гормон счастья.

Сегодня даже выявленная лактазная недостаточность — не повод вычёркивать из рациона все молочные продукты, подвергая организм стрессу из-за отказа от любимых блюд. Для людей с непереносимостью лактозы представлен широкий ассортимент безлактозной молочной продукции. По своим качествам и пользе она идентична классической.

Как производят безлактозные продукты?

«Для создания безлактозной линейки моцареллы, маскарпоне и кремчиза используется обычное молоко высшего сорта. Для начала оно пастеризуется и нормализуется, чтобы сыр был правильной жирности. Затем оно созревает в специальном танке и попадает в сыроизготовитель. Пока сыр варится, в него добавляют закваску и фермент, который расщепляет лактозу», — Николай Чаплюк, главный технолог Unagrande Company.

Получившаяся сырная масса вызревает и вымешивается без каких-либо добавок. Именно поэтому вкус остаётся натуральным, а по своим качествам и пользе сыр абсолютно идентичен классическому.

Безлактозная продукция открывает широкие возможности для тех, кто живёт с непереносимостью — адаптировать привычные рецепты под индивидуальные особенности организма совсем не сложно. В приготовлении такие продукты ведут себя так же, как и обычные, и не требуют соблюдения специальных условий или знаний.