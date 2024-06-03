Какие ошибки похоронили репутацию «лучшего министра обороны» России Павла Грачева

Павла Грачева иногда называют самым неоднозначным (или даже самым одиозным) министром 90-х. Впрочем, можно слышать и иные суждения: о Грачеве отзываются, как о человеке, спасшем в тот период армию от окончательного развала. Словом, он был, говоря дипломатическим языком, «противоречивой фигурой». За годы службы на посту министра обороны он допустил немало ошибок, иные из которых даже и при жизни Павла Грачева называли преступлениями. Впрочем, когда человек находится на таком посту, почти любой его просчет может быть равен преступлению.

«Слуга царю, отец солдатам»

Первая часть жизни Павла Сергеевича Грачева выглядит как начало безупречной биографии настоящего бравого служаки, из тех, что «слуга царю, отец солдатам». Он родился в 1948 году в Тульской области, в семье рабочего. О карьере военного мечтал с детства. Сразу после школы поступил в десантное училище в Рязани. Служил сначала в Литве, затем перевелся в Рязань, занимался обучением курсантов училища ВДВ. В 1978 году поступил в Военную академию им. Фрунзе, которую окончил в 1981 году.

С 1981 года Грачев в Афганистане, командует парашютно-десантным полком. Служит честно и храбро. Был не раз ранен, получал контузии, совершил 600 прыжков с парашютом. Солдаты его очень уважали, и не зря: полковник, а с 1986 года – генерал-майор Грачев неизменно отличался тем, что очень берег жизни своих подчиненных и стремился проводить боевые операции с минимальными потерями. Именно за это в 1988 году он был удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза. В представлении к награде сказано: «за выполнение боевых задач при минимальных людских потерях и за профессиональное командование управляемым соединением и успешные действия 103-й Воздушно-десантной дивизии, в частности, по занятию стратегически важного перевала Сатукандав».

После вывода наших войск из Афганистана Грачев был назначен сначала заместителем командующего, а затем и командующим Воздушно-десантными войсками СССР.

Переломными в жизни Грачева стали дни августовского путча 1991 года. 19 августа Грачев выполнил приказ ГКЧП введя в Москву подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии. Однако уже на следующий день он заявил членам ГКЧП о том, что не намерен участвовать в силовом подавлении стихийного митинга и в захвате здания Верховного Совета СССР. Он приказал выдвинуть для защиты Белого дома танки. Впоследствии Грачев говорил о том, что еще в момент подхода к Москве воздушно-десантной дивизии, он уже знал, что ни в коем случае не допустит кровопролития и силового подавления стихийного протеста. Ельцин не забыл этого и в 1992 году сделал Грачева министром обороны России.

«Паша-мерседес»

Вторая часть жизни Павла Сергеевича выглядит не столь безупречной. С первых дней на посту министра Грачев должен был решать задачи вывода наших войск с территории Германии. Выводили наши контингенты и из Прибалтики, из других союзных республик, ставших суверенными государствами. При этом Грачев был противником слишком быстрого вывода, настаивая на том, что людям вначале нужно обеспечить нормальные бытовые условия на родине.

Проявляя такую заботу о личном составе, Грачев, как утверждали в то время журналисты, отнюдь не забывал себя. В частности, в Германии были оставлены немалые материальные ценности до этого находившиеся на балансе советских воинских частей. Журналисты, занимавшиеся расследованиями подробностей вывода, утверждали, что это имущество активно продавалось на сторону, а деньги текли вовсе не в государственную казну. В частности, сам Грачев, как утверждали, неплохо нажился на этой торговле и смог приобрести несколько автомобилей «Мерседес».

С легкой руки журналиста «Московского комсомольца» Вадима Поэгли за Грачевым закрепилась кличка «Паша-мерседес». Другой журналист, написавший ряд статей о махинациях министра обороны в Германии – Дмитрий Холодов – был убит прямо в своем рабочем кабинете. Несмотря на то, что следствие не смогло (или не захотело) найти улики против Грачева, молва прочно связало это убийство с местью министра обороны.

О солдатах, умирающих с улыбкой

События первой чеченской войны обернулись для Грачева целой чередой «проколов».

Прежде всего, он принял решение оставить в Чечне половину вооружения российской армии. Избранный в 1991 году президентом Чечни Джохар Дудаев взял курс на отделение о России, о чем не раз открыто заявлял. Осенью этого же года Грачев встретился с Дудаевым, но успеха эта встреча не имела. По словам очевидцев переговоры завершились кратким диалогом: «Не договорились, Джохар?» — «Нет, Паша, не договорились» — «Значит, будем воевать, Джохар?» — «Да, будем воевать!».

И на этом фоне министр обороны России, выполняя распоряжение правительства о выводе войск из Чечни, оставляет боевикам 42 танка, 34 БМП, два десятка передвижных зенитных установок «Шилка», 27 вагонов боеприпасов, 5 истребителей «Миг», более двухсот учебных самолетов, которые можно было в любое время переоснастить в боевые, автоматы, орудия... Позднее Грачев оправдывался тем, что у него просто не было возможности вывезти оружие из Чечни, не провоцируя боевиков. Тем не менее решение оставить оружие в Чечне все равно выглядит более чем странным.

Когда начались боевые действия на Северном Кавказе, получившие название Первой чеченской войны, Грачев вновь допустил ряд серьезных промахов. Так, на вопрос о том, сможет ли он навести в Грозном порядок, министр заявил, что ему хватит для этого двух часов и одного парашютно-десантного полка. И времени на подготовку этой операции запросил всего лишь три дня.

Еще одной непростительной ошибкой министра стало его высказывание о том, что в Чечне наши восемнадцатилетние солдаты «погибают с улыбкой». Если до сих пор действия Грачева возмущали профессиональных военных, то теперь на министра обратился гнев солдатских матерей, да и всего общества. Это циничное высказывание о гибели необстрелянных юнцов, брошенных против матерых дудаевских боевиков, окончательно похоронило репутацию «Паши-мерседеса».

Что сам Грачев считал своей главной ошибкой

Это лишь самые очевидные «проколы» Павла Сергеевича Грачева. Какие еще он допустил ошибки, был ли на самом деле повинен в многочисленных коррупционных преступлениях, мы узнаем, по-видимому, нескоро. Пока он так и остается «противоречивой личностью» — крайне нелюбимой народом, но успешно избежавшей официальных обвинений.

Павел Сергеевич был отправлен в отставку в 1996 году. Умер он в 2012 году. В интервью, данном уже после своей отставки, Грачев признавался, что считает ошибкой свое согласие стать министром обороны – в возрасте 44 лет и без малейшего опыта такого рода работы.