Скелеты в шкафу леди Ди: за что Диана спустила мачеху с лестницы

О личности погибшей в 1997 году принцессы Дианы спорят до сих пор. Была ли «Королева сердец» жертвой обстоятельств или роковой женщиной, соблазняющей мужчин и затем бросающих их ради другого? Известно только одно — Диана Спенсер была очень неудобной для королевской семьи с самого детства и скандалы вокруг ее персоны добавили немало седых волос самой королеве.

© BigPicture.ru

В 70-х годах Великобританию лихорадило. Самая обремененная традициями страна Европы лихорадочно избавлялась от предрассудков и старых обычаев, временами явно «перегибая палку». Это было неудивительно, так как всем отлично известно, что чем строже и древнее традиции, тем более разнуздано происходит прощание с ними.

Панки, байкеры и скейтеры смешались на улицах Лондона с чопорными британскими леди и джентльменами, а вечерами из окон особняков доносилась не тихая фортепианная классика, а тяжелый рок или ритмичное диско. Король британской эстрады Элтон Джон жил по соседству от настоящей королевской семьи — его особняк располагался рядом с резиденцией королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

По ночам члены королевской семьи могли слышать, как звезда возвращалась с гулянок на красно-желтом спорткаре, двигатель которого ревел на всю округу. Именно в это время произошло становление как личности Дианы, которой было суждено встряхнуть монархию и изменить общество.

Леди Ди отличалась непредсказуемостью и темпераментностью, раздражавшей королевскую семью. Она могла внезапно передумать ехать на важное мероприятие и, отпустив водителя, сама примчаться за рулем в Кенсингтонский дворец к маленьким Уильяму и Гарри.

© Леди Ди с сыновьями Уильямом и Гарри

Выхватив детей из рук гувернанток, Диана заталкивала их в автомобиль, чтобы отвезти в McDonald’s и накормить так гамбургерами с колой. Дети были в восторге, чего нельзя было сказать о принце Чарльзе и, тем более, королеве. В кафе и забегаловках принцесса чувствовала себя гораздо лучше, чем в столовых дворцов и замков.

Аристократическое происхождение не мешало Диане жить просто и насыщенно. В юности принцесса подрабатывала официанткой, убирала за деньги квартиры друзей и даже работала воспитателем в детском саду. Ей нравилось возиться с детьми и дурачиться — сама леди Ди росла озорным и непослушным ребенком.

Родители Дианы, Джон Спенсер и Фрэнсис Шанд Кайдд, расстались, когда девочке было всего 8 лет и вскоре в доме появилась мачеха — высокомерная и занудная Рейн Маккоркодейл. Ужиться с новой женой отца Диана не смогла и сразу же дала ей прозвище «Кислотная Рейн» (Acid Rain).

© Принцесса Диана со своей мачехой Рейн Маккоркодейл

Вместе с братом и сестрами Диана всячески издевалась над мачехой, устраивая ей ловушки и мелкие пакости. Отношения не изменились и после того как девочка выросла. В 1989 году Диана и Рейн встретились дома на лестнице и между ними возникла обычная в таком случае перепалка. Но в тот раз что-то пошло не так и леди Ди просто столкнула уже немолодую женщину с лестницы.

Рейн Маккоркодейл пересчитала все ступени, но, к счастью, выжила, получив лишь множественные ушибы. Сью Хоу, работавшая в то время помощницей мачехи Дианы вспоминала, что скандал начался на ровном месте, а применение насилия было жестоким и ничем не оправданным. Но Диана редко заботилась о том, что думают о ней другие и еще реже делала выводы.

Современники вспоминают, что Диана никогда не была ангелом и являлась достойным представителем молодежи своей эпохи. Ей не нравились точные науки, утомляло чтение, а разговоры о «приличном образовании» откровенно раздражали.

Когда девушка работала няней у Мэри Робертсон, что было незадолго до помолвки с принцем Чарльзом, женщина пыталась образумить Диану. Она говорила ей, что стоит начать читать для общего развития хотя бы газеты, чтобы иметь возможность поддерживать разговор в обществе. Но Диана лишь отшучивалась в ответ — ей гораздо больше нравились примитивные любовные романы в мягких обложках.

Несмотря на свой бунтарский дух и не совсем девичий характер, Диана смогла очаровать принца Чарльза. Впервые они встретились, когда девушке было всего 16 лет. Принц бывал дома у Спенсеров, так как встречался со старшей сестрой Дианы Сарой. Все шло к помолвке, но девушка, которую все считали невестой принца, дала скандальное интервью, которое возмутило Чарльза.

Тот немедленно разорвал отношения с Сарой, сразу переключившись на ее младшую сестру. Роман их был стремительным — о своем намерении жениться на Диане Чарльз сообщил матери всего за пару месяцев до официальной помолвки. Королева сразу же сделала безошибочный вывод: «Диана не готова к жизни во дворце».

Но Чарльза поддержал отец и принц сделал Диане предложение. Казалось, мечта каждой девушки — быть принцессой, жить во дворце и ни в чем себе не отказывать осуществилась. Но, к сожалению, брак не принес девушке счастья. Чарльз имел очень своеобразные представления о семейной жизни и больше времени проводил со своей верной многолетней пассией Камиллой Паркер Боулз.

Уже во время медового месяца принцесса впала в тяжелую депрессию и, как она сама рассказала, порезала себе вены. Трагическая история Дианы описана в книге «Диана. Ее подлинная история», написанной Эндрю Мортоном. В этой истории есть все — попытки самоубийства, булимия, борьба с лишним весом, психозы и множество других неприятных вещей.

© На свадебных фото невеста выглядит вполне счастливой

Чтобы понять, почему так случилось, стоит напомнить о том, как проходили первые дни совместной жизни Дианы и Чарльза. Первая неделя молодой пары прошла в Бродландсе — живописном семейном поместье лорда Маунтбеттена, окруженном дубравами и лугами. Диана рассчитывала на романтические прогулки и пикники, но вместо этого мужем ей был предложен совершенно иной способ времяпровождения.

Мы прибыли в Бродландс. Вечером второго дня прислали книги Ван дер Поста, которые он не читал. Семь книг — все они пришли в наш медовый месяц. Чарльз читал их вслух, и мы должны были обсуждать их и анализировать за ланчем каждый день. Знаете, это был просто мрак. У меня было столько надежд, и они рухнули через два дня.

Чтобы вам стала понятна вся глубина отчаяния Дианы, стоит добавить, что Ван дер Пост — это южноафриканский философ и мыслитель, друг принца Чарльза, в котором тот души не чаял. Оставалась небольшая надежда на вторую половину медового месяца, но и она вскоре рухнула.

Молодожены отправились в круиз на яхте «Британика», которая оказалась битком набита высокопоставленными гостями, военными, музыкантами, прислугой и охранниками. Все гости откровенно скучали и Чарльз с Дианой должны были каждый вечер устраивать массовые посиделки, при этом изображая счастливую пару.

На почве стресса у Дианы началась бессонница и жуткие приступы булимии, во время которых принцесса сметала все съедобное, до чего могла дотянуться.

Моя булимия была уже абсолютно неконтролируемой. Приступы повторялись по 4 раза в день. Все, что я могла найти, я тут же сжирала, и через пару минут меня тошнило… Это изнуряло.

После медового месяца начались будни семейной жизни. С августа по октябрь супруги жили в Балморале, где Чарльз устраивал молодой жене длительные пешие или конные прогулки. Во время такого досуга принц рассуждал на возвышенные темы и цитировал философов.

© Принц Чарльз с матерью — королевой Елизаветой II

Вечерами принц погружался в чтение, а Диана, как всякая добропорядочная принцесса, вышивала гобелены. Принцесса почти ничего не ела и не могла заснуть, из-за чего ее состояние стремительно ухудшалось. Позднее леди Ди вспоминала, что люди обсуждали ее внешность за спиной из-за того, что она больше напоминала жертву голода, а не счастливую молодую жену.

Чуть позднее стало ясно, что у Чарльза катастрофически не хватает времени на супругу, которая оказалась на третьем месте после матери и Камиллы Паркер Боулз, с которой его связывали девятилетние отношения. Ни скандалы, ни сцены ревности не могли изменить принца, который лишь замыкался за своими книгами и избегал жену.

Все решительно изменилось после того, как Диана забеременела. Правда для того, чтобы завладеть вниманием мужа, ей пришлось на его глазах упасть с лестницы. Рискованный трюк, выполненный на третьем месяце, был тщательно спланирован принцессой, в чем позднее признались ее близкие друзья. Но падение подействовало на Чарльза и тот, осознав, что может потерять ребенка и жену, изменил свое отношение к любимой. До самых родов он буквально сдувал с нее пылинки и выполнял малейшие прихоти. К сожалению, после рождения Уильяма все снова вернулось на круги своя.

© Принцесса Диана и Пол Баррел

Отдушиной для принцессы стал ее телохранитель Пол Баррел. Злые языки приписывали даже любовную связь между ним и леди Ди, но Баррел опроверг все домыслы, открыто заявив, что гомосексуален. На самом деле мужчина был для Дианы одновременно мамой и подругой. Ему она могла рассказать о любых своих проблемах, а затем порыдать на крепком мужском плече.

При этом Баррел стал верным помощником Дианы в ее сердечных делах. Именно он организовывал тайные встречи принцессы с Джеймсом Хьюиттом, инструктором по верховой езде. Кстати, Хьюитт стал единственным мужчиной из целого списка, представленного женщине после развода, связь с которым она на самом деле признала.

© Принцесса Диана и Джеймс Хьюитт

В книге, которую Хьюитт написал совместно с Баррелом, есть фраза — «Между мной и Дианой все произошло быстро и взаимно». Именно она максимально точно характеризует эти отношения. Роман с инструктором привел к тому, что в обществе стали настаивать на анализе ДНК принца Гарри, который был таким же рыжеволосым, как и любовник принцессы. Но королева Елизавета II не допустила подобной профанации династии Виндзоров и дело замяли.

В последние годы жизни с Чарльзом Диана стала завсегдатаем газетных передовиц и разделов со скандалами. «Диана посетила скандальную вечеринку Элтона Джона», «Диана явилась на вечер в красных чулках» — подобные заголовки появлялись в прессе едва ли не каждую неделю.

24 ноября 1995-го Диана в очередной раз ошеломила публику, заявив, что все 15 лет ее брака были наполнены болью и страданиями. Принцесса пришла в студию BBC и в программе «Панорама» целый час рассказывала о своих проблемах. Телезрители узнали не только об изменах Чарльза, заставивших принцессу искать счастья в объятиях других мужчин, но и о проблемах с внешностью, булимии, попытках самоубийства и многом другом.

Сразу же после эфира королева пригласила невестку в свой кабинет, а спустя некоторое время Диана подписала документы о разводе с Чарльзом. После расставания с супругом Диана начала роман с кардиохирургом Хаснатом Ханом. По словам Баррела, чтобы избежать огласки, мужчину привозили в резиденцию Дианы в багажнике лимузина и увозили таким же образом.

© Доктор Хаснат Хан

Одно время Диана даже подумывала выйти замуж за врача, для чего начала изучать Коран. Но у пары ничего не получилось, так как Хан не видел себя возле женщины, которая обожала светские рауты и жила на широкую ногу. Хаснат хотел спокойной семейной жизни, которой в браке с Дианой быть не могло. Вскоре он бросил женщину, сославшись на то, что его утомили ее сцены ревности.

Последним для леди Ди стал также роман с мусульманином — египетским миллиардером Доди Аль-Файедом. Этот мужчина окружил ее заботой и роскошью, а Гарри и Уильям души в нем не чаяли. Все шло к свадьбе, которая снова бы ударила по репутации королевской семьи. В семье Виндзоров начал назревать очередной скандал, так как мать английских принцев, согласно традициям, не могла выйти замуж за человека, исповедующего не протестантизм, а уж тем более ислам.

Но скандалу не суждено было разгореться в полную силу, так как Диана и Доди погибли в парижском тоннеле 31 августа 1997 года и эта трагедия поставила точку в истории мятежной принцессы.